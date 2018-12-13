DonanımHaber mobil uygulamasında Android’e gece modu eklendi

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AppStore’da hem de Google Play Store’da yer alan bağımsız mobil uygulamaları sizlerden gelen geri bildirimler ışığında güncellenmeye ve yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Ayrıca uygulamaları yeni teknolojiler ışığında yeniden elden geçiriyoruz ve daha verimli çalışacak bir yapıya oturtmak için çalışmaya devam ediyoruz. DonanımHaber’in hemhem deyer alan bağımsız mobil uygulamaları sizlerden gelen geri bildirimler ışığında güncellenmeye ve yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Ayrıca uygulamaları yeni teknolojiler ışığında yeniden elden geçiriyoruz ve daha verimli çalışacak bir yapıya oturtmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Android için gece modu desteği!

DH Android uygulamasının 3.0 sürümüyle birlikte gece modunu beta olarak kullanıcılarımıza sunmaya başladık. Bu sürümde bir adet olarak yer alan karanlık mod, sonraki sürümlerde yeni renk kombinasyonları ile sizlere sunulmuş olacak. Bu sayede herkes beğendiği temada DH uygulamasını kullanabiliyor olacak. Eklediğimiz bu özellik test aşamasında ve sonraki sürümlerde daha verimli bir şekilde çalışacak.

Ayrıca bu sürümde Android uygulaması için;

Uygulamanın açılış süresini hızlandırdık,

Haberlerde sekmeler arası geçiş performansını hızlandırdık,

Haberlerin altındaki yorumların görünmemesi sorununu giderdik,

En çok mesaj yazan kullanıcılar sayfasını düzelttik,

Sorgularda optimizasyonlar yaptık ve uygulamanın daha az sistem kaynağı tüketmesini sağladık,

Birçok hata düzeltmesi ve görsel iyileştirmeler yaptık.

İlerleyen günlerde iOS uygulaması için büyük ölçekli düzenlemelerin yer aldığı büyük bir güncellemeyi sizlere sunmuş olacağız. Bu sürüm hem performans anlamında verimliliği artıracak hem de sizlerden gelen talepler doğrultusunda eklediğimiz yenilikler ile gelecek.

Android ve iOS uygulaması için çalışan mühendis arkadaşlarımız da bu habere gelen yorumları takip ediyor olacak. Taleplerinizi iletirseniz hızlı bir şekilde iş akışımıza dahil etmek isteriz.

DH Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını da buradan indirebilirsiniz.

Android geliştiricilerimiz Egemen Özoğul'a ve Hasan Can Dilber'e,



Uygulamanın tasarımına imza atan ve ux için özel olarak çalışan Numan Çebi’ye ve Onur Çetin'e,



Test sürecinde uygulamaya farklı bir göz ile bakarak eksikleri tespit etmemizi sağlayan Yusuf Akbaş'a teşekkürlerimizi sunarız.