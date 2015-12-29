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Yılın en iyi yerli girişimleri

2015 yılında teknoloji ile ilintili olarak dikkat çeken en iyi yerli iş girişimlerini seçiyoruz. Farklı alanlarda faaliyet gösteren en iyi yerli girişimi gelin hep birlikte seçelim.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DonanımHaber olarak yılın en iyilerine karar verdiğimiz listemizde bu kez sıra yılın en iyi yerli girişimlerinde. Gerek DonanımHaber ana sayfalarında çıkan haberlerde duyurduğumuz gerekse DonanınHaber Forum’larında popüler hale gelmiş bir çok yeni ilgi uyandıran iş 2015 yılında ön plana çıktı.

Özellikle mobil uygulamaların etkin kullanımı, sosyal mecralarda yürütülen kampanyalar veya etkinlikler ile alanındaki özgünlük, listeyi oluştururken dikkate aldığımız unsurlar oldu. Biz kendi seçimimiz olan 5 projeyi bir araya getirdik ve seçimi siz DonanımHaber takipçilerine bıraktık. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Anketten kullandığınız ve memnun kaldığınız yeni girişimi oylayarak en iyi olmasına katkıda bulunun.

Hopi



Getir



Bundle



Sinemia



Kapgel

Yılın eniyi yerli girişimleri Oy Ver 497 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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DH Misafiri 3 yıl
Mdoasky kişilerin kendilerini ön plana çıkarmaya yarayan yeni bir platform güzel girişim
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umut_baris 3 yıl
Hopi= Ölücü uygulaması.
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DH Misafiri 3 yıl
Sinemia 4 günde 16 oy, bir günde 200 oy almış
demek ki manipüle etmişler. Tebrik ederim gercekten ylın girişimi olur Sinemia
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hawloo 3 yıl
Benimde bir projem var bakalım sonu ne olacak.
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Kefelon 3 yıl
Bundle çıkalı 1-2 ay olmuş ama bu kadar oy alması şaşırtıcı. Ben bile ismini ilk defa duydum ama demek ki forumda kullanan arkadaşlar varmış baya. (Yada oylamaya dışardan müdahale var :D)
Bir ölücü olarak Hopi'ye oy vermesem ayıp olurdu ama :D
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JrMaster 3 yıl
Hopi kadar gereksiz bir uygulama ve kullanım şartı yok, milyonları harcadılar uygulama ve reklam için. O paralarla festival yapsalardı daha çok karlı olurlardı.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
25 lira paracık ayağına 1 milyon kişinin kişisel bilgisini toplayan bir girişimdir Hopi. Bu bağlamda yılın en iyi girişimi olabilir.
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teknokaptan 3 yıl
Adam yazmis app stora oyuna gelmeyin en iyi degil en sinsi girisimi
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Kesinlikle Hopi. Paracıklar paracıklar, katlasın hep paracıklar


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