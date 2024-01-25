Veri merkezleri Türkiye’den fazla elektrik tüketiyor: Yapay zeka ve kriptonun payı büyük

Tam Boyutta Gör Günümüz dünyasının görünmeyen kilit noktalarından birisi hiç şüphesiz veri merkezleridir. Tüm e-postalarımızı, fotoğraflarımızı, kedi videolarımızı ve bulutta dolaşan diğer her şeyi depolamak için veri merkezlerine güveniyoruz. Bunun yanında yapay zeka ve kripto para madenciliği de veri merkezlerinde büyük rol oynuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yeni raporuna göre veri merkezleri, büyük ölçüde kripto para birimleri ve yapay zeka sayesinde 2026 yılına kadar iki kat daha fazla elektrik tüketmeye başlayacak.

Türkiye’den fazla elektrik türketiyorlar

Tüm bu veri merkezleri elektrik kullanımına bağlı sera gazı emisyonlarından sorumlu olduğundan, bu durum kripto para birimlerinin ve ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının çevresel etkileri konusu da gündeme getiriyor. IEA'nın yayınlanan yıllık elektrik raporuna göre, veri merkezleri, kripto para birimleri ve yapay zeka, 2022 yılında 460TWh elektrik kullanarak küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 2'sini oluşturdu. Tek başına kripto madenciliğinin 2022 yılında 110TWh elektrik tüketerek bu elektrik tüketiminin neredeyse dörtte birini oluşturduğu tahmin ediliyor. Bir bağlam vermek için: Türkiye’nin elektrik enerjisi tüketimi 2023 yılında 330,3 TWh oldu.

Tam Boyutta Gör 2026 yılına kadar, kripto para birimleri ve yapay zeka için kullanılanlar da dahil olmak üzere veri merkezlerinden kaynaklanan elektrik tüketiminin 1.050TWh'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

ABD, dünyadaki yaklaşık 8.000 veri merkezinin yüzde 33'ü ile bugün en fazla veri merkezine sahip ülke. Aynı zamanda en fazla Bitcoin madenciliğinin yapıldığı ülke. IEA, önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD'deki veri merkezi elektrik tüketiminin "hızlı bir şekilde" artacağını ve 2022'de ABD talebinin yaklaşık yüzde 4'ünden 2026'da yüzde 6'sına yükseleceğini tahmin ediyor. Genişleyen 5G ağları ve bulut tabanlı hizmetler bu büyümenin diğer itici güçleri olarak gösteriliyor. İşin endişe verici tarafı ise hiç olmadığı kadar daha fazla veri merkezine ihtiyaç duyulması. Teknoloji ilerledikçe ve elektrikli araçlar gibi akıllı sistemlerin hacmi büyüdükçe veri merkezlerine olan ihtiyaç da artıyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için, ver merkezleri esasında bilgisayarlar için bir depo vazifesi görüyor. Dolayısıyla elektrik taleplerinin yüzde 40'ı bilgi işlemden geliyor. Tüm bu ekipmanı serin tutmak talebin yüzde 40'ını oluştururken geri kalanını diğer BT ekipmanları oluşturuyor. İşin içine yapay zeka da girince veri merkezlerinin toplam elektrik talebi artıyor. IEA raporuna göre, Google Arama tamamen yapay zekayı içeren bir senaryoda on kata kadar daha fazla elektrik kullanabilir. Çünkü yapay zeka işlemleri oldukça fazla bilgi işlem gücü gerektiriyor.

2023'te Türkiye'nin elektriğinin %36'sı kömürden üretildi 19 sa. önce eklendi

Diğer yandan kripto para birimleri için elektrik talebinin 2026 yılına kadar yüzde 40 oranında artması bekleniyor. Ancak kriptonun çevresel ayak izini sınırlandırmak mümkün. Ethereum blok zinciri, yeni işlem bloklarını doğrulamak için çok daha enerji verimli bir yönteme geçerek elektrik kullanımını yüzde 99'dan fazla azaltmayı başardı. Buna rağmen, Bitcoin ağı aynı şeyi yapmayı reddetti ve kripto madenciliğinden kaynaklanan karbon emisyonlarının çoğundan doğrudan sorumlu.

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Veri merkezleri Türkiye’den fazla elektrik tüketiyor