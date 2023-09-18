Reeder halka arzına rekor katılım!

Tam Boyutta Gör Yerli teknoloji markası Reeder’ın halka arz için talep toplama işlemi tamamlandı. Reeder Teknoloji’nin halka arzına rekor sayıda yatırımcı katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 13-15 Eylül tarihlerinde pay başına 9,30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzına 4 milyon 262 bin 699'u bireysel olmak üzere toplam 4 milyon 262 bin 914 yatırımcıdan talep geldi. Bugüne kadarki en yüksek katılımcılı halka arz işlemi olarak kayıtlara geçti. Reeder Teknoloji, 21 Eylül'de REEDR koduyla işlem görmeye başlayacak.

Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olurken, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen ve toplamda 4 milyon 208 bin yatırımcı şirkete ortak oldu.

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2010 yılında kurulan yerli akıllı telefon üreticisi Reeder Teknoloji 2020 yılında 48,8 milyon TL brüt kar, 2021 yılında, 112,9 milyon TL brüt kar ve 2022 yılında 480,1 milyon TL brüt kar açıklamıştı. Aktif büyüklüğünü 2022 yılında, 2021’e kıyasla yaklaşık 7,5 kat artırdı. Toplam hasılatını aynı dönemde iki kattan fazla artırdı. Reeder Teknoloji’nin toplam satışlarının yüzde 98,13'ünü akıllı telefon satışları oluşturuyor.

Halka arzdan elde edilen gelir nerede kullanılacak?

Reeder Teknoloji, halka arz yoluyla sermayesini 780 milyon liradan 938 milyon liraya çıkaracak. Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 10’u cep telefonları için LCD paneli üretim tesisi yatırımında kullanılacak. Tesisin 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedefleniyor.

yatırımında kullanılacak. Tesisin 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanarak üretime başlanması hedefleniyor. Elde edilen gelirin yüzde 20’si ise fotovoltaik (PV) güneş paneli üretim tesisi yatırımında kullanılacak. Reeder, 21 Mart 2024 tarihine kadar 144 hücreli 550 Wp ve 450 Wp kapasitede güneş paneli üretimine başlamayı hedefliyor.

yatırımında kullanılacak. Reeder, 21 Mart 2024 tarihine kadar 144 hücreli 550 Wp ve 450 Wp kapasitede güneş paneli üretimine başlamayı hedefliyor. Halka arz gelirlerinin yüzde 25’i ise üretim kapasitesinin artırılması , yeni üretim hatlarının kurulması, verimliliğin artırılması ve mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kullanılacak.

, yeni üretim hatlarının kurulması, verimliliğin artırılması ve mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kullanılacak. Reeder, halka arz gelirinin yüzde 5’lik bölümünü Ar- Ge ve Ür-Ge çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Elde edilecek gelirin yüzde 5’lik bölümüyle dijital oyunlar, uygulamalar ve yazılımlar geliştiren girişimlere yatırım yapılması ve büyüme fırsatlarının takip edilmesi amacıyla kullanacak.

çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Elde edilecek gelirin yüzde 5’lik bölümüyle dijital oyunlar, uygulamalar ve yazılımlar geliştiren girişimlere ve büyüme fırsatlarının takip edilmesi amacıyla kullanacak. Gelirin yüzde 35’likbölümü ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve kısa vadeli finansal borçluluğun azaltılması amacıyla kullanılacak.

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Reeder halka arzına rekor katılım!