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Yıldız Savaşları: Bölüm IX'un çekimlerini tamamlayan ekip, seriye duygusal bir şekilde veda etti

Bir kuşağı büyüten efsanevi seri Star Wars'un "Skywalker destanı" olarak adlandırılan bölümü, serinin son filminin çekimlerinin bitmesiyle beyaz perdeye veda ediyor. Detaylar haberimizde.
3 ay
9,5b
1
30
Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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1970'lerin sonlarında doğanlardansanız, Disney'in “Skywalker destanı” olarak adlandırdığı Yıldız Savaşları serisinin doğuşuna ve ne yazık ki ölümüne tanıklık eden gruptansınız diyebiliriz.

Yukarıdaki çıkarım, Disney’in Yıldız Savaşları:Bölüm IX'un çekimlerinin tamamlaması ve filmin yönetmeni JJ Abrams ile aktör John Boyega'nın duygu dolu paylaşımları üzerine yapılmış bulunmakta.

Twitter'dan paylaşılan fotoğrafta, filmde yer alan aktörler; Daisy Ridley, John Boyega ile Oscar Isaac'in kostümlü halde ve arkada kalan çöl fonunda birbirlerine sarıldıkları görülebiliyor.


https://twitter.com/JohnBoyega/status/1096502278155108357https://twitter.com/JohnBoyega/status/1096502278155108357https://twitter.com/JohnBoyega/status/1096502278155108357

İnanmasının çok zor olduğunu ancak çekimlerin tamamlandığını ifade eden Abrams, bu harika ekip ve oyunculara teşekkür için kelimelerin kifayetsiz kaldığını vurgulamış. Filmde, Finn karakterine hayat veren aktör John Boyega da benzer ifadelerle ekibe şükranlarını sunmuş.

Yeni üçlemenin ilk filmi Güç Uyanıyor’u JJ Abrams, ikinci film Son Jedi’ı Rian Johnson yönetmiş, adı henüz belli olmayan üçüncü film için ise Jurassic World’ün de yönetmenliğini yapan Colin Trevorrow ile anlaşılmıştı. Ancak yaratıcı anlayış farklılıklarından ötürü Disney, Trevorrow ile yollarını ayırmaya karar vermişti. Bunun üzerine JJ Abrams seriyi sonlandıracak üçüncü filmin yönetmeliğini devralmaya karar verdi.

Disney CEO'su; hayranlar Yıldız Savaşları'ndan yoruldu

Skywalker destanının sona ermesinin ardından, Disney’in seriye ne şekilde yön vereceği henüz belli değil. Solo; Bir Yıldız Savaşları Hikâyesi’nin gişede iyi işler çıkaramamış olmasından ötürü şirketin, Skywalker evreninde geçen filmlere karşı yavaşlama sinyalleri verdiği ifade ediliyor. Disney CEO’su Bob Iger da hayranların çok fazla Yıldız Savaşları filmi yüzünden yorulduğunu dillendirenler arasında yer alıyor.

Son Jedi’ın yönetmeni Rian Johnson tarafından filme alınacak yeni bir üçlemenin çalışmaları tüm bu gelişmelere karşın halen devam ediyor. Söz konusu üçlemenin bizleri Yıldız Savaşları evreninde nerelere savuracağı ise henüz belirsizliğini korumakta.
https://www.gamespot.com/articles/star-wars-episode-ix-has-finished-filming-as-direc/1100-6465057/ Yorum Yaz
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Big-Long-Pink-Strong 3 ay en beğenilen
Disney, bir Star Wars hayranı olarak senden nefret ediyorum.Allah belanı versin.
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ymhaslaman 3 ay
Sıkıntı yok 20 yıl sonra bir üçlü daha yaparlar.
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FreeRun 3 ay
Kylo Ren i görünce zaten seriden soğumaya yetti
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DH Misafiri 3 ay
Allah'ım bunu yapacağınıza bı Obi wan ima film cekeydiniz ya yıllardır fanlar olarak bunu söyleyip duruyoruz zavallı Ewan McGregor bile yoruldu tekrarlarca soylemekten.ben sizin mantiginiza ne diyeyim artık
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MR.BERK 3 ay
Veda edin de nasıl ederseniz edin, ana serinin ruhuna ihanet ettiniz, hatta içinden geçtiniz, her zaman 6 serilik başyapıt olarak hatırlanacak.
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El Prezidente 3 ay
serinin son 3 film yokmuş gibi davranıyorum ben. bu arada rouge one fena değildi.
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mehmetkyc 3 ay
Mutant Disney Peşimi Bırak
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sinmeister 3 ay
7,8 çöptü. Bu da çöp olacak.
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Intruder 3 ay
Disney: "serinin içine ettik" demek istemiş ama hayranlar yoruldu deyip sıyrılmış.
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ESOES1981TR 3 ay
Yoda nın hayatını anlatan bir üçleme yaparlar ya da ilk sith lordunun vs... altın yumurtlayan tavuk kesilir mi bea


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Whippoorwill 3 ay
Serinin içine limon sık sonrada gel bik bik öt!
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TIGERSHARK 3 ay
Kimsenin yorulduğu yok.Siz seriyi ......... gibi çektiğiniz için biz hayranları bile izlemek istemedik.
Orada 5 tane stw hayranını bir araya getirip. Alın size kalem senaryoyu siz yazın deseydiniz O 5 adam sizden daha iyi bir senaryo yazardı.
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tahir40 3 ay
Yersen. Disney bırakır mı milyarlarca $ ödemiş, yan hikaye yapar diziler... Canı sıkılır reboot yapar.
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