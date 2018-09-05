Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube MP3 dönüştürücü siteleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

YouTube'daki şarkıları müzik olarak indirmek için mp3 dönüştürücüye ihtiyacımız oluyor. Bu yazımızda youtube mp3 dönüştürücü siteler hakkında dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğiz.
8 ay
1,8b
1
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

YouTube MP3 dönüştürücü siteleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
Tam Boyutta Gör

Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerinde pek çok şarkı bulunmasına rağmen bazı şarkılar hala daha sadece YouTube’da bulunuyor. Bu şarkıları tarayıcıdan değil de müzik oynatıcıdan açmak istediğimizde mp3 dönüştürücü ihtiyacımız oluyor. Bu yazımızda youtube mp3 dönüştürücü sitelerden ve kullanırken dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğiz.


YouTube MP3 dönüştürücü sitelerinde ilgili alana YouTube linkini yazarak videoyu ses dosyası olarak kaydedebilirsiniz. 320kbps destekleyen sitelerden videodaki sesi kayıpsız olarak indirebilirsiniz. Çok fazla alternatif olduğu için çoğu mp3 dönüştürücü sitesinde limit yoktur. Dilediğiniz kadar videoyu mp3’e dönüştürebilirsiniz.

YouTube mp3 dönüştürücü siteleri arasında işe yaramayan ve virüs dolu siteler de bulunuyor. YouTube mp3 dönüştürücü sitelerine girerken antivirüs programını etkinleştirmekte fayda var. İndirmeyi başlatmadan önce, indirmek istediğiniz dosyanın uzantısının .mp3 olduğuna dikkat edin. Exe, zip, rar uzantılı dosyalardan virüs çıkabilir.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay F-35 üretimine Türk şirketlerden 700 milyon dolarlık katkı 8 ay Japonya, 'uzay asansörü' testlerine başlıyor 8 ay Çift çekirdekli, geniş menzilli "Xiaomi Mi Router 4 incelemesi" 8 ay Kendi kendini yönetebilen ambulans drone tasarımı, yaratıcısına 20 bin Dolar kazandırdı 8 ay Canon sonunda EOS R tam kare aynasız fotoğraf makinesini tanıttı 8 ay Xiaomi, Mi 8 Youth ve Mi 8 Screen Fingerprint Edition ile geri dönüyor 8 ay BlackBerry, Facebook'u sesli mesajlaşma teknolojisini çalmakla suçluyor 8 ay Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonunun ilk görüntüsü sızdı 8 ay AMD Athlon geri dönüyor 8 ay Yeni Kia Sportage'ın Türkiye'ye gelişi ekonomik nedenler yüzünden ertelendi 8 ay Google Haritalar uygulamasının iOS versiyonu güncelleme aldı 8 ay Google, Chrome'un 10.yılına özel tasarım değişikliklerini paylaştı 8 ay Huawei’nin yeni devleri Honor 8X ve Honor 8X Max tanıtıldı 8 ay Otomotiv kiralar gibi telefon kiralama dönemi 8 ay iPhone XC'nin özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı 8 ay Kripto para madenciliği İran'da resmiyet kazandı 8 ay “Dünya düzdür” diyenlerin düşüncesinden neden vazgeçmedikleri araştırıldı 8 ay Her açıdan rüzgarı yakalayan rüzgar türbini: O-Wind Turbine 8 ay Borsa İstanbul’un blockchain projesi hayata geçirildi 8 ay The Witcher dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu 8 ay GÖRÜNTÜLENEN YouTube MP3 dönüştürücü siteleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler Sonraki Dizel motorlu 2019 Hyundai Tucson'un Türkiye fiyatı belli oldu 8 ay ZTE Nubia Z18, yüzde 91.8 ekran gövde oranı ile piyasaya sürüldü 8 ay Bixby üçüncü taraf uygulama geliştiricilerine açılıyor 8 ay Instagram alışveriş için yeni bir uygulama geliştiriyor 8 ay Japon ticaret devi kripto para borsası satın alıyor 8 ay Oyun içi satışlar için kutu üzerinde de logo olacak 8 ay Apple Watch yılın ikinci çeyreğini de lider kapattı 8 ay Taşınabilir Xiaomi WalkingPad koşu bandı satışa çıkıyor 8 ay Mercedes yüzde 100 elektrikli SUV modelini tanıttı: Karşınızda Mercedes-Benz EQC 8 ay Battlefield 1 Premium Pass kısa süreliğine ücretsiz oluyor 8 ay Huawei Kirin 980 analizi: Yeni nesil mobil işlemci 8 ay Yeni nesil iPad Pro 12.9 render görselleri sızdırıldı iddiası 8 ay Otomobil üreticileri, elektrikli otomobiller için çok az reklam harcaması yapıyor 8 ay Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı 8 ay Seat Tarraco SUV tanıtım öncesi arazi testinde 8 ay Opioidler kadar etkili, aynı zamanda bağımlılık yapmayan ağrı kesici geliştirildi 8 ay Bittrex, Bitcoin Gold'u artık listelemeyecek 8 ay Google, çocuk istismarı görüntülerini tespit eden yapay zeka geliştirdi 8 ay Bilim insanları obezite-çevre ilişkisini anlamak için yapay zeka geliştirdi 8 ay Fujifilm X-T3'ün teknik özellikleri sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim