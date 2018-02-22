YouTube algoritmaları ABD'li kullanıcıları çileden çıkardı

Arama motoru devi Google, sahte haberlerle mücadele etmek için ciddi efor sarf ediyor olsa da zaman zaman arama sonuçlarının üst sıralarında çıkan sahte haberler internet kullanıcılarının canını sıkabiliyor. Google'ın video platformu YouTube da son günlerde benzer algoritma hataları nedenleriyle kullanıcıların tepkisini topladı. Geçtiğimiz günlerde ABD'deki bir silahlı saldırıya ilişkin sahte açıklamaların yer aldığı videoların YouTube'da üst sıralara yükselmesi ve Trendler listesine girmesi üzerine ABD'li internet kullanıcıları sosyal medyadan öfke püskürdü.





Geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Stoneman Douglas lisesine silahlı saldırı düzenlenmiş ve 17 lise öğrencisi hayatını kaybetmişti. ABD'deki son 6 yılın en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçen bu olayın ardından CNN, CNBC ve CBS gibi ABD'nin önde gelen haber organları saldırıya konu olan lisede öğrenci olduğunu söyleyen David Hogg ile röportaj yaptı. Saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirten Hogg, verdiği demeçlerle ABD hükümetini(özellikle bireysel silahlanma konusunda) eleştirirken ülkedeki siyasilerin sahte sözler verdiğini ve işlerini layıkıyla yerine getirmediğini belirtti. Hogg'un röportajları medya organlarının YouTube kanallarında da paylaşıldı ve yüz binlerce kez izlendi. Ayrıca söz konusu videoların bazıları YouTube'un Trendler listesine de girdi.





Öğrenci değil ''kriz oyuncusu'' iddiası

David Hogg'un bir anda popüler bir isme dönüşmesiyle birlikte internette Hogg hakkında araştırma yapan kişiler Hogg'un geçtiğimiz yıl Kaliforniya'da cankurtaran ve birkaç gencin tartıştığı olaya dair videoda da yer aldığı gördü. Bunun üzerine internet kullanıcıları Hogg hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı ve David Hogg'un aslında para karşılığında bir olaydan etkilenmiş gibi davranan bir ''kriz oyuncusu'' olduğu iddiaları ortaya atıldı. Yani Hogg, lise saldırısı esnasında lisede bulunmuyordu. Sadece tatbikatlarda, acil durumdan ya da felaketten etkilenen kişiyi canlandırmak için eğitim almıştı.





Bu iddiaların artması üzerine internet kullanıcıları bu kez YouTube'un, gerçekleri yansıtmayan bu videoları nasıl platformda barındırdığını hatta Trendler listesine aldığını sorgulamaya başladı. YouTube'un şiddet ya da cinsel içeriklerle ilgili politikalarını ihlal etmeyen videoda herhangi bir yaş kısıtlaması da bulunmuyordu ve YouTube algoritmaları videonun ulaştığı izlenme sayısına bağlı olarak videoyu Trendler listesine eklemişti. Bununla birlikte kullanıcılar YouTube'un Trendler listesini belirlerken ''yanıltıcı olmayan'' videoları seçtiğini ancak David Hogg'un röportajının yanıltıcı olduğunu vurguladı.





Bütün bu iddiaların ve eleştirilerin ardından açıklama yapan YouTube sözcüsü ise ''Bu video asla Trendler'de yer almamalıydı.'' diyerek iddiaların ardından videonun derhal kaldırıldığını açıkladı. YouTube sözcüsünün açıklamalarına göre video, yetkili bir haber kaynağından geldiği için YouTube algoritmaları tarafından yanlış sınıflandırılmış ve herhangi bir engelle karşılaşmamıştı. Çok sayıda YouTube kanalının paylaştığı, yüz binlerce kez görüntülenen video şu an YouTube'da, orijinal kaynakta, yer almıyor ancak halen videonun bazı kısımlarını paylaşan kanallar YouTube'da mevcut.

https://www.inverse.com/article/41518-david-hogg-video-trending-mistake