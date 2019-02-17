Yıldız Savaşları: Bölüm IX'un çekimlerini tamamlayan ekip, seriye duygusal bir şekilde veda etti

1970'lerin sonlarında doğanlardansanız, Disney'in “Skywalker destanı” olarak adlandırdığı Yıldız Savaşları serisinin doğuşuna ve ne yazık ki ölümüne tanıklık eden gruptansınız diyebiliriz.

Yukarıdaki çıkarım, Disney’in Yıldız Savaşları:Bölüm IX'un çekimlerinin tamamlaması ve filmin yönetmeni JJ Abrams ile aktör John Boyega'nın duygu dolu paylaşımları üzerine yapılmış bulunmakta.

Twitter'dan paylaşılan fotoğrafta, filmde yer alan aktörler; Daisy Ridley, John Boyega ile Oscar Isaac'in kostümlü halde ve arkada kalan çöl fonunda birbirlerine sarıldıkları görülebiliyor.





https://twitter.com/JohnBoyega/status/1096502278155108357 https://twitter.com/JohnBoyega/status/1096502278155108357 https://twitter.com/JohnBoyega/status/1096502278155108357

İnanmasının çok zor olduğunu ancak çekimlerin tamamlandığını ifade eden Abrams, bu harika ekip ve oyunculara teşekkür için kelimelerin kifayetsiz kaldığını vurgulamış. Filmde, Finn karakterine hayat veren aktör John Boyega da benzer ifadelerle ekibe şükranlarını sunmuş.

Yeni üçlemenin ilk filmi Güç Uyanıyor’u JJ Abrams, ikinci film Son Jedi’ı Rian Johnson yönetmiş, adı henüz belli olmayan üçüncü film için ise Jurassic World’ün de yönetmenliğini yapan Colin Trevorrow ile anlaşılmıştı. Ancak yaratıcı anlayış farklılıklarından ötürü Disney, Trevorrow ile yollarını ayırmaya karar vermişti. Bunun üzerine JJ Abrams seriyi sonlandıracak üçüncü filmin yönetmeliğini devralmaya karar verdi.

Disney CEO'su; hayranlar Yıldız Savaşları'ndan yoruldu

Skywalker destanının sona ermesinin ardından, Disney’in seriye ne şekilde yön vereceği henüz belli değil. Solo; Bir Yıldız Savaşları Hikâyesi’nin gişede iyi işler çıkaramamış olmasından ötürü şirketin, Skywalker evreninde geçen filmlere karşı yavaşlama sinyalleri verdiği ifade ediliyor. Disney CEO’su Bob Iger da hayranların çok fazla Yıldız Savaşları filmi yüzünden yorulduğunu dillendirenler arasında yer alıyor.

Son Jedi’ın yönetmeni Rian Johnson tarafından filme alınacak yeni bir üçlemenin çalışmaları tüm bu gelişmelere karşın halen devam ediyor. Söz konusu üçlemenin bizleri Yıldız Savaşları evreninde nerelere savuracağı ise henüz belirsizliğini korumakta.

https://www.gamespot.com/articles/star-wars-episode-ix-has-finished-filming-as-direc/1100-6465057/