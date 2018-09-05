YouTube MP3 dönüştürücü siteleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

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YouTube’da bulunuyor. Bu şarkıları tarayıcıdan değil de müzik oynatıcıdan açmak istediğimizde Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerinde pek çok şarkı bulunmasına rağmen bazı şarkılar hala daha sadecebulunuyor. Bu şarkıları tarayıcıdan değil de müzik oynatıcıdan açmak istediğimizde mp3 dönüştürücü ihtiyacımız oluyor. Bu yazımızda youtube mp3 dönüştürücü sitelerden ve kullanırken dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğiz.



YouTube MP3 dönüştürücü sitelerinde ilgili alana YouTube linkini yazarak videoyu ses dosyası olarak kaydedebilirsiniz. 320kbps destekleyen sitelerden videodaki sesi kayıpsız olarak indirebilirsiniz. Çok fazla alternatif olduğu için çoğu mp3 dönüştürücü sitesinde limit yoktur. Dilediğiniz kadar videoyu mp3’e dönüştürebilirsiniz.

YouTube mp3 dönüştürücü siteleri arasında işe yaramayan ve virüs dolu siteler de bulunuyor. YouTube mp3 dönüştürücü sitelerine girerken antivirüs programını etkinleştirmekte fayda var. İndirmeyi başlatmadan önce, indirmek istediğiniz dosyanın uzantısının .mp3 olduğuna dikkat edin. Exe, zip, rar uzantılı dosyalardan virüs çıkabilir.