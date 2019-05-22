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Galaxy S10 serisine "Kardinal Kırmızısı" renk seçeneği ekleniyor

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy S10 serisine yeni bir renk seçeneği daha ekliyor. Bu renk Kardinal Kırmızısı olarak adlandırılacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy S10+'ın yeni bir versiyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Roland Quandt tarafından Twitter'da belirtildiği üzere, bu iki modele eklenecek yeni renk "Kardinal Kırmızısı" olarak adlandırılan parlak renkte bir kırmızı olacak.

Fiyat artışı olmayacak

Büyük olasılıkla, Galaxy S10'un Kardinal Kırmızısı sürümü, fiyat artışıyla gelmeyecek ve mevcut yapılandırmalarla aynı fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak. Ayrıca, üst seviye Galaxy S10+ ve S10 5G modelleri de Seramik Siyah ve Seramik Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulmuş olduğunu belirtelim..

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Galaxy S10 fiyatı 899 dolardan başlarken, Galaxy S10+ 128GB depolama alanı sunan versiyonu 999 dolar fiyat etiketine sahip. Bu yeni renk seçeneğinin ülkemize gelip gelmeyeceğini söylemek şu an için zor. Samsung ise bu yeni sürümü henüz onaylamadı ancak yakın bir tarihte resmi olarak açıklaması bekleniyor.

https://twitter.com/rquandt/status/1130761035978346497 Yorum Yaz
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erkanrap 2 hf. en beğenilen
imam sarığı beyazı isteriz
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usb2.0 2 hf.
Kardinal bunu beğendi
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Bloodin 2 hf.
Müezzin turuncusu da isteriz :)
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medverdev 2 hf.
kırmızı renk gerçekten her telefona gitmiyormu ya :) Çok havalı duruyor
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SEO-Uzmanı 2 hf.
subliminal mesajı sadece ben mi görüyorum yoksa !?
resimde ne gördüğünüzü buraya cevap olarak yaza bilirmisiniz ?!
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SEO-Uzmanı 2 hf.
donanım haber iyice çaptan düşmüş !
reklam haber sitesi olmuş !
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erkanrap 2 hf. en beğenilen
imam sarığı beyazı isteriz
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MS4343 2 hf. erkanrap
'Satan Cübbesi Siyahı' da yakışır
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dodofran 2 hf.
şu arka kapak tasarıı işini en iyi çinli firmalar yapıyor. huawei opponun falan arka kapakları çok güzel iki üç renk bir arada.
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ONY86 2 hf.
yemine derim yüzyılın icadı
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