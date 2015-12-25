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Akıllı saatler dünyasında son birkaç yıldır ilgi çekici bir hareketlilik söz konusu. Özellikle Apple Watch’un oyuna dahil olmasıyla estetik görünüm çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Teknoloji dünyasının dev isimleri kendi akıllı saatlerini pazara sunmak adına adeta birbiri ile yarışır halde.
2015 yılında özellikle yuvarlak ekrana sahip modeller önemli oranda ilgi uyandırmayı başarmıştı. Saatlerin Android Wear platformuna bağlı kalmayışı ise işin bir başka farklı boyutu. Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori akıllı saatini oylayarak yılın en iyisine gelin şimdi hep birlikte karar verelim. Ankette bu senenin en iyisi dediğiniz akıllı saat mevcut değilse yorumlardan ileterek favori seçimizi ileterek listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
Samsung Gear S2https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Samsung-Gear-S2-Classic--inceleme-videosu-Akilli-saat-devri-asil-simdi-basliyor.htm
Huawei Watch
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Huawei-Watch-akilli-saat-video-on-inceleme-Tasarimi-ve-donanimiyla-iddiali-akilli-saat.htm
LG Watch Urbane
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/MWC-2015-LG-Watch-Urbane--Urbane-LTE.htm
Yılın en iyi akıllı saatleri Oy Ver 722 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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