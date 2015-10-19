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Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'dan yeni fragman ve poster

Yıldız Savaşları serisinin önümüzdeki aylarda sinemaseverlerle buluşacak yeni filmi Bölüm VII - Güç Uyanıyor'un yeni fragmanı ve posteri yayınlandı.
3 yıl
3,4b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'dan yeni fragman ve poster

Sinema dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Yıldız Savaşları, yeni üçlemesiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Yeni üçlemenin ilk filmi olan Yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler de sinemaseverlerle paylaşılmaya devam ediyor. Aralık ayında vizyona girecek olan filmin tanıtım çalışmalarına hız veren Disney ve LucasFilm, Güç Uyanıyor'un yeni posterini dün resmi Star Wars internet sitesi üzerinden yayınlamasının ardından bu sabah da filmin yeni fragmanını paylaştı.
 Eski Yıldız Savaşları filmlerinin Drew Struzan tarafından tasarlanan posterlerini andıran yeni poster, bir yandan eski filmlere selam çakarken, bir yandan da yeni film hakkında önemli ipuçları sunuyor. Yeni posterde en dikkat çekici detay, sağ üst köşede görülen ve Ölüm Yıldızı'nı andıran uzay aracı oldu. Bunun yanı sıra R2-D2 ve C-3PO'nun yanında duran yeni karakter de dikkat çekti. Yeni maceralarında ikiliye katılması beklenen bu yeni karakterin Oscar ödüllü oyuncu Lupita Nyong'o'nun tarafından canlandırılan Maz Kanata olduğu tahmin ediliyor.
 Star Trek serisini de başarıyla hayata döndüren J.J. Abrams yönetiminde çekilen Bölüm VII - Güç Uyanıyor, Jedi’nin Dönüşü’nün 30 yıl sonrasında geçecek ve üç yeni karakter etrafında dönecek. Daisy Ridley, John Boyega ve Oscar Isaac tarafından canlandırılacak bu yeni karakterlere Han Solo, Luke Skywalker ve Prenses Leia gibi tanıdık isimler de eşlik edecek.
 Bu sabah yayınlanan üçüncü ve son Güç Uyanıyor fragmanı, sinema dünyasında heyecanla karşılandı. Bu fragman da filmin hikayesi hakkında önemli bilgileri gizli tutuyor olsa da, filmin genel hissiyatını yansıtma konusunda son derece başarılı bulundu. Eski Yıldız Savaşları filminin ruhunu yakalamayı başaran bu yeni fragman, Han Solo ve Prenses Leia'nın görevlerini genç Rey ve Finn'in devralacağını gösterdi. Öte yandan karanlık tarafta da Kylo Ren, Darth Vader'ın bıraktığı yerden devam edecek gibi görünüyor. 18 Aralık'ta vizyona girecek olan Yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor'un fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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istanbulbirbaska 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Ayrıca arkadaşım sadece Star Wars'un yapımında çalışmıyor.
Bu güne kadar
Clash Of The Titans
Watchmen
Sherlock Holmes
Snow White And The Huntsman
Teenage Mutant Ninja Turtles
Avengers
Tomorrowland
Jurassic World
Terminator Genisys
Ant-Man
ve Warcraft (yapım aşamasında) filmlerinin yapımında da görev aldı...

Afferin hepsini tek tek ezberlemişsin
OverClocK1ngAyrıca arkadaşım sadece Star Wars'un yapımında çalışmıyor.Bu güne kadarClash Of The TitansWatchmenSherlock Hol...
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Patren 3 yıl
sonradan cikan fimlerden guzel olur ins
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hallelujah* 3 yıl
Bence luke Skywalker , Anakin Skywalker yerine dark side tarafında olacak
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Tom Waits 3 yıl
bu serinin izleme sırası nasıl olmalı arkadaşlar
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Infinitum Nihil 3 yıl hallelujah*
hallelujah*

Bence luke Skywalker , Anakin Skywalker yerine dark side tarafında olacak

Luke, Anakin'in değil de Obi-Wan Kenobi'nin yerini alacak gibi görünüyor. İlk üçlemedeki Obi-Wan gibi usta olarak gelip genç jedilere yol gösterecek.
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joyberk 3 yıl
istinye park IMAX 26 TL diye hatırlıyorum? ama değer yaa :)
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GoaPsy 3 yıl
Han solo görevi devretmesin yahu.
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OverClocK1ng 3 yıl
Ayrıca arkadaşım sadece Star Wars'un yapımında çalışmıyor.
Bu güne kadar
Clash Of The Titans
Watchmen
Sherlock Holmes
Snow White And The Huntsman
Teenage Mutant Ninja Turtles
Avengers
Tomorrowland
Jurassic World
Terminator Genisys
Ant-Man
ve Warcraft (yapım aşamasında) filmlerinin yapımında da görev aldı...
1 Yanıt Yanıtla
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istanbulbirbaska 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Ayrıca arkadaşım sadece Star Wars'un yapımında çalışmıyor.
Bu güne kadar
Clash Of The Titans
Watchmen
Sherlock Holmes
Snow White And The Huntsman
Teenage Mutant Ninja Turtles
Avengers
Tomorrowland
Jurassic World
Terminator Genisys
Ant-Man
ve Warcraft (yapım aşamasında) filmlerinin yapımında da görev aldı...

Afferin hepsini tek tek ezberlemişsin
1 Yanıt Yanıtla +6
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OverClocK1ng 3 yıl
OverClocK1ng
Arkadaşım, Star Warsun kadrosunda çalışıyor diye yıllardır kendisini göremiyorum. Şu bitse de artık, hem izlesek hem de adamı görsem...

Ahahahaha. Kullanıcılar inanmayıp, eksilemişler.
Sanki millete yalan borcum var.
Güldüm...
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kımyasal 3 yıl
Emlak borsası ve Star wars borsası bu sene iyi kazanç sağladı.Mars'da su bulundu,The Martian filmi,EA Star Wars Battlefront oyunu ve gelecek olan Star Wars filmi,var mı arttıran ?
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OverClocK1ng 3 yıl
Arkadaşım, Star Wars'un kadrosunda çalışıyor diye yıllardır kendisini göremiyorum. Şu bitse de artık, hem izlesek hem de adamı görsem...
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