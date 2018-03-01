İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor

Avrupa, Amerika, Rusya, Güney Kore ve Çin, otonom toplu taşıma araçlarının ilk test çalışmalarını tamamlayan hatta yolculu testlere başlayan ilk ülkelerden oldu bile. İETT de bu listeye dahil olmak için çalışmalarına 2018 itibariyle hız vermiş durumda. Daha önce elektrikli otobüsler için ülkemizdeki farklı şehirlerde ve İstanbul’da adımlar atıldığına tanık olmuştuk. Şimdi ise İETT otonom araç ihalesine çıkıyor.
7 Mart 2018 tarihinde “Sürücüsüz Araç Yönetim Sistemi Malzemeleri ve Elektrik Grubu Malzeme Alımı” ihalesi gerçekleştirilecek. 14 Mart 2018 tarihinde yapılacak bir diğer ihale ise “Sürücüsüz Araç Altyapı ve Güç Sistemleri Mühendislik Çalışması” başlığını taşıyor. Hizmet ve ekipman tedariki kapsamlarındaki ihaleler için İETT’nin İkitelli’de yer alan garajı içerisinde bir “sürüş test alanı” kurulacak. İlk test sürüşleri burada gerçekleştirilip yeterlilik sağlandıktan sonra gerçek saha testlerine geçilecek.
http://www.iett.istanbul/tr/main/requirements/surucusuz-arac-yonetim-sistemi-malzemeleri-ve/472 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet once basit isler insanlarin elinden alinacak bu konuda haklisiniz. Ama malesef yazilim ve elektronikte yapay zeka sagolsun pek yakin gelecekte insani devre disi birakacak.
E o zaman bu insanlar ne yapacak? Gelismis devletler Basic income (Temel gelir-calismasanda alacagin) diye birsey uzerinde calisiyorlar. Ama ucuncu dunya ulkelerinin buna butcesi yok.
Bir de su var. Dunyanin bir kismi 21. yuzyili yasayip , tartisirken diger bir kismi 6. yuzyili tartismaya devam ediyorsa , 21. yy gerceklerini yasayanlar gun gelir 6. yy dakilere tabiri caizse sittiri cekerler. Iste o gun hizla geliyor.
Millet zaten otonom olmuş robottan farkı yok. Matematik dersi alıyor bilet ücretinin pahalı olduğunu hesaplayamıyor birde ses çıkarmıyor. Public olmuş private Re-public(Cumhuriyet) elden gidiyor milletin bir fonksiyonu yok.
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