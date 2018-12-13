YouTube her sene sonunda platformda popüler olan videoların, yıla damgasını vurmuş olayların özeti niteliğinde “Rewind” videosu paylaşıyor. 2018’in videosu ise geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. İçerisinde YouTube Türkiye içerik üreticilerinden Enes Batur’a da yer verilmişti. Görünen o ki kullanıcılar bu senenin Rewind videosundan memnun değiller.

Justin Bieber'ı geride bıraktı

Justin Bieber’ın Baby klibinin 9.8 milyon dislike ile elinde tuttuğu en beğenilmeyen video unvanı artık YouTube Rewind 2018’e ait. Video paylaşılalı sadece on gün olmasına rağmen şimdiden 10 milyon beğenmeme sayısına ulaştı. Altına gelen yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla kullanıcılar videonun yıl içerisinde yaşanan büyük olayları yansıtmadığını düşünüyor. Örneğin yurt dışında gündemi uzun süre meşgul eden Logan Paul ve KSI isimli YouTube içerik üreticilerinin boks maçı video içerisinde yer almıyor. Ayrıca 75 milyon abone sayısıyla platformun en büyük kanalı olan PewDiePie’ın olmaması kullanıcıları sinirlendirmiş. Sürekli yapılan Fortnite göndermeleri de önemli bir etken.

YouTube’un gün geçtikçe içerik üreticilerinden uzaklaştığı yorumlarından çokça söz edilmiş. Her ne kadar Logan Paul ve PewDiePie gibi isimlerin iyi davranışlar sergilediği düşünülmese de Twitch yayıncısı Ninja’nın videoda bulunup, bu isimlerin bulunmaması insanların videoyu garip karşılamasına sebep olmuş.

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Tüm bu gelişmeler ile YouTube Rewind 2018 platformun en beğenilmeyen videosu oldu. YouTube üzerindeki en beğenilmeyen ilk 5 video ise şu şekilde;

YouTube Rewind 2018 – YouTube Spotlight – 10.09 milyon Baby – Justin Bieber – 9.89 milyon It’s Everyday Bro – Jake Paul – 4.05 milyon Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer – Call of Duty – 3.78 milyon Can this video get 1 million dislikes? – PewDiePie – 3.76 milyon

https://www.engadget.com/2018/12/13/youtube-rewind-2018-most-disliked-bieber-baby/