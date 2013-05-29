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YouTube, SlowMotion düzenleme desteğine kavuştu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, SlowMotion düzenleme desteğine kavuştu
Son zamanlarda birçok akıllı cep telefonu içerisine de eklenen SlowMotion (Yavaş Çekim) video özelliği, artık YouTube içerisinde de yer alacak.
Yapılan resmi açıklama sonucunda kendi video düzenleme editörü içerisine SlowMotion özelliğini entegre ettiğini duyuran YouTube, bu sayede çok yüksek fiyat etiketleriyle satılan yüksek hızlı kameraların çekimlerine benzer sonuçların direkt kendi içerisinde hazırlanmasına imkan sağlayacak.
Konu hakkında bir de tanıtım videosu yayınlayan YouTube, dünyaca ünlü Times Meydanı üzerinden SlowMotion özelliğinin nasıl sonuçlar verdiğini gözler önüne serdi. Öncesi ve sonrası şeklinde yayınlanan videoları aşağıda izleyerek farkı görebilirsiniz.

http://youtubecreator.blogspot.com/2013/05/slomo-makes-everything-better.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Youtube önce stream özelliğini geliştirmeli, birçok video sürekli taklıyor kaldığınız yerden başlamıyor, ara ara durmalar oluyor. Sonra arama motorunu geliştirmeli, aradığınız video yerine başka ne varsa geliyor. Ayrıca eski youtube daha iyiydi, ana sayfa da da geliştirilmesi gereken çok kısım var.
Youtube önce stream özelliğini geliştirmeli, birçok video sürekli taklıyor kaldığınız yerden başlamıyor, ara ara durmalar oluyor. Sonra arama motorunu geliştirm...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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acbold 5 yıl
Yayıncı kuruluş maç videolarını YOUTUBE yüklesin artık. Futbolcu tükürdü mü ? öpücük mü attı? hepsini burdan slow motion lasınlar :)
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Tour Guide 5 yıl
Demek ki adamlar sadece bunu eksik olarak görmüşler.
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Recharged 5 yıl
YouTube ve biz kullanıcıları adına güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
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digimon52 5 yıl
4 saniye olmus 30 saniye.
Insan tespiti icin iyi cözüm.
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Dexstz 5 yıl
Harika
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GoldPunch 5 yıl
Harika. Vallahi çok sevindim.
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Youtube önce stream özelliğini geliştirmeli, birçok video sürekli taklıyor kaldığınız yerden başlamıyor, ara ara durmalar oluyor. Sonra arama motorunu geliştirmeli, aradığınız video yerine başka ne varsa geliyor. Ayrıca eski youtube daha iyiydi, ana sayfa da da geliştirilmesi gereken çok kısım var.
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Carfreak 5 yıl
Öncelikli eksik buydu sanki. Aramadan video oynatmaya kadar herşey sıkıntılı bunları bir düzeltseler ya
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SEO-Uzmanı 5 yıl
artık çakma sahte videoları daha kolay analiz edebileceğiz :D
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