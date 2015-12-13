YoCam ile sudan korkmadan "vlog" kaydı

Özellikle YouTube'un etkisiyle son dönemde çok büyük bir "Vlog" yani "video blog" furyası interneti sarmış durumda. Kişiler bu tarz çekimler için her zaman taşıyabilecekleri çözümler ararken, Kickstarter'ın yeni konuğu YoCam teknik özellikleriyle güçlü bir çözüm oluşturuyor.

Site üzerinde Mofily tarafından başlatılan ve konulan 80 bin dolar hedefi geçmeyi başaran YoCam, ufak boyutlarına rağmen tam 2.7K çözünürlükte 140 derece görüş açısına sahip saniyede 30 kare videolar ve 8MP fotoğraflar çekebiliyor. Rakiplerinden özellikle HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip kayıt desteğiyle ayrılan kamera, Bluetooth ya da WiFi teknolojileri üzerinden hem kontrol edilebiliyor hem de akıllı telefonlara görüntü aktarımı yapabiliyor.

IP68 sertifikası ile 6 metre derinliğe kadar su altında kullanılabilen YoCam, dahili olarak görüntü sabitleme yapabiliyor ve 55 gramlık ağırlığıyla istenilen her noktaya rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Bu açından "çok yönlü" yanı oldukça güçlü olan ürün, aksiyon kamerası, vlog kamerası ya da araç içi kamerası olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Kamera ilginç olarak yardımcı aparatlar yardımıyla köpeklerin üzerine dahil takılabiliyor.

Özel akıllı telefon uygulamasıyla çekilen görüntüleri hızlı şekilde sosyal ağlara atabilen ya da fotoğraflardan ilginç kolajlar hazırlayabilen ürün, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor. 2016 Mart ayında dağıtma çıkacak ürüne sahip olmak için yapılması gereken en az bağış ise 149$ seviyesinde.

YoCam hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2121748736/yocam-the-worlds-most-versatile-waterproof-life-ca?ref=category_popular