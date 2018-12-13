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DonanımHaber mobil uygulamasında Android’e gece modu eklendi

DonanımHaber’in Android ve iOS tarafından yer alan mobil uygulamasına gece modu desteği eklendi. Android sürümüne eklenen yeni özellikler ve iOS sürümü için yeni gelişmeler yazımızda.
5 ay
8,3b
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DonanımHaber mobil uygulamasında Android’e gece modu eklendi
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DonanımHaber’in hem AppStore’da hem de Google Play Store’da yer alan bağımsız mobil uygulamaları sizlerden gelen geri bildirimler ışığında güncellenmeye ve yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Ayrıca uygulamaları yeni teknolojiler ışığında yeniden elden geçiriyoruz ve daha verimli çalışacak bir yapıya oturtmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Android için gece modu desteği!

DH Android uygulamasının 3.0 sürümüyle birlikte gece modunu beta olarak kullanıcılarımıza sunmaya başladık. Bu sürümde bir adet olarak yer alan karanlık mod, sonraki sürümlerde yeni renk kombinasyonları ile sizlere sunulmuş olacak. Bu sayede herkes beğendiği temada DH uygulamasını kullanabiliyor olacak. Eklediğimiz bu özellik test aşamasında ve sonraki sürümlerde daha verimli bir şekilde çalışacak.

Ayrıca bu sürümde Android uygulaması için;

  • Uygulamanın açılış süresini hızlandırdık,
  • Haberlerde sekmeler arası geçiş performansını hızlandırdık,
  • Haberlerin altındaki yorumların görünmemesi sorununu giderdik,
  • En çok mesaj yazan kullanıcılar sayfasını düzelttik,
  • Sorgularda optimizasyonlar yaptık ve uygulamanın daha az sistem kaynağı tüketmesini sağladık,
  • Birçok hata düzeltmesi ve görsel iyileştirmeler yaptık.

İlerleyen günlerde iOS uygulaması için büyük ölçekli düzenlemelerin yer aldığı büyük bir güncellemeyi sizlere sunmuş olacağız. Bu sürüm hem performans anlamında verimliliği artıracak hem de sizlerden gelen talepler doğrultusunda eklediğimiz yenilikler ile gelecek.

Android ve iOS uygulaması için çalışan mühendis arkadaşlarımız da bu habere gelen yorumları takip ediyor olacak. Taleplerinizi iletirseniz hızlı bir şekilde iş akışımıza dahil etmek isteriz.

DH Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını da buradan indirebilirsiniz.

Android geliştiricilerimiz Egemen Özoğul'a ve Hasan Can Dilber'e,

Uygulamanın tasarımına imza atan ve ux için özel olarak çalışan Numan Çebi’ye ve Onur Çetin'e, 

Test sürecinde uygulamaya farklı bir göz ile bakarak eksikleri tespit etmemizi sağlayan Yusuf Akbaş'a teşekkürlerimizi sunarız.

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Shovel Knight 5 ay en beğenilen
bilgisayarda da olsa keşke girdiğim bütün siteler gece modunda buraya bir giriyorum flashbang yemiş gibi oluyorum
3 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
Buda alaman?????? kemal sunal demisken
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Manchester United 5 ay
Masaüstü foruma'da isteriz.
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CRoSSBoNeSS 5 ay
Ellerinize saglik guzel olmus ancak komple kapkara olmasi yerine youtube karanlik temasi gibi hafif acik renkte bir siyah veya webtekno gibi koyu mavimsi bir renkte olsa daha iyi olmaz miydi acaba? Tam siyah arka plan uzerine beyaz yazi haliyle goz yoruyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gun 5 ay CRoSSBoNeSS
Kullanıcıların bir kısmı tamamen siyah istiyor zira pil tasarrufu için ama benim favorim olan başka temalar var onları yapacağız benim favorim kahverengiye çalan turuncu mod oldu açıkcası
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theCoffee 5 ay
Gerçekten gerekli bir özelliğe kavuştu. Çünkü bembeyaz ekranda gezmek cidden zahmetli.
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byJuck 5 ay
Gece modu eklendi şeklinde ana başlığın atılması pekte sofistike görünmüyor 😒😁 çok büyük hizmetmiş gibi bir algı oluyor. Hız performans gibi şeyler daha ilgi çekici olur
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gun 5 ay byJuck
Gelen isteklerin %20’si gece modu olunca başlıkta ona göre oluyor mecburen. Kısaca bizim için çok büyük bir hizmet :)
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Whippoorwill 5 ay
Uygulama müthiş. Reklam yok. Daha ne olsun. Harikasınız.
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hakikidaredevil 5 ay
Gece modu ve uygulamanın genel tasarımı güzel de, herhangi bir habere tıklayınca halen lag var. Tıkladıktan ~1 sn falan sonra geliyor haberin sayfası.
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gun 5 ay hakikidaredevil
Bunun üzerinden çalışmaya başladık bunun gibi sorunlarıda düzelteceğiz inşallah.
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Lova 5 ay
Ios sürümünde hesabımıza bildirim gelip girdikten sonra bildirim işareti silinmiyor. Hep köşede takılı kalıyor. Buna bi çözüm getirebilirseniz sevinirim.
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DH Misafiri 5 ay
Son saatlerde yayına giren haberleri göstermeyip eski haberleri gösterdiği için kaldırdım uygulamayı
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theJuDGe_41 5 ay DH Misafiri
Merhaba, bu sorunu güncel sürümde düzelttik.
Güncel sürümde haberler otomatik olarak yenileniyor. Dilerseniz uygulamayı yeniden yükleyerek deneyebilirsiniz.
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Shovel Knight 5 ay en beğenilen
bilgisayarda da olsa keşke girdiğim bütün siteler gece modunda buraya bir giriyorum flashbang yemiş gibi oluyorum
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peske 5 ay Shovel Knight
yeni tasarımda var , v2 temasında ayarlar çakının altında karanlık tema butonundan açabilirsin.
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Celonfix 5 ay Shovel Knight
Dark Reader eklentisini deneyebilirsiniz.Chrome ve Firefox için mevcut.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gun 5 ay Shovel Knight
Ana sayamız yani Haberler, masa üstü sürümden bahsediyorsanız ekledik ama ayarların altında kaldı tuş daha görünür bir yere alacağız tuşu.
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