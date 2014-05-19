YouTube Twitch'i satın alıyor





Video oyunlarını canlı olarak aktaran bir platform olması ile öne çıkan Twitch, Xbox One ve PS4 konsollarının desteği ile bir anda en çok izlenen video portallarından birisi haline geldi. Devlerin onu keşfetmesi de uzun sürmedi.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre YouTube, Twitch platformunu 1 milyar dolar karşılığında satın alıyor. YouTube tüm bedeli nakit olarak ödeyecekken duyurunun ise kısa süre sonra yapılması bekleniyor.





Twitch 2011 yılın justin.tv eski kurucuları tarafından hayata geçirilmiş ve epor severlerin buluşma noktası haline gelmişti. Ayda 45 milyon ziyaretçi ve 1 milyon canlı yayın sayısına ulaşan portal büyük ilgi görüyordu. Anti-tekel birimlerinin satın almaya itiraz etmesi ihtimaline karşı YouTube'nin gerekli hazırlıkları yaptığı da ifade ediliyor.

http://www.polygon.com/2014/5/18/5729490/twitch-youtube-buyout-deal