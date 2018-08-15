Yerli üretici Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li elektronik ürünlere karşı boykot çağrısında bulundu. Erdoğan, “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz.” dedi.
Reeder - iPhone değişim kampanyası
Erdoğan’ın bu çağrısının ardından yerli firmalar boykot çalışmalarını başlattı. Reeder, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile iPhone değişim kampanyasını duyurdu. “Eski iPhone’unu getir, Türk markası Reeder’ı götür” sloganıyla kullanıcıya seslendi.
Samsun’da kurduğu fabrikada üretiminin bir bölümünü gerçekleştiren Reeder’ın değişim programından yararlanmak için sahip olduğunuz telefonun tüm açılardan resmini ve videosunu çekmeniz gerekiyor. Reeder yetkilileri görüntüleri inceleyerek fiyat teklifinde bulunuyor. Teklifin yapılmasının ardından Reeder’ın web siteden istediğiniz ürünleri satın alabilirsiniz.
“Reeder Buyback” olarak adlandırılan değişim programından yararlanmak için ille de iPhone sahibi olmanız gerekmiyor. Marka fark etmeksizin sahip olduğunuz herhangi bir telefon ve tableti değişim kampanyasında kullanabilirsiniz.
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Kafalar güzel demek ki.
Çin'de yaptırdığı ürünlere marka basan merdiven altı firması. Üstelik 0 iş ahlakı en önemli özellikleri.
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