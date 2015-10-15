Yerli otomobil için General Motors ile ortaklığa gidiliyor

Geçtiğimiz günlerde Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri IŞIK'ın yerli otomobil projesine ait paylaştığı görseller büyük bir tartışma konusu olmuştu. 2006-2010 arasında üretilen bir Cadillac kasası üzerinde yürüyen proje ile ilgili Bakan IŞIK yeni açıklamalar yaptı.





Açıklamalara göre yerli otomobil projesi için General Motors'un halen güncelliğini koruyan otomobil altyapısı platformu Epsilon'un fikri mülkiyet hakları satın alındı. Bu platform bir dönem GM Saab 9-3, Cadillac BLC modelleri ile Fiat Alfa Romeo 159 modellerinin de altyapısını oluşturmuştu. Gelecek yıl da birkaç modelde bu altyapı kullanılacak.





Hatırlanacağı üzere yerli otomobil için önce Cadillac BLC ve sonra da Saab 9-3 modellerinin prototip aşamasındaki görselleri paylaşılmış ve iki farklı prototip kafalarda soru işareti bırakmıştı. Üreticilerin yeni modellerin iç aksamını test etmeleri için kamuflaj tarzında farklı modellerin kasasını kullanması bilinen bir konu. Özellikle Çinli otomotiv üreticilerinin büyümesi döneminde kopyacılığa karşı bu yöntem sıkça kullanılmıştı.





TÜBİTAK'ın da yerli otomobilin motorunu ve iç aksamını denemek için Epsilon platformunu temel alan yukarıda saydığımız iki farklı modelin kasasını kullandığı belirtiliyor. Nihai üretime geçildiği zaman ise yine Epsilon platformu temelinde yeni bir tasarım kullanılacak. Bununla birlikte Saab 9-3 modelindeki tecrübeler de yerli otomobil projesine aktarılacak. Üretimin tamamen yerli olarak Sakarya'daki tesislerde yapılacağı bilgisi mevcut.





Bakan IŞIK tamamen sıfırdan yerli otomobil üretmenin en az 5 yıl süre ve 1 milyar dolar da maliyet gerektirdiğini belirtirken, Epsilon platformunun mülki haklarının satın alınması ile büyük bir süre ve maliyet tasarrufu yapacaklarının altını çizdi. Epsilon platformunun mülkiyet hakkı için 6 aydır görüşme yapıldığı ifade edilirken, satın alma maliyeti ise açıklanmadı.