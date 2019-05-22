Galaxy S10 serisine "Kardinal Kırmızısı" renk seçeneği ekleniyor

Teknoloji Editörü
Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy S10+'ın yeni bir versiyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Roland Quandt tarafından Twitter'da belirtildiği üzere, bu iki modele eklenecek yeni renk "Kardinal Kırmızısı" olarak adlandırılan parlak renkte bir kırmızı olacak.
Fiyat artışı olmayacakBüyük olasılıkla, Galaxy S10'un Kardinal Kırmızısı sürümü, fiyat artışıyla gelmeyecek ve mevcut yapılandırmalarla aynı fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak. Ayrıca, üst seviye Galaxy S10+ ve S10 5G modelleri de Seramik Siyah ve Seramik Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulmuş olduğunu belirtelim..
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Galaxy S10 fiyatı 899 dolardan başlarken, Galaxy S10+ 128GB depolama alanı sunan versiyonu 999 dolar fiyat etiketine sahip. Bu yeni renk seçeneğinin ülkemize gelip gelmeyeceğini söylemek şu an için zor. Samsung ise bu yeni sürümü henüz onaylamadı ancak yakın bir tarihte resmi olarak açıklaması bekleniyor.
https://twitter.com/rquandt/status/1130761035978346497 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
resimde ne gördüğünüzü buraya cevap olarak yaza bilirmisiniz ?!
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