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YouTube Türkçe yayına başlıyor

6 yıl
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44
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük video portalı olan ve bir dönem ülkemizdeki yasaklamalarla gündemi uzun süre meşgul eden YouTube, Türkçe yayına başladığını duyurdu.

http://www.youtube.com/?hl=tr adresinde ülkenizi Türkiye olarak girdiğinizde yerel içeriğe göre kanal ve video tavsiyeleri karşınıza gelecek. Platform, içeriği zenginleştirmek ve Türk kültürünü yansıtmak için ülkemiz kullanıcılarını davet ediyor.

Ayrıca İnternet Kurulu başkanı Serhat Özeren, Youtube.com.tr adresinin de bugün içinde yayına başlayacağını duyurdu. DNS ayarları gibi son hazırlıkların yapıldığı adres, YouTube'un da artık yerelleşme adına önemli bir adım attığını gösteriyor. Hukuk mercilerine hesap verebilme veya vergi ödeme gibi konular bunların başında geliyor.


http://google-tr.blogspot.com/2012/10/youtube-artk-turkce-konusuyor.html Yorum Yaz
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|Perseus| 6 yıl en beğenilen
ben hemen değiştirdim baktım music top100 de türkçe şarkılar var hemen worldwide a geçtim benim işime yaramaz ingilizce kullanmak daha iyi
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Pardus Linux 6 yıl
Zahmet olmuş Türkiye'den o kadar para koparırken iyi bir dil desteği vermek mi zordu bence Türkiye'ye saygısızlıktan başka bir şey değildi.
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Modality 6 yıl
geç oldu ama hiç değilse ne aradığını bileceksin ingilizce bilmeyenler için avantajlı bir durum olmuş.
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quantumfluctuations 6 yıl
Eski hali daha iyi.
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cengizhan1903 6 yıl
Eski hali daha iyi
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Amedra 6 yıl
Ben çoktan eski haline döndüm bile.
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HAAltuntas 6 yıl
5 yıldır kullanıyorum ingilizcesine alışmıştım ama bazı uzun uyarılarda sıkıntı yaşıyordum. Bu açıdan Türkçe olması iyi oldu. Umarım internette Türkçe'ye verilen destek daha da artar...
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shadowtr 6 yıl
Çok iyi oldu diyenler neden çok iyi oldu kendilerince söyleyebilirler mi?
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Elektro Gitar 6 yıl
güzel olmuş
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MrDj 6 yıl
adam yerine şimdi koydular ama geç oldu cihaz güncellemesi verseler daha iyi idi ingilizce kullanmaya devam ediyorum
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pastadanadam 6 yıl
Yasaklamalar olmasaydı,çoktan Türkçe olmuştu.
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suleyman5000 6 yıl
Arap baharı turkiyeye sıçraması için hazirlikmi yapıyorlar yoksa diye düşündüren olay.
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evre2ka 6 yıl
geç olsada ingilizcesine alışmıştık zaten.İnşallah bandwith de artar.
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Recharged 6 yıl
Geç kalınmış ancak güzel bir yenilik oldu bizler için.
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YasinKsmG 6 yıl
Google iyi yaptı ama neden bu kadar geç be adam :D
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