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YouTube Twitch'i satın alıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube Twitch'i satın alıyor

Video oyunlarını canlı olarak aktaran bir platform olması ile öne çıkan Twitch, Xbox One ve PS4 konsollarının desteği ile bir anda en çok izlenen video portallarından birisi haline geldi. Devlerin onu keşfetmesi de uzun sürmedi.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre YouTube, Twitch platformunu 1 milyar dolar karşılığında satın alıyor. YouTube tüm bedeli nakit olarak ödeyecekken duyurunun ise kısa süre sonra yapılması bekleniyor.

Twitch 2011 yılın justin.tv eski kurucuları tarafından hayata geçirilmiş ve epor severlerin buluşma noktası haline gelmişti. Ayda 45 milyon ziyaretçi ve 1 milyon canlı yayın sayısına ulaşan portal büyük ilgi görüyordu. Anti-tekel birimlerinin satın almaya itiraz etmesi ihtimaline karşı YouTube'nin gerekli hazırlıkları yaptığı da ifade ediliyor.  

http://www.polygon.com/2014/5/18/5729490/twitch-youtube-buyout-deal Yorum Yaz
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hi im bsavr 5 yıl en beğenilen
Windows Phone'da Resmi Twitch uygulaması yoktu. Belki gelirdi ama Google alıyorsa dahada gelmez.
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Fenomenon 5 yıl The Times
The Times
Bildiğim kadarıyla Microsoft, Youtube ve Google satın almak istiyor.

youtube zaten google'ın
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DH Misafiri 4 yıl
şu google youtubeyi batırdığı gibi twitch'i de batıracak diyenlere çok güldüm doğrusu. hiç birşey bilmiyor, boş konuşuyorsunuz. öncelikle google twitch'i satın alırsa düzelecek , kaliteleşecek ve dahada ileriye götürecek en önemli hususları : daha kaliteli canlı yayın ( google bilindiği üzere dünya üzerindeki en fazla ve en sağlam datacenter ( veri merkezleri)lere sahip olan şirketdir., ve yine bilindiği gibi düşük upload hızıyla şuan ki twitch'de neredeyse TÜRİYEDE yayın yapmak imkansız gibi birşey , fakat google alırsa şayet goole ve youtubeye yaptığı gibi twitch içinde türkiye lokasyonlu bir veri merkezi oluşturacaktır bunun neticesinde upload hızımız düşük olsa bile eskiye oranla yayın hızımız 1 den 5 e çıkacaktır. gelelim en önemli konuya : maddiyat, hepiniz biliyorsunuz ki streamcıların en önemli unsurlarından biriside gelirdir, eğer ki twitchi satın alır ise google sadece subs gerlinden değil gösterim, izleme gibi olaylardanda streamcılar gelir kazanabilecekler, ve tabiki reklam. şuan anlık 300k online bulunuyorsa twwitch platformunda googlenin satın almasıyla birlikte bu rahat ve rahat en az 500 600k yı göreceğine hiç şüphe olmasın. lütfen eleştiri yaparken ay ben bi video çektim bütün şarkıları ekledim de biri şikayet etmiş youtube silmiş, sebebiyle bol keseden baltalamayın. ben bir mmo oyuncusu ve googlenin reklam gelirlerinden para kazanmış bir webmaster olarak googlenin bu girişimine heycanlandım ve almasınıda sabırsızlıkla bekliyorum. artık alt yapıya bir kalite gelsin ki bizde upload hızımızı düşünmeden yayın yapabilelim :)...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
vay be 1 milyar dolar iyi satmışlar
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insanikamil 4 yıl
Doğru adım atmış youtube
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Mr.ED 5 yıl
Büyük şirketlerin fikir geliştirmeyip hazıra konmalarına bir örnek daha
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E_Aydin35 5 yıl
Google potansiyeli gördü kaçırırmı hiç?? :)
Ama Twitch gerçekten popüler olmaya başladı özellikle son zamanlarda oyuncuların ağzından hiç düşüremediği bir platform. Başarılı bir hizmette gösteriyor.
Başarı ile birlikte yükselişi yakalayıp Google'ın spektrumuna girebildiyse; Google zaman kaybetmez.. :)
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DH Misafiri 5 yıl
Google interneti feth falan etmiyor. Sadece salgın hastalık gibi yayılıyor. Yaptığı tüm geliştirmeleri ya bir süre sonra kapatan, ya da insanları canından bezdirecek kadar dayatıcı maddeler entegre eden bir firma kendileri. Kill it with fire before it spreads any further. Benim iki kuruşum.
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xParrot 5 yıl
ustream var
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Zordion 5 yıl
Twitch chat'iyle nasil basa cikacak Google cok merak ediyorum
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StormLight 5 yıl
Konuşulan para bizim için çok gözükse'de ben bu para ile Google'ın youtube için e-spor sponsoru olarak kullanmasını tercih ederdim.

Twitch'in Youtube gibi Para kazan özelliği mevcut değil yayın yapan herkes subscribe ile para kazanmaya çalışıyor.
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mrsmrc 5 yıl
İlk defa duyuyorum Twitch'i. Ne diyelim hayırlı olsun
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KırmızıElma 5 yıl mrsmrc
mrsmrc

İlk defa duyuyorum Twitch'i. Ne diyelim hayırlı olsun


Herkes twitch hakkında yorumlar yapmış ben niye bilmiyorum diye kendime kızıyordum ortak buldum


Google giydiğimiz donu bilmese güzel firma aslında
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carter 5 yıl
Artık ona da google + hesabıyla giriş yaparız.
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MustafaNr 5 yıl
Telif Hakları Dolayısıyla Yayın Kapandı.Uyarılarına Alışırız İyice.
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