Yılın en iyi yerli girişimleri

Haber Müdürü
DonanımHaber olarak yılın en iyilerine karar verdiğimiz listemizde bu kez sıra yılın en iyi yerli girişimlerinde. Gerek DonanımHaber ana sayfalarında çıkan haberlerde duyurduğumuz gerekse DonanınHaber Forum’larında popüler hale gelmiş bir çok yeni ilgi uyandıran iş 2015 yılında ön plana çıktı.
Özellikle mobil uygulamaların etkin kullanımı, sosyal mecralarda yürütülen kampanyalar veya etkinlikler ile alanındaki özgünlük, listeyi oluştururken dikkate aldığımız unsurlar oldu. Biz kendi seçimimiz olan 5 projeyi bir araya getirdik ve seçimi siz DonanımHaber takipçilerine bıraktık. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Anketten kullandığınız ve memnun kaldığınız yeni girişimi oylayarak en iyi olmasına katkıda bulunun.
Hopi
Getir
Bundle
Sinemia
Kapgel
Yılın eniyi yerli girişimleri Oy Ver 497 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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demek ki manipüle etmişler. Tebrik ederim gercekten ylın girişimi olur Sinemia
Bir ölücü olarak Hopi'ye oy vermesem ayıp olurdu ama :D