Yerli üretici Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı

Tam Boyutta Gör

Türkiye ile ABD arasındaki siyasi krizin ardından iki ülke arasında karşılıklı yaptırımlar uygulanmaya başlandı. ABD, Türkiye’de üretilen belirli ürünlere ek vergi uygulamasını yürürlüğe soktu. Benzer adımı Türkiye de attı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li elektronik ürünlere karşı boykot çağrısında bulundu. Erdoğan, “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz.” dedi.

Reeder - iPhone değişim kampanyası

Erdoğan’ın bu çağrısının ardından yerli firmalar boykot çalışmalarını başlattı. Reeder, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile iPhone değişim kampanyasını duyurdu. “Eski iPhone’unu getir, Türk markası Reeder’ı götür” sloganıyla kullanıcıya seslendi.

Samsun’da kurduğu fabrikada üretiminin bir bölümünü gerçekleştiren Reeder’ın değişim programından yararlanmak için sahip olduğunuz telefonun tüm açılardan resmini ve videosunu çekmeniz gerekiyor. Reeder yetkilileri görüntüleri inceleyerek fiyat teklifinde bulunuyor. Teklifin yapılmasının ardından Reeder’ın web siteden istediğiniz ürünleri satın alabilirsiniz.

“Reeder Buyback” olarak adlandırılan değişim programından yararlanmak için ille de iPhone sahibi olmanız gerekmiyor. Marka fark etmeksizin sahip olduğunuz herhangi bir telefon ve tableti değişim kampanyasında kullanabilirsiniz.