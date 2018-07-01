Hyundai, eski elektrikli otomobil bataryalarını enerji depolama projelerinde kullanacak

Otomobil üreticileri genelde elektrikli otomobillerin eski bataryalarını ya enerji depolama projelerinde değerlendiriyor, ya da bataryaları geri dönüştürerek materyalleri tekrar kullanıyor. Eski bataryaları için ilk seçeneği tercih eden Hyundai, elektrikli otomobillerinin eski bataryalarını enerji depolama projelerinde kullanmak için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Güney Koreli otomobil üreticisi, bu amaç doğrultusunda Wärtsilä ile yeni bir anlaşma imzaladı. Finlandiya merkezli bir enerji şirketi olan Wärtsilä, denizcilik ve enerji pazarı için geliştirdiği yeniden kullanım teknolojileri ile tanınıyor.

Hyundai ve Wärtsilä bu yeni ortaklığı: "İkinci el elektrikli otomobil bataryalarını büyümekte olan enerji depolama pazarında kullanmak için kurulmuş ticari ve teknolojik bir ortaklık." olarak tanımlıyor.

Konu hakkında konuşan Hyundai Motor Group Başkan Yardımcısı Dr. Youngcho Chi, pazardan çekilen ikinci el elektrikli otomobil bataryaları için en mantıklı kullanımın enerji depolama projeleri olduğunu belirtti. Chi, bu sayede hem atık masraflarından kurtulduklarını hem de batarya teknolojileri için yaptıkları Ar-Ge yatırımlarından aldıkları karşılığın ömrünü uzattıklarını ifade etti.

IONIQ Electric ve Kia Soul EV'lerden gelen ikinci el bataryaları kullanarak şimdiden 1 MWh enerji depolama sistemi geliştiren Hyundai, bu sistemi Hyundai Steel tesisinde kullanarak projeyi sergileyecek.

https://electrek.co/2018/06/26/hyundai-used-ev-battery-packs-energy-storage-projects/