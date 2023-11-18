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    Milli vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi

    STM Savunma Teknolojileri'nden yapılan açıklamada kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen, sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun ilk ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.

    Milli vurucu İHA sistemi ALPAGU ilk kez ihraç edildi Tam Boyutta Gör

    STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen, sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun ilk ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Mühimmatlı test atışını ve tüm saha testlerini geride bırakan ALPAGU'nun ilk teslimatları kullanıcı ülkeye gerçekleştirildi.

    STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yaptığı açıklamada “Vurucu İHA'mız KARGU ve gözcü İHA'mız TOGAN'da olduğu gibi ALPAGU'ya da farklı kıta ve ülkelerden yoğun bir ilgi var. Çok sayıda ülke ile ALPAGU'nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. ALPAGU için sırada bekleyen ülkeler var.” ifadelerini kullandı.

    ALPAGU'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Güleryüz, “Görüşmelerin tamamlanması ile birlikte çok sayıda ALPAGU'nun teslimatlarını da ordumuza yapacağız. Milli teknolojilerimizle ordumuzu donatırken, yurt dışı satışlarla savunma sanayimizin ihracat hedeflerine katkı vermeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

    Eski Türkçede “düşmana tek başına saldıran yiğit” anlamı taşıyan ALPAGU, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekâtlarda ve meskûn mahal çatışmalarında aktif görev alabilen ALPAGU, 10 kilometre menzile sahip bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    yurtdışında sms alamıyorum termosifon sıcak su gelmiyor daymare 1998 türkçe yama starmaker yorumları gülerken gözden yaş gelmesi

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