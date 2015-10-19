Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'dan yeni fragman ve poster

Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Yıldız Savaşları, yeni üçlemesiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yeni üçlemenin ilk filmi olan Yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler de sinemaseverlerle paylaşılmaya devam ediyor. Aralık ayında vizyona girecek olan filmin tanıtım çalışmalarına hız veren Disney ve LucasFilm, Güç Uyanıyor'un yeni posterini dün resmi Star Wars internet sitesi üzerinden yayınlamasının ardından bu sabah da filmin yeni fragmanını paylaştı.



Eski Yıldız Savaşları filmlerinin Drew Struzan tarafından tasarlanan posterlerini andıran yeni poster, bir yandan eski filmlere selam çakarken, bir yandan da yeni film hakkında önemli ipuçları sunuyor. Yeni posterde en dikkat çekici detay, sağ üst köşede görülen ve Ölüm Yıldızı'nı andıran uzay aracı oldu. Bunun yanı sıra R2-D2 ve C-3PO'nun yanında duran yeni karakter de dikkat çekti. Yeni maceralarında ikiliye katılması beklenen bu yeni karakterin Oscar ödüllü oyuncu Lupita Nyong'o'nun tarafından canlandırılan Maz Kanata olduğu tahmin ediliyor.

Star Trek serisini de başarıyla hayata döndüren J.J. Abrams yönetiminde çekilen Bölüm VII - Güç Uyanıyor, Jedi’nin Dönüşü’nün 30 yıl sonrasında geçecek ve üç yeni karakter etrafında dönecek. Daisy Ridley, John Boyega ve Oscar Isaac tarafından canlandırılacak bu yeni karakterlere Han Solo, Luke Skywalker ve Prenses Leia gibi tanıdık isimler de eşlik edecek.

Bu sabah yayınlanan üçüncü ve son Güç Uyanıyor fragmanı, sinema dünyasında heyecanla karşılandı. Bu fragman da filmin hikayesi hakkında önemli bilgileri gizli tutuyor olsa da, filmin genel hissiyatını yansıtma konusunda son derece başarılı bulundu. Eski Yıldız Savaşları filminin ruhunu yakalamayı başaran bu yeni fragman, Han Solo ve Prenses Leia'nın görevlerini genç Rey ve Finn'in devralacağını gösterdi. Öte yandan karanlık tarafta da Kylo Ren, Darth Vader'ın bıraktığı yerden devam edecek gibi görünüyor. 18 Aralık'ta vizyona girecek olan Yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor'un fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.