YouTube Türkçe yayına başlıyor

İnternetin en büyük video portalı olan ve bir dönem ülkemizdeki yasaklamalarla gündemi uzun süre meşgul eden YouTube, Türkçe yayına başladığını duyurdu.





http://www.youtube.com/?hl=tr adresinde ülkenizi Türkiye olarak girdiğinizde yerel içeriğe göre kanal ve video tavsiyeleri karşınıza gelecek. Platform, içeriği zenginleştirmek ve Türk kültürünü yansıtmak için ülkemiz kullanıcılarını davet ediyor.





Ayrıca İnternet Kurulu başkanı Serhat Özeren, Youtube.com.tr adresinin de bugün içinde yayına başlayacağını duyurdu. DNS ayarları gibi son hazırlıkların yapıldığı adres, YouTube'un da artık yerelleşme adına önemli bir adım attığını gösteriyor. Hukuk mercilerine hesap verebilme veya vergi ödeme gibi konular bunların başında geliyor.



