YouTube artık insan beyni gibi öğreniyor

Yapay zekanın insan beyni gibi öğrenerek kendisini geliştirmesini anlatan makine öğrenme dili tabiri, büyük yatırımlar yapılan bir alan haline geldi. Sadece kurumsal değil, son kullanıcıya hitap eden konularda da, makine öğrenme dili büyük önem taşıyor. Google, bunu en iyi uygulayan firmalardan birisi.

Fotoğraflar uygulamasında, kullanıcıların fotoğraflarını yüz tanıma yaparak sıralayabilme veya girilen bir tanıma göre uygun fotoğrafları arayabilme, makine öğrenme dilinin meyveleri. Ayrıca tavsiye kısmında da bu dil sıklıkla kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

YouTube platformunun mobil arayüzü de, makine öğrenme dilinden faydalanmaya başladı. Artık kullanıcının ilgilerine göre daha fazla optimize edilmiş video tavsiyeleri ana ekranda olacak. Ana ekran, otomatik olarak bu ilgileri izleyecek ve sürekli kullanıcısına göre kendisini geliştirecek. YouTube, 76 dilde tavsiye özelliğini sunuyor. Her gün, ana ekranda yüz milyonlarca farklı video, kullanıcıların ilgisine göre karşımıza çıkacak.

Güncellemede ayrıca daha büyük video önizleme resimleri, yayıncıyı öne çıkaran yazı stilleri, videoya tıklandığında arka planda önbelleklemeye yardımcı olan 5 saniyelik reklam gösterimleri gibi yenilikler var. Güncelleme, bugün itibariyle dağıtıma başladı.

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