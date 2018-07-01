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Hyundai, eski elektrikli otomobil bataryalarını enerji depolama projelerinde kullanacak

Hyundai, elektrikli otomobillerinin eski bataryalarını farkla alanlarda değerlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı. Eski bataryalar enerji depolama sistemlerinde kullanılacak.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Otomobil üreticileri genelde elektrikli otomobillerin eski bataryalarını ya enerji depolama projelerinde değerlendiriyor, ya da bataryaları geri dönüştürerek materyalleri tekrar kullanıyor. Eski bataryaları için ilk seçeneği tercih eden Hyundai, elektrikli otomobillerinin eski bataryalarını enerji depolama projelerinde kullanmak için yeni bir anlaşmaya imza attı.
Güney Koreli otomobil üreticisi, bu amaç doğrultusunda Wärtsilä ile yeni bir anlaşma imzaladı. Finlandiya merkezli bir enerji şirketi olan Wärtsilä, denizcilik ve enerji pazarı için geliştirdiği yeniden kullanım teknolojileri ile tanınıyor.
Hyundai ve Wärtsilä bu yeni ortaklığı: "İkinci el elektrikli otomobil bataryalarını büyümekte olan enerji depolama pazarında kullanmak için kurulmuş ticari ve teknolojik bir ortaklık." olarak tanımlıyor.
Konu hakkında konuşan Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı Dr. Youngcho Chi, pazardan çekilen ikinci el elektrikli otomobil bataryaları için en mantıklı kullanımın enerji depolama projeleri olduğunu belirtti. Chi, bu sayede hem atık masraflarından kurtulduklarını hem de batarya teknolojileri için yaptıkları Ar-Ge yatırımlarından aldıkları karşılığın ömrünü uzattıklarını ifade etti.
IONIQ Electric ve Kia Soul EV'lerden gelen ikinci el bataryaları kullanarak şimdiden 1 MWh enerji depolama sistemi geliştiren Hyundai, bu sistemi Hyundai Steel tesisinde kullanarak projeyi sergileyecek.

https://electrek.co/2018/06/26/hyundai-used-ev-battery-packs-energy-storage-projects/ Yorum Yaz
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bkamber 10 ay en beğenilen
pil skalası dusen bataryalar evlerde, kafelerde vb. farkli yerlerde kullanilabilir. Buna uygun bir sekilde geri donusum hiyerarsisi olusturulmalı, enerji tümüyle değerlendirilmeli 👏 cok iyi 👍bizlerde daha iyisini yapabiliriz umarım
pil skalası dusen bataryalar evlerde, kafelerde vb. farkli yerlerde kullanilabilir. Buna uygun bir sekilde geri donusum hiyerarsisi olusturulmalı, enerji tümüy...
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face1tr 10 ay
bir otomobilin bataryası ne zaman bitiyor?
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teramit 10 ay face1tr
Elektrikli otomobil bataryaları markasına ve tipine göre farklı ömürlere sahipler. En yaygın ve dayanıklı modeller tesla nınkiler diyebiliriz, 8 yıl garantisi var ve çok azı bu sürede değişime girdi yani 10 yıl gidiyor. Ama nissan leaf bataryaları 3 yıl sonunda verimsiz hale gelmeye başladı ve nissan batarya değişim programı başlatmak zorunda kaldı.Belli bir masrafla yeni batarya takılıyor. Aslında EV pilleri tak diye bitmiyor yani verimli kullanım sınırı altına düşüyor. 300 km menzili olan arabanız 3 yıl sonra 150 km menzile düşüyor batarya verimi azaldığı için yani yine gidiyor ama esprisini kaybetmiş oluyor. Verimliliğin azalması da bataryada kullanılan elementlerin anot ve katotlardaki elektron transferine bakıyor. Her şarj esnasında - den + ya giden elektronlar tüketimden geri geliyor bu döngü esnasında giden her - geri gelmiyor bunun sonuncunda batarya artık %100 dolamıyor ve kapasite elektronlar azaldıkça düşüyor.Bataryanın ömrünü işte bu elektronlar belirliyor.
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bkamber 10 ay en beğenilen
pil skalası dusen bataryalar evlerde, kafelerde vb. farkli yerlerde kullanilabilir. Buna uygun bir sekilde geri donusum hiyerarsisi olusturulmalı, enerji tümüyle değerlendirilmeli 👏 cok iyi 👍bizlerde daha iyisini yapabiliriz umarım
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redbul_540 10 ay

Bu hyundai nin kafası çok çalışıyor.
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esmerce 10 ay redbul_540
Bana bile otomobil sattılar aynen :)
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