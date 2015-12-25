Akıllı saatler dünyasında son birkaç yıldır ilgi çekici bir hareketlilik söz konusu. Özellikle Apple Watch’un oyuna dahil olmasıyla estetik görünüm çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Teknoloji dünyasının dev isimleri kendi akıllı saatlerini pazara sunmak adına adeta birbiri ile yarışır halde.

Samsung Gear S2

Huawei Watch

LG Watch Urbane





Yılın en iyi akıllı saatleri Samsung Gear S2 Pebble Time Round Asus ZenWatch 2 Huawei Watch LG Watch Urbane Motorola Moto 360 Withings Activté Pebble Time Steel Apple Watch Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Oy Ver 722 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi akıllı saatleri Samsung Gear S2 Pebble Time Round Asus ZenWatch 2 Huawei Watch LG Watch Urbane Motorola Moto 360 Withings Activté Pebble Time Steel Apple Watch Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Anket Sonlandı 722 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın en iyi akıllı saatleri 33% Samsung Gear S2 236 oy 1% Pebble Time Round 10 oy 2% Asus ZenWatch 2 17 oy 13% Huawei Watch 94 oy 4% LG Watch Urbane 29 oy 9% Motorola Moto 360 67 oy 0% Withings Activté 1 oy 3% Pebble Time Steel 19 oy 31% Apple Watch 224 oy 3% Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) 25 oy 722 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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2015 yılında özellikle yuvarlak ekrana sahip modeller önemli oranda ilgi uyandırmayı başarmıştı. Saatlerin Android Wear platformuna bağlı kalmayışı ise işin bir başka farklı boyutu. Yazının devamında bir anket bulacaksınız. Anketten favori akıllı saatini oylayarak yılın en iyisine gelin şimdi hep birlikte karar verelim. Ankette bu senenin en iyisi dediğiniz akıllı saat mevcut değilse yorumlardan ileterek favori seçimizi ileterek listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.