Justin Bieber'ı geride bıraktı
Justin Bieber’ın Baby klibinin 9.8 milyon dislike ile elinde tuttuğu en beğenilmeyen video unvanı artık YouTube Rewind 2018’e ait. Video paylaşılalı sadece on gün olmasına rağmen şimdiden 10 milyon beğenmeme sayısına ulaştı. Altına gelen yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla kullanıcılar videonun yıl içerisinde yaşanan büyük olayları yansıtmadığını düşünüyor. Örneğin yurt dışında gündemi uzun süre meşgul eden Logan Paul ve KSI isimli YouTube içerik üreticilerinin boks maçı video içerisinde yer almıyor. Ayrıca 75 milyon abone sayısıyla platformun en büyük kanalı olan PewDiePie’ın olmaması kullanıcıları sinirlendirmiş. Sürekli yapılan Fortnite göndermeleri de önemli bir etken.
Tüm bu gelişmeler ile YouTube Rewind 2018 platformun en beğenilmeyen videosu oldu. YouTube üzerindeki en beğenilmeyen ilk 5 video ise şu şekilde;
- YouTube Rewind 2018 – YouTube Spotlight – 10.09 milyon
- Baby – Justin Bieber – 9.89 milyon
- It’s Everyday Bro – Jake Paul – 4.05 milyon
- Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer – Call of Duty – 3.78 milyon
- Can this video get 1 million dislikes? – PewDiePie – 3.76 milyon
https://www.engadget.com/2018/12/13/youtube-rewind-2018-most-disliked-bieber-baby/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu bile geçmiş rewind videosu
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