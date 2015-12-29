Yılın en iyi yerli girişimleri

DonanımHaber olarak yılın en iyilerine karar verdiğimiz listemizde bu kez sıra yılın en iyi yerli girişimlerinde. Gerek DonanımHaber ana sayfalarında çıkan haberlerde duyurduğumuz gerekse DonanınHaber Forum’larında popüler hale gelmiş bir çok yeni ilgi uyandıran iş 2015 yılında ön plana çıktı.

Yılın eniyi yerli girişimleri Bundle Hopi Getir Sinemia Kapgel Oy Ver 497 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın eniyi yerli girişimleri Bundle Hopi Getir Sinemia Kapgel Anket Sonlandı 497 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yılın eniyi yerli girişimleri 22% Bundle 108 oy 14% Hopi 69 oy 11% Getir 55 oy 44% Sinemia 221 oy 9% Kapgel 44 oy 497 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Özellikle mobil uygulamaların etkin kullanımı, sosyal mecralarda yürütülen kampanyalar veya etkinlikler ile alanındaki özgünlük, listeyi oluştururken dikkate aldığımız unsurlar oldu. Biz kendi seçimimiz olan 5 projeyi bir araya getirdik ve seçimi siz DonanımHaber takipçilerine bıraktık. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Anketten kullandığınız ve memnun kaldığınız yeni girişimi oylayarak en iyi olmasına katkıda bulunun.