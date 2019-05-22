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YouTube abone sayıları için önemli bir değişiklik geliyor

Arama devi Google, popüler video platformu YouTube'un abone sayısını gösterme biçiminde bazı değişiklikler yapacağını açıkladı. Artık kesin abone sayısı yerine yuvarlak rakamlar gösterilecek.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Sosyal medya çağını yaşadığımız şu günlerde, çoğumuz ne yazık ki beğeni ve abone sayısını neredeyse bir saplantı haline getirmiş durumdayız. Bu nedenle Instagram gibi bazı platformların beğeni sayısını gizleme yönünde adım atmaya hazırlanıyor. Arama devi Google da YouTube için benzer bir hamle yapacak.
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Şirket, YouTube’un abone sayısını gösterme biçiminde bazı değişiklikler yapacağını açıkladı. Bundan böyle 1.000'den fazla abonesi olanlar kesin rakam yerine yuvarlak sayılar görecek. 1.000'den az aboneye sahip kanalların abone sayısı eskisi gibi kesin rakamla gösterilmeye devam edecek.

Ağustos'ta devreye girecek

1.000 abone barajını geçen kullanıcıların abone sayısı yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi, kısaltılmış şekilde ekrana gelecek. Örneğin 7.237.932 abonesi olan bir kanalın abone sayısını 7.2M olarak göreceğiz. Google bunu "tutarlılık" sağlamak için yaptığı söylüyor.
Değişikliğin hemen yürürlüğe girmeyeceğini belirtelim. Google, kısaltılmış abone sayılarını önümüzdeki Ağustos ayı itibarıyla göstermeye başlayacak. İçerik oluşturucular, kesin abone sayılarını yine YouTube Studio üzerinden görmeye devam edecekler.

https://support.google.com/youtube/thread/6543166 Yorum Yaz
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smart1978 2 hf. en beğenilen
Buyursen kusuratlarda ugrasmaya degmez ;) deniliyor ...
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Virtual Reality 2 hf.
Mantıklı
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Like a Sir 2 hf.
eskiden böyle idi, yakın zamanda tam sayı verdiler, şimdi geri alıyorlar. Nasıl bir yönetim var acaba oralarda?
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Oh çok şükür. Ben de artık 35 abonemle 7,237,932 sayısı karşısında ezilmeyeceğim. O da iki hane ben de
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smart1978 2 hf. en beğenilen
Buyursen kusuratlarda ugrasmaya degmez ;) deniliyor ...
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