Veri merkezleri Türkiye’den fazla elektrik tüketiyor: Yapay zeka ve kriptonun payı büyük

Türkiye’den fazla elektrik türketiyorlar
Tüm bu veri merkezleri elektrik kullanımına bağlı sera gazı emisyonlarından sorumlu olduğundan, bu durum kripto para birimlerinin ve ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının çevresel etkileri konusu da gündeme getiriyor. IEA'nın yayınlanan yıllık elektrik raporuna göre, veri merkezleri, kripto para birimleri ve yapay zeka, 2022 yılında 460TWh elektrik kullanarak küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 2'sini oluşturdu. Tek başına kripto madenciliğinin 2022 yılında 110TWh elektrik tüketerek bu elektrik tüketiminin neredeyse dörtte birini oluşturduğu tahmin ediliyor. Bir bağlam vermek için: Türkiye’nin elektrik enerjisi tüketimi 2023 yılında 330,3 TWh oldu.
ABD, dünyadaki yaklaşık 8.000 veri merkezinin yüzde 33'ü ile bugün en fazla veri merkezine sahip ülke. Aynı zamanda en fazla Bitcoin madenciliğinin yapıldığı ülke. IEA, önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD'deki veri merkezi elektrik tüketiminin "hızlı bir şekilde" artacağını ve 2022'de ABD talebinin yaklaşık yüzde 4'ünden 2026'da yüzde 6'sına yükseleceğini tahmin ediyor. Genişleyen 5G ağları ve bulut tabanlı hizmetler bu büyümenin diğer itici güçleri olarak gösteriliyor. İşin endişe verici tarafı ise hiç olmadığı kadar daha fazla veri merkezine ihtiyaç duyulması. Teknoloji ilerledikçe ve elektrikli araçlar gibi akıllı sistemlerin hacmi büyüdükçe veri merkezlerine olan ihtiyaç da artıyor.
Diğer yandan kripto para birimleri için elektrik talebinin 2026 yılına kadar yüzde 40 oranında artması bekleniyor. Ancak kriptonun çevresel ayak izini sınırlandırmak mümkün. Ethereum blok zinciri, yeni işlem bloklarını doğrulamak için çok daha enerji verimli bir yönteme geçerek elektrik kullanımını yüzde 99'dan fazla azaltmayı başardı. Buna rağmen, Bitcoin ağı aynı şeyi yapmayı reddetti ve kripto madenciliğinden kaynaklanan karbon emisyonlarının çoğundan doğrudan sorumlu.Kaynakça https://iea.blob.core.windows.net/assets/ddd078a8-422b-44a9-a668-52355f24133b/Electricity2024-Analysisandforecastto2026.pdf https://www.theverge.com/2024/1/24/24049047/data-center-ai-crypto-bitcoin-mining-electricity-report-iea Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.