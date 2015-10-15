Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli otomobil için General Motors ile ortaklığa gidiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yerli otomobil için General Motors ile ortaklığa gidiliyor

Geçtiğimiz günlerde Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri IŞIK'ın yerli otomobil projesine ait paylaştığı görseller büyük bir tartışma konusu olmuştu. 2006-2010 arasında üretilen bir Cadillac kasası üzerinde yürüyen proje ile ilgili Bakan IŞIK yeni açıklamalar yaptı.

Açıklamalara göre yerli otomobil projesi için General Motors'un halen güncelliğini koruyan otomobil altyapısı platformu Epsilon'un fikri mülkiyet hakları satın alındı. Bu platform bir dönem GM Saab 9-3, Cadillac BLC modelleri ile Fiat Alfa Romeo 159 modellerinin de altyapısını oluşturmuştu. Gelecek yıl da birkaç modelde bu altyapı kullanılacak.

Hatırlanacağı üzere yerli otomobil için önce Cadillac BLC ve sonra da Saab 9-3 modellerinin prototip aşamasındaki görselleri paylaşılmış ve iki farklı prototip kafalarda soru işareti bırakmıştı. Üreticilerin yeni modellerin iç aksamını test etmeleri için kamuflaj tarzında farklı modellerin kasasını kullanması bilinen bir konu. Özellikle Çinli otomotiv üreticilerinin büyümesi döneminde kopyacılığa karşı bu yöntem sıkça kullanılmıştı. 

TÜBİTAK'ın da yerli otomobilin motorunu ve iç aksamını denemek için Epsilon platformunu temel alan yukarıda saydığımız iki farklı modelin kasasını kullandığı belirtiliyor. Nihai üretime geçildiği zaman ise yine Epsilon platformu temelinde yeni bir tasarım kullanılacak. Bununla birlikte Saab 9-3 modelindeki tecrübeler de yerli otomobil projesine aktarılacak. Üretimin tamamen yerli olarak Sakarya'daki tesislerde yapılacağı bilgisi mevcut.

Bakan IŞIK tamamen sıfırdan yerli otomobil üretmenin en az 5 yıl süre ve 1 milyar dolar da maliyet gerektirdiğini belirtirken, Epsilon platformunun mülki haklarının satın alınması ile büyük bir süre ve maliyet tasarrufu yapacaklarının altını çizdi. Epsilon platformunun mülkiyet hakkı için 6 aydır görüşme yapıldığı ifade edilirken, satın alma maliyeti ise açıklanmadı.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hardtracker 4 yıl en beğenilen
Parasindan baska hicbirseyi yerli olmayan otomobil.

Zamanlama manidar,nedense secim oncesi milli araba,ucak gemisi vs reklamlari girmeye basladi.

Tabi yiyecek varsa hala.

Donanimhaberde son zamanlarda iktidar faaliyetlerine Polyanna gozuyle bakmaya basladi.
Parasindan baska hicbirseyi yerli olmayan otomobil.Zamanlama manidar,nedense secim oncesi milli araba,ucak gemisi vs reklamlari girmeye basladi....
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
Yerli otomobil değil seçim istismarı tepki çekiyor. Olmayan arabayı uçağı yaptık diye seçim yalanı söylüyorlar sonra tepki çekince de bunlar düşman falan diyorlar. Şu projeler partizan olmak yerine milli olsa bu kadar cıvımaz. Bu tür tartışmalar mühendislerin de moralini bozuyordur.
Yerli otomobil değil seçim istismarı tepki çekiyor. Olmayan arabayı uçağı yaptık diye seçim yalanı söylüyorlar sonra tepki çekince de bunlar düşman falan diyor...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 4 yıl
Çamur atanlar otomobil sektöründen anlamıyor. O kadar ovdugunuz Volvo bile yeri geliyor Ford alt yapısını kullanıyor. Mercedes Dodge ile beraber altyapı geliştiriyor. Toyota bmw motoru kullanıyor.
Herşeyi kendin geliştirmek bazen faydadan çok zarar verir. Hazır altyapıyı alıp üstüne kendimiz birşeyler katmak emin olun daha sağlıklı. Yerli olayını da bozmaz bu durum.
Çamur atanlar otomobil sektöründen anlamıyor. O kadar ovdugunuz Volvo bile yeri geliyor Ford alt yapısını kullanıyor. Mercedes Dodge ile beraber altyapı gelişti...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
ATAK savaş helikopteri yapıldı seçim yatırımı dendi, Altay tank projesi başladı seçim, duble yol seçim yatırımı dendi daha nelere dendi milli uydu, 3. Köprü, havaalanı, nükleer santral, milli pitade tüfegi, milli ucak gemisi daha artırıla bilir. Ama şükür başlanılan iş bitirildi. Seçim yatırımı diyenler zihni geçmişte kalan eski siyaset anlayışının ürünleri. Yada şuan muhalefet olan ancak bol kesen atıp yapmayıda düşünmeyebn siyasetin ürünü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ǤЅ 4 yıl
GM iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cntrl 4 yıl
tasarımı yabancı oldukdan neresine milli deniyor bunun anlamadım donanımı kopyalayarak ferrari motoruda yaparsın ne var ki kalıbını çıkar dök
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 4 yıl
Bir an evveli yerli otomobil ciksin. Bu gidisle malum pislik zihniyetin engel olacagi bu proje 30.40 yil daha gerceklesmez. Mükemmeliyetçiligi bir kenara birakin.
Bugun Turkiye nin bir araba markasi olsun.
Mercedes olmaya gerek yok.
Fiat,Reno gormekten iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Bakanların iş bilmez olduğu gibi gazetecileriimizde öyle. Bakanın "Saab 9-3'ün sadece isim hakkını değil, tüm fikri mülkiyet haklarını satın aldık" açıklamasına "OTOMOBİL DEVİNİ SATIN ALDIK" diye manşet atıyorsa ya iş bilmezdir yada art niyetlidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ULYSES 4 yıl
Projenin yaklaşık 530 milyon euroya malolduğu ve bu rakamın 130 milyon eurosunun epsilon platformu projelerini lisanslarıyla birlikte içeren bir harddiske verildiği söylentileri var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 4 yıl
yasinadin
Bu kadar gezizekalının olduğu bir forumda isterse baştakiler türkiyeyi komple som altına çevirsin , gene cadillac bu yea diye beyinsizce yorumlara sınırsız beğeni gelecektir.Allah akıl fikir versin kılıçtaroğlu ve birlikte iyi salladıkları hdp sizin zeka seviyenizi ve cehaletinizi çok iyi temsil ediyor . Saab yıllar önce satışa çıktığında türkiye bu fırsatı kaçırmamalı hazır platform diyenler hükümet bu adımı atınca hemen karalamaya başlıyor , zamanında erbakana , biz türkiyenin motor değil şeftali üretmesini istiyoruz diyenlerden farkınız yok. Azıcık gurur duyun diycem de gurur sizde ne gezer.

arkadaş gezizeka falan saçmalamışsın hadi geçtim de, şu parti fanatizmini bırak da densizce konuşma.
platformu satın almakla yerli otomobil ürettik diye açıklama yapmadan yalana dolana başvurmak aynı şey mi?
insanlar farkına varmasa esas "yüksek" zekalılara yerli diye yutturacaklardı, senin beğenmediğin gezizekalı dediğin insanlar fark etti diye açıklama yaptılar.
haklı çıkan o gezizekalı dediklerin, her gördüğüne inanıp sorgulama gereği duymuyorsun, sorgulayan akıllı insanın da zekasına hakaret ediyorsun.
sana bu özgüveni veren bu saçma sistemin köküne kibrit suyu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthLuca 4 yıl
yasinadin
Bu kadar gezizekalının olduğu bir forumda isterse baştakiler türkiyeyi komple som altına çevirsin , gene cadillac bu yea diye beyinsizce yorumlara sınırsız beğeni gelecektir.Allah akıl fikir versin kılıçtaroğlu ve birlikte iyi salladıkları hdp sizin zeka seviyenizi ve cehaletinizi çok iyi temsil ediyor . Saab yıllar önce satışa çıktığında türkiye bu fırsatı kaçırmamalı hazır platform diyenler hükümet bu adımı atınca hemen karalamaya başlıyor , zamanında erbakana , biz türkiyenin motor değil şeftali üretmesini istiyoruz diyenlerden farkınız yok. Azıcık gurur duyun diycem de gurur sizde ne gezer.

Dünyaya at gözlüğü ile bakıp, körü körüne akp yi destekleyen zihniyetten başka bir söylem beklenmez zaten. Seçim öncesi yerli otomobil yaptık diye çıkıp, sadece yazılımla ekrana tübitak yazınca olmuyor bu işler, yerli uçakta yapıyorlardı güya o nerde? bir airbus veya boeing'e kamuflajla onuda yaptık deseler hiç şaşmam.
Sizin gibilere yedirip oyda alıyorla işin traji komik yanı bu...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isem 4 yıl
Gerçekten de bir yerden başlamak gerekiyordu.İnşallah hayırlı olur.Benim için iktidardaki herhangi bir parti yapsın da hangi parti olursa olsun fark etmez.Yeter ki başlansın,yeter ki yapılsın.Hemen karalama yapmaya başlıyoruz gerek yok.Desteklemeyen arkadaşlar kendileri üretsin piyasanın çok üstünde bir fiyatla satışa sunsunlar; ilk ben alacağım.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 4 yıl
Bu yerli otomobil macerası 2009 yılında o zaman Başbakan olan şu andaki Cumhurbaşkanımız tarafından babayiğit aranması ile başladı. 2015 yılında madem General motors'un bir modeli satın alınarak yerli otomobil yapılacaktı, 2010 yılında Ford, Volvo'yu 1,8 milyar dolara Çinlilere sattı. Volvo'yu devletimiz satın alsaydı ve yerli özel şirketlere Özelleştirme yoluyla verseydi. Örneğin BMC'ye devlet el koydu ve sonra özelleştirdi. Verdiğim örnek tam aynı değil ancak volvo gibi dünyaca bilinen bir markamız olurdu böylece. Yurt dışında satamama derdi de olmazdı.

Yerli otomobilimiz inşallah olur. Türkiye gibi bir ülkenin yerli otomobili olmaması gerçekten çok ayıp.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Saab Türkiye ye lüks diyenler vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 sepulturgay +67 Bay Robot +67 frostburn +40 Mutlak.Sıfır +37 Askaparta +29 Johan Elmander +27 unknownartist +27 Wi Fi +26 oly1786 +25
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4418 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, yerli otomobil ve tübitak
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Dijital Perde : 16 Ekim'de vizyona girecek filmler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim