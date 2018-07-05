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Yollardaki elektrikli otomobil sayısı 3 milyonu aştı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın yayınladığı son rapora göre, dünya genelinde yollarda olan elektrikli ve plug-in hibrit otomobillerin sayısı 3 milyonu aştı.
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Otomotiv dünyasının geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller hızla yayılmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın yayınladığı güncel "Global Elektrikli Araç Değerlendirme" raporu, elektrikli otomobillerin önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığını gösterdi.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, 2017 yılında yollardaki elektrikli ve plug-in hibrit otomobillerin sayısı 3 milyonu aştı. Bu da 2016'ya kıyasla yüzde 54'lük bir artış anlamına geliyor.
IEA'ya göre Çin, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çin'deki elektrikli otomobil satışları 2016'ya kıyasla yüzde 72 artış göstererek 580 bine ulaştı. Bu da 2017'de satılan her iki elektrikli otomobilden birinin Çin'de satıldığını gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl elektrikli otomobil satışlarında Çin'in ardından ikinci sırada ABD yer aldı. 2016'da 160 bin elektrikli otomobilin satıldığı ABD'de geçtiğimiz yıl 280 bin elektrikli otomobil satıldı.
Elektrikli otomobil pazarına devlet teşvikinin oldukça yüksek olduğu İskandinav ülkeleri de 2017'de bu alanda önemli yol kat etti. Satılan yeni otomobillerinin yüzde 39'unu elektrikli otomobillerin oluşturduğu Norveç, elektrikli otomobillerin pazar payının en yüksek olduğu ülke oldu. Bu oran İzlanda'da yüzde 12'ye ulaşırken, İsveç'te yüzde 6'ya yükseldi.
Öte yandan Almanya ve Japonya'da da satılan elektrikli otomobil sayısı 2016'ya kıyasla neredeyse iki katına çıktı.
Elektrikli otomobillerin tüm dünyada yaygınlaşmasına düşen fiyatların büyük katkısı oldu. IEA'nın raporuna göre lityum-iyon bataryaların maliyetlerinin düşmesi ve elektrikli otomobillerin performanslarının artması insanların bu araçları tercih etmesinde etkili oldu.

https://cleantechnica.com/2018/07/03/over-3-million-electric-cars-on-the-road-you-driving-one-yet/ Yorum Yaz
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bulentcandan 10 ay en beğenilen
Bizimkiler şimdiden elektrikli otomobilden nasıl vergi alırız derdine düşerler. Hatta bir kaç ay önce sızan torba yasa taslağında elektrikli araçlara %84 gibi bir ÖTV mevcuttu.
Bizimkiler şimdiden elektrikli otomobilden nasıl vergi alırız derdine düşerler. Hatta bir kaç ay önce sızan torba yasa taslağında elektrikli araçlara %84 gibi ...
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bende345 10 ay
Bir de Çin malı diye küçük görüyoruz . Bir mallık var ama kimde bilmiyorum .
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DH Misafiri 10 ay
Elektriklli araç geleceğin arabası olacak. Petrol günün birinde bitecek. Türkiye Her yıl petrole 50 milyar dolar harcıyor. Tamamen Elektrikli araçlar kullanmış olursak, Cari açık sıfır olur, ve Temiz bol oksijenli havada sağlıklı uzun ömürler yaşarız
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grafman09 10 ay
Şimdi benzin 6.29, araçları elektrikli yapsak. Hükümet buna kayıtsız kalmaz, tam dolu bataryanın maliyetini benzine eşitlerler.. Neyimiz düzgün bunu hakkıyla kullanalım?
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bulentcandan 10 ay en beğenilen
Bizimkiler şimdiden elektrikli otomobilden nasıl vergi alırız derdine düşerler. Hatta bir kaç ay önce sızan torba yasa taslağında elektrikli araçlara %84 gibi bir ÖTV mevcuttu.
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