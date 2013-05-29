YouTube, SlowMotion düzenleme desteğine kavuştu

Son zamanlarda birçok akıllı cep telefonu içerisine de eklenen SlowMotion (Yavaş Çekim) video özelliği, artık YouTube içerisinde de yer alacak.

Yapılan resmi açıklama sonucunda kendi video düzenleme editörü içerisine SlowMotion özelliğini entegre ettiğini duyuran YouTube, bu sayede çok yüksek fiyat etiketleriyle satılan yüksek hızlı kameraların çekimlerine benzer sonuçların direkt kendi içerisinde hazırlanmasına imkan sağlayacak.

Konu hakkında bir de tanıtım videosu yayınlayan YouTube, dünyaca ünlü Times Meydanı üzerinden SlowMotion özelliğinin nasıl sonuçlar verdiğini gözler önüne serdi. Öncesi ve sonrası şeklinde yayınlanan videoları aşağıda izleyerek farkı görebilirsiniz.

http://youtubecreator.blogspot.com/2013/05/slomo-makes-everything-better.html