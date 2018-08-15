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Yerli üretici Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı

Yerli üretici Reeder, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile iPhone değişim kampanyasını başlattı. iPhone'u boykot ediyorsanız telefonunuzu dilediğiniz Reeder ürünleriyle değiştirebilirsiniz.
9 ay
12,7b
1
92
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli üretici Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı
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Türkiye ile ABD arasındaki siyasi krizin ardından iki ülke arasında karşılıklı yaptırımlar uygulanmaya başlandı. ABD, Türkiye’de üretilen belirli ürünlere ek vergi uygulamasını yürürlüğe soktu. Benzer adımı Türkiye de attı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li elektronik ürünlere karşı boykot çağrısında bulundu. Erdoğan, “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz.” dedi.

Reeder - iPhone değişim kampanyası

Erdoğan’ın bu çağrısının ardından yerli firmalar boykot çalışmalarını başlattı. Reeder, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile iPhone değişim kampanyasını duyurdu. “Eski iPhone’unu getir, Türk markası Reeder’ı götür” sloganıyla kullanıcıya seslendi.

Samsun’da kurduğu fabrikada üretiminin bir bölümünü gerçekleştiren Reeder’ın değişim programından yararlanmak için sahip olduğunuz telefonun tüm açılardan resmini ve videosunu çekmeniz gerekiyor. Reeder yetkilileri görüntüleri inceleyerek fiyat teklifinde bulunuyor. Teklifin yapılmasının ardından Reeder’ın web siteden istediğiniz ürünleri satın alabilirsiniz.

“Reeder Buyback” olarak adlandırılan değişim programından yararlanmak için ille de iPhone sahibi olmanız gerekmiyor. Marka fark etmeksizin sahip olduğunuz herhangi bir telefon ve tableti değişim kampanyasında kullanabilirsiniz.

 

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firat_kilic 9 ay en beğenilen
tokatlama devri başladı... osmanlı tokadı... hemde kendi milletine...
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haktan24 9 ay
TÜRK MARKASI ? ? ? amacım kötülemek degil ancak sadece marka basmakla türk markası olunuyorsa ben almıyım teşekkürler..
2 Yanıt Yanıtla +136
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olağan_şüpheli 9 ay haktan24
ismi bari Türkçe olsa
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-RAMMSTEIN- 9 ay
Peki iPhone X 256 GB verirsek, şirketten % kaç hisse verirler ? Değerlendirmek lazım.
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OrQuN 9 ay
Nasıl fırsatçılık ama 😂
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Tommy Shelby 9 ay
Memlekette herkes çakal
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qqyyxx 9 ay
Gavur pazarında maklube satılmaz!! Japonlar teknolojik aletleri dünyaya satar kendileri takoz kullanır ama bizim bebeler telefonla faceboktan başka bi iş yapmaz en kralını kullanmak ister. Sonra biz niye geriyiz orda hayat standardı niye yüksek şurda asgari ücret neden daha fazla... Ayranı yoktur içmeye ayfonla gider sıçmaya.
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dostum kertenkele 9 ay
Üstüne para veriyorlar mı o kısmı anlamadım
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adminia 9 ay
Yorum yapanlara bakıyorum gerçekten iPhone verip de reeder alacaklarmis gibi düşünüp kiziyorlar. Adamlar reklam yapmış ve gayet başarılı olmuş. Adı Türkçe değil diyen zirtapozlar Türkçe olsa bu seferde Türkçe isimle global marka olunmaz diyecekler. Siz zavallı güruhun en büyük problemi kronik olarak muhalefet etmeye çalışmak. Adamlar Çin'den alıp burda markalayip satıyor.samsung da zamanında Nokia nin Sony nin patentlerini menülerini kullanıyordu. Yorumu kızgınlıkla değil mantıkla yapın bir işe yarasın .son olarak Ben şahsen reeder tablet kullanmaya çalıştım çok kötü bir deneyim olmuştu.zamanla inşallah gelişirler.
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teknokaptan 9 ay
iphone 4 bile su anda bu cihazla hemen hemen ayni hizdadir :)
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AlkanExclusive 9 ay
Yerli "ÜRETİCİ"?
Kafalar güzel demek ki.
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amadeus99 9 ay
Reeder üretici falan değil.
Çin'de yaptırdığı ürünlere marka basan merdiven altı firması. Üstelik 0 iş ahlakı en önemli özellikleri.
Şikayet var, ekşi sözlük v.b platformlarda yaşananları okuyabilirsiniz.
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Bay Robot 9 ay
Çöp
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