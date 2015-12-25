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Yılın en iyi akıllı saatleri

2015 yılının gözde teknolojik oyuncakları arasında yer alan akıllı saatler artık geleneksel saat formuna daha fazla yakınlaşmaya başladı. Gelin şimdi içlerinden en iyilerini beraber seçelim.
3 yıl
6,7b
1
35
Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Akıllı saatler dünyasında son birkaç yıldır ilgi çekici bir hareketlilik söz konusu. Özellikle Apple Watch’un oyuna dahil olmasıyla estetik görünüm çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Teknoloji dünyasının dev isimleri kendi akıllı saatlerini pazara sunmak adına adeta birbiri ile yarışır halde.

2015 yılında özellikle yuvarlak ekrana sahip modeller önemli oranda ilgi uyandırmayı başarmıştı. Saatlerin Android Wear platformuna bağlı kalmayışı ise işin bir başka farklı boyutu. Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori akıllı saatini oylayarak yılın en iyisine gelin şimdi hep birlikte karar verelim. Ankette bu senenin en iyisi dediğiniz akıllı saat mevcut değilse yorumlardan ileterek favori seçimizi ileterek listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.

Samsung Gear S2
Yılın en iyi akıllı saatleri
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Samsung-Gear-S2-Classic--inceleme-videosu-Akilli-saat-devri-asil-simdi-basliyor.htm

Huawei Watch
Yılın en iyi akıllı saatleri

https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Huawei-Watch-akilli-saat-video-on-inceleme-Tasarimi-ve-donanimiyla-iddiali-akilli-saat.htm

LG Watch Urbane
Yılın en iyi akıllı saatleri

https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/MWC-2015-LG-Watch-Urbane--Urbane-LTE.htm

Yılın en iyi akıllı saatleri Oy Ver 722 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
Apple'a oy verenler neye göre vermiş onu anlamadım. Tasarım desen sıfır, batarya desen hiçbir artısı yok, uyg arayüz desen keza hiçbir artısı yok, fiyatının çok daha yüksek olması da cabası.
Apple'a oy verenler neye göre vermiş onu anlamadım. Tasarım desen sıfır, batarya desen hiçbir artısı yok, uyg arayüz desen keza hiçbir artısı yok, fiyatının çok...
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Krone 3 yıl
Apple Watch deneme şansım olmadı ama Gear S2'yi ayaküstü incelediğimde çok beğenmiştim. Oyumu da ona veriyorum.
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TeknoBaro 3 yıl
Bi ara bi saat görmüştüm kolunuza hologram ile saati yansıtıyodu ama seri üretime geçemediler sanırım
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esmerbuyucu 3 yıl
Tasarım olarak iyi olduğu için Apple Watch'a verdim oyumu.
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DH Misafiri 3 yıl
Zeblaze cyrstal 55 dolar 160 TL yurtdışından getirttim şarzı çok iyi tasarım güzel telefon görüşmesi yapabiliyor not bu saatlerin sensörleri aynı enayi parası vermeyin
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DH Misafiri 3 yıl
Zeblaze cyrstal 55 dolar 160 TL yurtdışından getirttim şarzı çok iyi tasarım güzel telefon görüşmesi yapabiliyor not bu saatlerin sensörleri aynı enayi parası vermeyin
Yanıtla
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DH Misafiri 3 yıl
Zeblaze cyrstal 55 dolar 160 TL yurtdışından getirttim şarzı çok iyi tasarım güzel telefon görüşmesi yapabiliyor not bu saatlerin sensörleri aynı enayi parası vermeyin
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DH Misafiri 3 yıl
S2 gear tabikide diyen mal daha saati bile gormedin ... ki zaten bu oy verenlerin hicbiri bu saatleri gormediler kuanmiolar... bizzat gittim hepsini inceledim s2 gear cok kucuk guzel ama gorsel olarak kucuk ve basit.. bence en iyi lg moto ve sony.. ;) yazilim olarak apple da iyi
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DH Misafiri 3 yıl
Zeblaze cyrstal 55 dolar 160 TL yurtdışından getirttim şarzı çok iyi tasarım güzel telefon görüşmesi yapabiliyor not bu saatlerin sensörleri aynı enayi parası vermeyin
Yanıtla
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DH Misafiri 3 yıl
Zeblaze cyrstal 55 dolar 160 TL yurtdışından getirttim şarzı çok iyi tasarım güzel telefon görüşmesi yapabiliyor not bu saatlerin sensörleri aynı enayi parası vermeyin
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DH Misafiri 3 yıl
Zeblaze cyrstal 55 dolar 160 TL yurtdışından getirttim şarzı çok iyi tasarım güzel telefon görüşmesi yapabiliyor not bu saatlerin sensörleri aynı enayi parası vermeyin
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