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İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor

İETT, sürücüsüz toplu taşıma araçları için çalışmalarını hızlandırıyor. Kısa bir süre önce hizmete alınan metrodan sonra şimdi de insansız otobüs ve minibüsler için ilk adım atıldı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor
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Otonom araçlar son dönemin gözde teknolojileri arasında yer alıyor. Dünyanın dev otomotiv şirketleri ve yeni nesil girişimler, otonom modeller için adeta birbiri ile yarışıyor. Bu yarıştan ortaya çıkan teknolojileri kullanmak adına da yerel yönetimler hızlı bir arayış içine girmiş durumda.


Avrupa, Amerika, Rusya, Güney Kore ve Çin, otonom toplu taşıma araçlarının ilk test çalışmalarını tamamlayan hatta yolculu testlere başlayan ilk ülkelerden oldu bile. İETT de bu listeye dahil olmak için çalışmalarına 2018 itibariyle hız vermiş durumda. Daha önce elektrikli otobüsler için ülkemizdeki farklı şehirlerde ve İstanbul’da adımlar atıldığına tanık olmuştuk. Şimdi ise İETT otonom araç ihalesine çıkıyor.


7 Mart 2018 tarihinde “Sürücüsüz Araç Yönetim Sistemi Malzemeleri ve Elektrik Grubu Malzeme Alımı” ihalesi gerçekleştirilecek. 14 Mart 2018 tarihinde yapılacak bir diğer ihale ise “Sürücüsüz Araç Altyapı ve Güç Sistemleri Mühendislik Çalışması” başlığını taşıyor. Hizmet ve ekipman tedariki kapsamlarındaki ihaleler için İETT’nin İkitelli’de yer alan garajı içerisinde bir “sürüş test alanı” kurulacak. İlk test sürüşleri burada gerçekleştirilip yeterlilik sağlandıktan sonra gerçek saha testlerine geçilecek.


http://www.iett.istanbul/tr/main/requirements/surucusuz-arac-yonetim-sistemi-malzemeleri-ve/472 Yorum Yaz
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FM. 1 yıl en beğenilen
istanbulda iş görmez
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Emre D 1 yıl
Şoförlerden daha güvenli gidecekleri kesin.
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alemburda34 1 yıl
Otonom otobus icin en iyi yer metrobus hatlari yol belli fazla manevrada yok tam test icin ideal.
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aeson01 1 yıl
Hat iyileştirmesi yapsalar daha makbul olurdu.
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gurkanse 1 yıl
kullanan kişi sadece gerektiğinde müdahale edecek ve kontrol amacı ile orada oturacaksa süper çünkü İSTANBULDA OTOBÜS MİNİBUS TAKSİ DOLMUŞ ALAYI PEDAL ASFALTTA KULLANIYOR VE BİRBİRLERİ İLE ZAMAN İLE YARIŞARAK İNSANLARIN HAYATLARINI HİÇE SAYARAK KULLANIYORLAR ARAÇLARI...! Bu arada uber kullanın.gerçekten ben böyle güzel hizmet görmedim.çünkü istanbullu bir vatandaş olarak taksilerde hiç hizmet görmedimki...
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Emre D 1 yıl
Şoförlerden daha güvenli gidecekleri kesin.
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Umutcan 1 yıl
Metrobüsleri raylı sisteme geçirsinler, üzerinde kullanılacak tramvay sistemleri otonom olsun. En güzel çözüm bu olur.
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ornitolog 1 yıl
rizeli belediye otobüsü şoförleri ve doğulu halk otobüsü şoförleri birlikleri buna müsade etmezler
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classf2re 1 yıl
Belli ki önce otobüsçüler ağlamaya başlayacak. Taksiciler de sıraya girsin. Hatta kasiyer arkadaşlar da yeni iş aramaya başlasın. Kamyon şoförlerini, kargoda çalışan arkadaşları da ekleyelim. DÜNYA DEĞİŞİYOR bu değişimi anlayamayan, yakalayamayan herkes, her ülke aç kalacak. Vaktinizi boşa geçirmeyi bırakın. YAZILIM ÖĞRENİN , ELEKTRONİK TASARIMA YÖNELİN . Cahil insanlar için teknoloji çağı çok zor geçecek. Cehaletin ölçüsü de KODLAMA ve ELEKTRONİK olacak.
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Deniztns 1 yıl classf2re
classf2re
Belli ki önce otobüsçüler ağlamaya başlayacak. Taksiciler de sıraya girsin. Hatta kasiyer arkadaşlar da yeni iş aramaya başlasın. Kamyon şoförlerini, kargoda çalışan arkadaşları da ekleyelim. DÜNYA DEĞİŞİYOR bu değişimi anlayamayan, yakalayamayan herkes, her ülke aç kalacak. Vaktinizi boşa geçirmeyi bırakın. YAZILIM ÖĞRENİN , ELEKTRONİK TASARIMA YÖNELİN . Cahil insanlar için teknoloji çağı çok zor geçecek. Cehaletin ölçüsü de KODLAMA ve ELEKTRONİK olacak.

Evet once basit isler insanlarin elinden alinacak bu konuda haklisiniz. Ama malesef yazilim ve elektronikte yapay zeka sagolsun pek yakin gelecekte insani devre disi birakacak.
E o zaman bu insanlar ne yapacak? Gelismis devletler Basic income (Temel gelir-calismasanda alacagin) diye birsey uzerinde calisiyorlar. Ama ucuncu dunya ulkelerinin buna butcesi yok.
Bir de su var. Dunyanin bir kismi 21. yuzyili yasayip , tartisirken diger bir kismi 6. yuzyili tartismaya devam ediyorsa , 21. yy gerceklerini yasayanlar gun gelir 6. yy dakilere tabiri caizse sittiri cekerler. Iste o gun hizla geliyor.
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Boragungoren 1 yıl
İstanbulda iş görmez fakat cezalar çok ağır olur buda herkesi düzene sokar diye düşünüyorum
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lazloo 1 yıl
Otobüs de tek gözlü korsan gibi.
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firat_kilic 1 yıl
sıra otobuslere de geldi... benzinli otobus mazota geçti indirim yok ama maliyet düştü... mazottan doğal gaza geçti maliyet düştü yine indirim yok... şöförü devre dışı bırakacak maliyet düşecek ve yine indirim olmayacak. Herkes havadan para kapma peşinde robotlar çalışacak insanlar ödeyecek bu nasıl adalet? Böyle sistem mi olur? O otonomi bir gün bir patlayacak herkes altında kalacak. Halkına Düşman bir devlet istemiyorum kimsede istemiyordur isteyen varsa da söylesin. Ohhh ne güzel bende otonom klonumu yapayım yemek yemesin işe gitsin gelsin ben internette gezeyim maaşımı getirsin ssk'amı ödesin devlette klonun çalışmasını bana saysın...ohh ne güzel iş.
Millet zaten otonom olmuş robottan farkı yok. Matematik dersi alıyor bilet ücretinin pahalı olduğunu hesaplayamıyor birde ses çıkarmıyor. Public olmuş private Re-public(Cumhuriyet) elden gidiyor milletin bir fonksiyonu yok.
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alemburda34 1 yıl
Otonom otobus icin en iyi yer metrobus hatlari yol belli fazla manevrada yok tam test icin ideal.
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