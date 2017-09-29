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Yolcu uçaklarının güvenliği için önemli karar

Türkiye, Sivil Havacılık Güvenliği kapsamında önemli bir adım atmak üzere. ABD, İngiltere gibi ülkelerde adı yaygın olarak bilinen “Air Marshal” türevi bir yapı, Türkiye’de de hayata geçecek.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yolcu uçaklarının güvenliği için önemli karar
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TBMM’ye sunulan torba yasa, Sivil Havacılık kapsamında da birçok düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise sivil havacılık faaliyetlerinin yasa dışı eylemlere karşı korunması adına kabul edilen özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin bulundurulabilecek olmasına ilişkin tasarı oldu. Bir anlamda Air Marshal gibi bir görevlendirme hayata geçiyor.

Peki Air Marshal Nedir? Ne İş Yapacak?

ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde kullanılan kavram, uçaklardaki güvenlik personeli için kullanılıyor. Bu görevliler, uçuş güvenliğinden sorumlu bir tür sivil polis gibi görev yapıyor. Özellikle uçak kaçırma, intihar saldırısı girişimi gibi terör olaylarına karşı özel olarak eğitilen kişiler, ABD’de gizli servis elemanlarından seçiliyor. Bu görevliler silah taşıma yetkisine sahip ve uçağa silahla binebiliyor. Bu kişilerin kullandığı silahlar özel olarak üretiliyor ve kullanmaları durumunda atılan mermi uçağın gövdesini delemeyecek şekilde geliştiriliyor.

Düzenlemenin Bilinen Diğer Detayları

Taslak kanunlaştığı takdirde hem Türkiye tescilli uçaklar yurt içi uçuşlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurabilecek hem de Türkiye’ye uçuşu olan yabancı tescilli uçaklar, silahlı güvenlik görevlisi bulundurabiliyor olacak. İzinler için İçişleri Bakanlığı yetkili olacak ve başvurular bakanlığa yapılacak. Bu arada sadece uçaklar değil, her türlü hava aracı için bu kurallar geçerli olacak.

Ülkemizde çok fazla yaşanmamış olsa da sivil uçuşlarda hem mürettebatın hem de yolcuların güvenliği riski sokabilecek saldırı girişimlerinin güvenli şekilde önlenebilmesi adına önemli bir hamle. Tabi akıllara uygulamanın yürürlükte olduğu ülkelerdeki trajik durumlar da gelecektir. Özellikle ABD’de Air Marshal tarafından vurularak öldürülmüş yolcuların hikayeleri birçok filme de konu olmuştur. İlerleyen günlerde uygulamaya dair daha fazla detay çıkacaktır. Gelişmeleri hızlıca sizlere aktarmaya çalışacağız.


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L.Hamilton 1 yıl
Naci duymasın ''Air Marshal'' vergisi getirir
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deoks 1 yıl
Güzel clickbait olmuş.
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olağan_şüpheli 1 yıl
rus büyükelçiyi öldüren polis geldi aklıma. düşünsenize cemaatçilerden birinin güvenlik görevlisi olarak görev yaptığını.
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L.Hamilton 1 yıl
Naci duymasın ''Air Marshal'' vergisi getirir
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bilgehankalkan 1 yıl
Haberin içerisinde nerede "devrim" geçiyor, sanırım farklı haberlere bakıyoruz.
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Piêr Dé Sans 1 yıl bilgehankalkan
Muhtemelen tepki sonrasında o kelime kaldırılmış.
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deniz_sea 1 yıl
Uçak bileti den vergi arttırımı ile para alamıyoruz bu şekilde daha fazla fark alabiliriz gibi olmuş bence, ayrıca bu onaylanır ise bilet fiyatları da doğru orantılı olarak artacaktır.
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12 Angry Men 1 yıl
Bu da yeni moda sanırım her haberin başlığına devrim yazmak.
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10ff 1 yıl
Ne devrim ama...
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mert1907 1 yıl
Bu ara yapılan haberlerde hep bi algısal aldatmaca yapıyorsunuz.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Artık en azından "3 kule parası gelecek yerden 2 kuleyi esirgememek" gibi bir davranışta bulunmayacaklar.
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Nowhere Man X 1 yıl
Çoğu ülkede mevcut olan bir şeyi, yeni bulmuş gibi "devrim niteliğinde" demek saçmalık değil mi ?
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deoks 1 yıl
Güzel clickbait olmuş.
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