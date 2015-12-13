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YoCam ile sudan korkmadan "vlog" kaydı

Vlog çekimleri için güzel bir kamera arıyorsanız Kickstarter'da aradığı desteği bulan YoCam dikkatinizi çekebilir. Boyutlarıyla beğeni toplayan ürünün tüm detayları haberimizde.
3 yıl
4,7b
1
7
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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YoCam ile sudan korkmadan

Özellikle YouTube'un etkisiyle son dönemde çok büyük bir "Vlog" yani "video blog" furyası interneti sarmış durumda. Kişiler bu tarz çekimler için her zaman taşıyabilecekleri çözümler ararken, Kickstarter'ın yeni konuğu YoCam teknik özellikleriyle güçlü bir çözüm oluşturuyor.
Site üzerinde Mofily tarafından başlatılan ve konulan 80 bin dolar hedefi geçmeyi başaran YoCam, ufak boyutlarına rağmen tam 2.7K çözünürlükte 140 derece görüş açısına sahip saniyede 30 kare videolar ve 8MP fotoğraflar çekebiliyor. Rakiplerinden özellikle HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip kayıt desteğiyle ayrılan kamera, Bluetooth ya da WiFi teknolojileri üzerinden hem kontrol edilebiliyor hem de akıllı telefonlara görüntü aktarımı yapabiliyor.
IP68 sertifikası ile 6 metre derinliğe kadar su altında kullanılabilen YoCam, dahili olarak görüntü sabitleme yapabiliyor ve 55 gramlık ağırlığıyla istenilen her noktaya rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Bu açından "çok yönlü" yanı oldukça güçlü olan ürün, aksiyon kamerası, vlog kamerası ya da araç içi kamerası olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Kamera ilginç olarak yardımcı aparatlar yardımıyla köpeklerin üzerine dahil takılabiliyor.
Özel akıllı telefon uygulamasıyla çekilen görüntüleri hızlı şekilde sosyal ağlara atabilen ya da fotoğraflardan ilginç kolajlar hazırlayabilen ürün, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor. 2016 Mart ayında dağıtma çıkacak ürüne sahip olmak için yapılması gereken en az bağış ise 149$ seviyesinde.
YoCam hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
YoCam ile sudan korkmadan
 

https://www.kickstarter.com/projects/2121748736/yocam-the-worlds-most-versatile-waterproof-life-ca?ref=category_popular Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 3 yıl en beğenilen
Yeni bir akım başlatılıyor, o akım furyası herkesi sarincaya kadar geliştirmeye devam ediliyor; sonra da o akıma yönelik cihazlar üretilip satılıyor. Pazar doyunca, o cihazların ömrü dolunca ise hoop yeni bir akım geliyor. Güzel sistem.
Siz de o akıma kapilanlar arasında olmak yerine o akımı yaratanlar arasında olmayı amaçlayin, ülke ancak böyle gelişir.
Yeni bir akım başlatılıyor, o akım furyası herkesi sarincaya kadar geliştirmeye devam ediliyor; sonra da o akıma yönelik cihazlar üretilip satılıyor. Pazar doy...
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XPerience 3 yıl
Bir Xiaomi Yi değil :)
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arel.gr 3 yıl
yorgun selfie sonrasi bu YoCam sekilleride tuketimde yer ariyor.
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kadirirdem 3 yıl
bu vloglar iyi tuttu bence güzel oluyor bu cihazda güzel bir alternatif...
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ozbey08 3 yıl kadirirdem
vlog ne olaki? bir örnekle açıklasanız. şu ürün tanıtımı,yemek tarfi falan yapan youtube kanalları mı?
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Be All My Sins Remembered 3 yıl en beğenilen
Yeni bir akım başlatılıyor, o akım furyası herkesi sarincaya kadar geliştirmeye devam ediliyor; sonra da o akıma yönelik cihazlar üretilip satılıyor. Pazar doyunca, o cihazların ömrü dolunca ise hoop yeni bir akım geliyor. Güzel sistem.
Siz de o akıma kapilanlar arasında olmak yerine o akımı yaratanlar arasında olmayı amaçlayin, ülke ancak böyle gelişir.
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