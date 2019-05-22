YouTube abone sayıları için önemli bir değişiklik geliyor

Sosyal medya çağını yaşadığımız şu günlerde, çoğumuz ne yazık ki beğeni ve abone sayısını neredeyse bir saplantı haline getirmiş durumdayız. Bu nedenle Instagram gibi bazı platformların beğeni sayısını gizleme yönünde adım atmaya hazırlanıyor. Arama devi Google da YouTube için benzer bir hamle yapacak.

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Şirket, YouTube’un abone sayısını gösterme biçiminde bazı değişiklikler yapacağını açıkladı. Bundan böyle 1.000'den fazla abonesi olanlar kesin rakam yerine yuvarlak sayılar görecek. 1.000'den az aboneye sahip kanalların abone sayısı eskisi gibi kesin rakamla gösterilmeye devam edecek.

Ağustos'ta devreye girecek

1.000 abone barajını geçen kullanıcıların abone sayısı yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi, kısaltılmış şekilde ekrana gelecek. Örneğin 7.237.932 abonesi olan bir kanalın abone sayısını 7.2M olarak göreceğiz. Google bunu "tutarlılık" sağlamak için yaptığı söylüyor.

Değişikliğin hemen yürürlüğe girmeyeceğini belirtelim. Google, kısaltılmış abone sayılarını önümüzdeki Ağustos ayı itibarıyla göstermeye başlayacak. İçerik oluşturucular, kesin abone sayılarını yine YouTube Studio üzerinden görmeye devam edecekler.

https://support.google.com/youtube/thread/6543166