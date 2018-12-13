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YouTube Rewind 2018, platformun en beğenilmeyen videosu oldu

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan YouTube Rewind 2018 videosu Justin Bieber’ın Baby klibini geride bırakarak platform üzerindeki en beğenilmeyen video olmayı başardı.
5 ay
8,7b
1
13
sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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YouTube Rewind 2018, platformun en beğenilmeyen videosu oldu
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YouTube her sene sonunda platformda popüler olan videoların, yıla damgasını vurmuş olayların özeti niteliğinde “Rewind” videosu paylaşıyor. 2018’in videosu ise geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. İçerisinde YouTube Türkiye içerik üreticilerinden Enes Batur’a da yer verilmişti. Görünen o ki kullanıcılar bu senenin Rewind videosundan memnun değiller.

Justin Bieber'ı geride bıraktı

Justin Bieber’ın Baby klibinin 9.8 milyon dislike ile elinde tuttuğu en beğenilmeyen video unvanı artık YouTube Rewind 2018’e ait. Video paylaşılalı sadece on gün olmasına rağmen şimdiden 10 milyon beğenmeme sayısına ulaştı. Altına gelen yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla kullanıcılar videonun yıl içerisinde yaşanan büyük olayları yansıtmadığını düşünüyor. Örneğin yurt dışında gündemi uzun süre meşgul eden Logan Paul ve KSI isimli YouTube içerik üreticilerinin boks maçı video içerisinde yer almıyor. Ayrıca 75 milyon abone sayısıyla platformun en büyük kanalı olan PewDiePie’ın olmaması kullanıcıları sinirlendirmiş. Sürekli yapılan Fortnite göndermeleri de önemli bir etken.

YouTube’un gün geçtikçe içerik üreticilerinden uzaklaştığı yorumlarından çokça söz edilmiş. Her ne kadar Logan Paul ve PewDiePie gibi isimlerin iyi davranışlar sergilediği düşünülmese de Twitch yayıncısı Ninja’nın videoda bulunup, bu isimlerin bulunmaması insanların videoyu garip karşılamasına sebep olmuş.
Ayrıca Bkz. "DonanımHaber mobil uygulamasında Android’e gece modu eklendi"

Tüm bu gelişmeler ile YouTube Rewind 2018 platformun en beğenilmeyen videosu oldu. YouTube üzerindeki en beğenilmeyen ilk 5 video ise şu şekilde;

  1. YouTube Rewind 2018 – YouTube  Spotlight – 10.09 milyon
  2. Baby – Justin Bieber – 9.89 milyon
  3. It’s Everyday Bro – Jake Paul – 4.05 milyon
  4. Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer – Call of Duty – 3.78 milyon
  5. Can this video get 1 million dislikes? – PewDiePie – 3.76 milyon

https://www.engadget.com/2018/12/13/youtube-rewind-2018-most-disliked-bieber-baby/ Yorum Yaz
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pspoor 5 ay en beğenilen
Cunku Youtube kullanicilar umursamiyor, onlari mikine bile takmiyor. Varsa yoksa, yalan, propaganda ve kendine uygun kisilerin daha populer olmasi. Google arama motoru olmayi gecti, iyice propaganda makinesi oldu. Insanlarin gozunun icine baka baka onlari yalanlarla besliyorlar.
Cunku Youtube kullanicilar umursamiyor, onlari mikine bile takmiyor. Varsa yoksa, yalan, propaganda ve kendine uygun kisilerin daha populer olmasi. Google arama...
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esmerbuyucu 5 ay
İyi bari izleyiciler de çöplük olduğunun farkında.
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0MG90 5 ay
Çöp gibi kişilere ödül dağıtırken Pewdiepie'yı yok sayıyorlar. Az bile.
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betulsarardi 5 ay
Fortnite reklamı gibiydi, Youtube Rewind'tan ziyade..
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12 Angry Men 5 ay
Olay ne bilmiyorum ama ben de girip dislike verdim videoya. :D
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deoks 5 ay
YouTube ekibinin epic gamesten yüklü miktar para yediği belli. Yoksa insanları bu kadar irrite edecek şekilde fortnite vurgusu yapmamaları gerektiğini kendileri de biliyordur. Ayrıca sjw lerin tepkisinden korktuklarından pewdiepie ı hala videoya koymamaları ve k-pop deyip bir tane bile gerçek k-popçu oynatmamaları bu iki büyük grubu karşılarına almalarına neden oldu. Beğenmeme sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeni bu ikisi zaten.
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V4LKyR 5 ay
Hayatlarını bir video paylaşım sitesine endeksleyen insanları hayretle ve acıyarak izliyorum. Dünya ilginç bir yer.
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a_y_k_u_t 5 ay
Sayı olarak bu videolar kadar dislike almasa da youtube'da ki en beğenilmeyen video (oran olarak) buydu: ,
Bunu bile geçmiş rewind videosu


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pspoor 5 ay en beğenilen
Cunku Youtube kullanicilar umursamiyor, onlari mikine bile takmiyor. Varsa yoksa, yalan, propaganda ve kendine uygun kisilerin daha populer olmasi. Google arama motoru olmayi gecti, iyice propaganda makinesi oldu. Insanlarin gozunun icine baka baka onlari yalanlarla besliyorlar.
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Xiaomiseverim 5 ay
O kadar mutlu oldum ki yani o kadar ama o kadar
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Orange dragon 5 ay
Günaydın
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Cute Hentai 5 ay
Videonun içeriği şaibeli ve gerçekleri yansıtmıyor. Normal bir durum.
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0MG90 5 ay
Çöp gibi kişilere ödül dağıtırken Pewdiepie'yı yok sayıyorlar. Az bile.
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