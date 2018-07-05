Yollardaki elektrikli otomobil sayısı 3 milyonu aştı

Otomotiv dünyasının geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller hızla yayılmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın yayınladığı güncel "Global Elektrikli Araç Değerlendirme" raporu, elektrikli otomobillerin önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığını gösterdi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, 2017 yılında yollardaki elektrikli ve plug-in hibrit otomobillerin sayısı 3 milyonu aştı. Bu da 2016'ya kıyasla yüzde 54'lük bir artış anlamına geliyor.

IEA'ya göre Çin, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çin'deki elektrikli otomobil satışları 2016'ya kıyasla yüzde 72 artış göstererek 580 bine ulaştı. Bu da 2017'de satılan her iki elektrikli otomobilden birinin Çin'de satıldığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl elektrikli otomobil satışlarında Çin'in ardından ikinci sırada ABD yer aldı. 2016'da 160 bin elektrikli otomobilin satıldığı ABD'de geçtiğimiz yıl 280 bin elektrikli otomobil satıldı.

Elektrikli otomobil pazarına devlet teşvikinin oldukça yüksek olduğu İskandinav ülkeleri de 2017'de bu alanda önemli yol kat etti. Satılan yeni otomobillerinin yüzde 39'unu elektrikli otomobillerin oluşturduğu Norveç, elektrikli otomobillerin pazar payının en yüksek olduğu ülke oldu. Bu oran İzlanda'da yüzde 12'ye ulaşırken, İsveç'te yüzde 6'ya yükseldi.

Öte yandan Almanya ve Japonya'da da satılan elektrikli otomobil sayısı 2016'ya kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

Elektrikli otomobillerin tüm dünyada yaygınlaşmasına düşen fiyatların büyük katkısı oldu. IEA'nın raporuna göre lityum-iyon bataryaların maliyetlerinin düşmesi ve elektrikli otomobillerin performanslarının artması insanların bu araçları tercih etmesinde etkili oldu.

https://cleantechnica.com/2018/07/03/over-3-million-electric-cars-on-the-road-you-driving-one-yet/