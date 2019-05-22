Galaxy S10 serisine "Kardinal Kırmızısı" renk seçeneği ekleniyor

Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy S10+'ın yeni bir versiyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Roland Quandt tarafından Twitter'da belirtildiği üzere, bu iki modele eklenecek yeni renk "Kardinal Kırmızısı" olarak adlandırılan parlak renkte bir kırmızı olacak.

Fiyat artışı olmayacak

https://twitter.com/rquandt/status/1130761035978346497

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Büyük olasılıkla, Galaxy S10'un Kardinal Kırmızısı sürümü,gelmeyecek ve mevcut yapılandırmalarlafiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak. Ayrıca, üst seviye Galaxy S10+ ve S10 5G modelleri deverenk seçenekleriyle satışa sunulmuş olduğunu belirtelim..Amerika Birleşik Devletleri'nde, Galaxy S10 fiyatıbaşlarken, Galaxy S10+ 128GB depolama alanı sunan versiyonufiyat etiketine sahip. Bu yeni renk seçeneğiningelip gelmeyeceğini söylemek şu an için zor.ise bu yeni sürümü henüz onaylamadı ancak yakın bir tarihte resmi olarak açıklaması bekleniyor.