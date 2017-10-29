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YouTube Red'den yeni bilim-kurgu dizisi: Origin

Orijinal içerik alanına giren YouTube, orijinal dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Bilim-kurgu dizisi Origin önümüzdeki yıl YouTube Red üzerinden yayınlanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix ve Amazon gibi dijital platformların yakaladığı büyük başarının ardından internet ve teknoloji şirketleri için cazip bir pazar haline gelen orijinal içerik alanı YouTube'un da gelecek planları arasında önemli bir yer tutuyor. Son dönemde bu alana önemli yatırımlar yapan YouTube, orijinal dizilerine bir yenisini daha ekliyor.
Left Bank Pictures, Midnight Radio, CiTVC ve Sony Pictures Television tarafından hazırlanan yeni bilim-kurgu dizisi Origin, önümüzdeki yıl YouTube Red üzerinden yayınlanacak. YouTube'un daha önce yayınladığı Lifeline, 12 Deadly Days ve Ryan Hansen Solves Crimes in Television gibi orijinal dizilerine katılacak Origin'in ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.
Senaryosu Mika Watkins tarafından kaleme alınan Originis; uzak bir gezegene gitmek etmek için uzay gemisi ile yolculuk eden bir grubun uzayda mahsur kalmasını anlatacak. Birbirlerine yabancı olan bu grup hayatta kalabilmek için bir araya gelecek ancak kısa süre sonra içlerinden birinin hiç de göründüğü gibi birisi olmadığını fark edecek.
YouTube'un orijinal içerikten sorumlu yöneticisi Susanne Daniels, bilim-kurgu ve aksiyon dizilerinin orijinal içerikleri arasında önemli bir yere sahip olacağını ve son derece kaliteli bir yapım olacak Origin'in sürprizlerle dolu hikayesi ile izleyicileri etkilemeyi başaracağını ifade etti.
http://deadline.com/2017/10/origin-sci-fi-series-youtube-red-left-bank-sony-china-international-television-corporation-the-crown-producers-to-debut-on-youtube-red-in-2018-1202194326/ Yorum Yaz
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Mianfei 2 yıl
Yine japon sever animeci otaku birisi oyuncu kardeşlerime saldırmış. Yalan yanlış oyunlar japonlarin diye tutturmuş. Anladık kardeşim sakince ctrl w bas ve animeye devam et.
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Metin Baris 2 yıl
Bunu beleşe mi izleyebilcez youtube dan
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justbejust 2 yıl
Stargate Origins'e aşırı konu ve isim benzerliği taşıyor.
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muratai 2 yıl justbejust
justbejust
Stargate Origins'e aşırı konu ve isim benzerliği taşıyor.

Stargate universe o ve ne adi nede sekli benzemiyor.
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