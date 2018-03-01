İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor

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Otonom araçlar son dönemin gözde teknolojileri arasında yer alıyor. Dünyanın dev otomotiv şirketleri ve yeni nesil girişimler, otonom modeller için adeta birbiri ile yarışıyor. Bu yarıştan ortaya çıkan teknolojileri kullanmak adına da yerel yönetimler hızlı bir arayış içine girmiş durumda.





Avrupa, Amerika, Rusya, Güney Kore ve Çin, otonom toplu taşıma araçlarının ilk test çalışmalarını tamamlayan hatta yolculu testlere başlayan ilk ülkelerden oldu bile. İETT de bu listeye dahil olmak için çalışmalarına 2018 itibariyle hız vermiş durumda. Daha önce elektrikli otobüsler için ülkemizdeki farklı şehirlerde ve İstanbul’da adımlar atıldığına tanık olmuştuk. Şimdi ise İETT otonom araç ihalesine çıkıyor.





7 Mart 2018 tarihinde “Sürücüsüz Araç Yönetim Sistemi Malzemeleri ve Elektrik Grubu Malzeme Alımı” ihalesi gerçekleştirilecek. 14 Mart 2018 tarihinde yapılacak bir diğer ihale ise “Sürücüsüz Araç Altyapı ve Güç Sistemleri Mühendislik Çalışması” başlığını taşıyor. Hizmet ve ekipman tedariki kapsamlarındaki ihaleler için İETT’nin İkitelli’de yer alan garajı içerisinde bir “sürüş test alanı” kurulacak. İlk test sürüşleri burada gerçekleştirilip yeterlilik sağlandıktan sonra gerçek saha testlerine geçilecek.

http://www.iett.istanbul/tr/main/requirements/surucusuz-arac-yonetim-sistemi-malzemeleri-ve/472