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YouTube artık insan beyni gibi öğreniyor

Kullanıcılara ilgilerine göre içerikler sunulması, platformlar için büyük önem taşıyor. Bu bakımdan, makine öğrenme diline yatırım yapılarak destek alınması önemli.
3 yıl
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1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekanın insan beyni gibi öğrenerek kendisini geliştirmesini anlatan makine öğrenme dili tabiri, büyük yatırımlar yapılan bir alan haline geldi. Sadece kurumsal değil, son kullanıcıya hitap eden konularda da, makine öğrenme dili büyük önem taşıyor. Google, bunu en iyi uygulayan firmalardan birisi.

Fotoğraflar uygulamasında, kullanıcıların fotoğraflarını yüz tanıma yaparak sıralayabilme veya girilen bir tanıma göre uygun fotoğrafları arayabilme, makine öğrenme dilinin meyveleri. Ayrıca tavsiye kısmında da bu dil sıklıkla kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

YouTube platformunun mobil arayüzü de, makine öğrenme dilinden faydalanmaya başladı. Artık kullanıcının ilgilerine göre daha fazla optimize edilmiş video tavsiyeleri ana ekranda olacak. Ana ekran, otomatik olarak bu ilgileri izleyecek ve sürekli kullanıcısına göre kendisini geliştirecek. YouTube, 76 dilde tavsiye özelliğini sunuyor. Her gün, ana ekranda yüz milyonlarca farklı video, kullanıcıların ilgisine göre karşımıza çıkacak.

Güncellemede ayrıca daha büyük video önizleme resimleri, yayıncıyı öne çıkaran yazı stilleri, videoya tıklandığında arka planda önbelleklemeye yardımcı olan 5 saniyelik reklam gösterimleri gibi yenilikler var. Güncelleme, bugün itibariyle dağıtıma başladı.

AppStore linki için tıklayınız 

Google Play Store linki için tıklayınız


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AlliedSL 3 yıl en beğenilen
Bişey olduğu yok, 10 önerilen videodan 8 i cinsel içerikli gerizekalı videolar, ne kadar ilgilenmiyorum desem o kadar daha fazla reklam çıkıyo
1 Yanıt Yanıtla +23
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BiilimAdamı 3 yıl AlliedSL
AlliedSL

Bişey olduğu yok, 10 önerilen videodan 8 i cinsel içerikli gerizekalı videolar, ne kadar ilgilenmiyorum desem o kadar daha fazla reklam çıkıyo


Hocam Merhaba, bildiğim kadarı ile o gösterilen reklamlar daha önce gezdiğin sitelere ve araştırdığın şeylere göre gösteriliyor. saygılar
AlliedSLBişey olduğu yok, 10 önerilen videodan 8 i cinsel içerikli gerizekalı videolar, ne kadar ilgilenmiyorum desem o kadar daha fazl...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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viper17 3 yıl
youtube linki koymanız çok iyi olmuş yeni yükleyenler olacaktır
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qotsa 3 yıl
yoksulseytan22
Mesudum Oğlum tableti ele geçirdi ve bize neredeyse bırakmıyor. Henüz 2 yaşında. Bir kaç çocuk programı açmıştım ve ilgili videolardan devamını getirmişti. Şimdi dünyanın her yerinden kendisine uygun videolar getiriliyor ve neredeyse hiç aganigi video gelmiyor. En çok güncel yerli dizilerin fragmanları geliyor. Benim hesabım tanımlı olduğu için bana da ilk açılışta çocuk videoları önerilse de, gerek profil bilgilerimden, gerek aramalarımdan ben olduğumu anlıyor ve buraların videolarını önermeye başlıyor.
Benim yeğen daha bir buçuk yaşında. Bizden göre göre telefon kullanmayı öğrendi. İstediği akıllı telefonun önce kilit açma tuşuna basıyor sonrada ekrana elini kaydırarak açıyor. İşin ilginç tarafı, annesinin lg g3 ün kilit açma tuşunun arkada, abimin note 4 ün önde , benim huawei telefonun kilit açma tuşunun yanda olduğunu biliyor. Karıştırmıyor birbirine. Kamera açma ve youtube u kullanmayı biliyor şimdilik. YOUTUBE kullanış şeklini anlatayım. Önceden girildiği için y youtube önerilen videolarda doğal olarak çizgi film videoları var. Bizim bir buçuk yaşındaki çocuk , telefonun kilidini açıyor, youtube uygulamasına tıklıyor( youtube un kırmızı simgesini öğrenmiş, ana ekranda yoksa youtybee uygulamasını arıyor telefonda) sonra çizgi film açıyor. Begenmeyince videoyu önce aşağı kaydırıp küçültüyor sonrada sağa sola doğru kaydırıp kapatıyor. Başka videolara bakıyor. Çocukların beyinlerinin sünger gibi olduğunu biliyorum ama bir buçuk yaşında ki çocuğun bu kadar şeyi yapmasına şaşırdım açıkçası. Her yeni nesil daha çok zeki oluyor gün geçtikçe. Çünkü bilgi, daha küçük yaşta etrafında dolaşıyor.

işte bu yazılım tasarımcılarının sezgiselliğe ne kadar önem verdiğini ve bunda başarılı olduğunu gösteriyor.
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infom@n 3 yıl
AlliedSL
Bişey olduğu yok, 10 önerilen videodan 8 i cinsel içerikli gerizekalı videolar, ne kadar ilgilenmiyorum desem o kadar daha fazla reklam çıkıyo

Demek ki ilginç şeyler Googlelamışsın ki sana öneride bulunuyor. Yada bilgisayarı ortak kullandığın birisi aynı şekilde googlelamış :)
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deoksiriboz1001 3 yıl
arifin manchestera attığı golü ararken birilerinin sütyensiz haline denk gelmeyeceğiz o zaman
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yoksulseytan22 3 yıl
AlliedSL
Merhaba hocam, müslümanım, dini bilgilerimi geliştirmek için dini videolar izliyorum, kuran dinliyorum. Müzik dinlemem, film fragmanları izlemem,dizi izlemem.Youtube da yaptığım şeyleri özetledim size, e buna rağmen bu tarz şeyler gösteriliyosa bi problem olduğunu düşünüyorum. Her istemediğim videoya da inatla ilgilenmiyoruma tıklıyorum.

senin gibi mü'minin, kafir ve gavur icadı şeylerle ne işi olur ki?
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DH Misafiri 3 yıl
Veri madenciliği...
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alp0007 3 yıl
YouTube da önceden izlediğiniz videoları bile bulmak sıkıntı. "YouTube artık geri zekalı insan beyni gibi öğrenemiyor"
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BekirTemel 3 yıl
Önerilerinden belli oluyor zaten🤗
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Mesudum 3 yıl
Oğlum tableti ele geçirdi ve bize neredeyse bırakmıyor.
Henüz 2 yaşında.
Bir kaç çocuk programı açmıştım ve ilgili videolardan devamını getirmişti.
Şimdi dünyanın her yerinden kendisine uygun videolar getiriliyor ve neredeyse hiç aganigi video gelmiyor. En çok güncel yerli dizilerin fragmanları geliyor.
Benim hesabım tanımlı olduğu için bana da ilk açılışta çocuk videoları önerilse de, gerek profil bilgilerimden, gerek aramalarımdan ben olduğumu anlıyor ve buraların videolarını önermeye başlıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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yoksulseytan22 3 yıl Mesudum
Mesudum

Oğlum tableti ele geçirdi ve bize neredeyse bırakmıyor.
Henüz 2 yaşında.
Bir kaç çocuk programı açmıştım ve ilgili videolardan devamını getirmişti.
Şimdi dünyanın her yerinden kendisine uygun videolar getiriliyor ve neredeyse hiç aganigi video gelmiyor. En çok güncel yerli dizilerin fragmanları geliyor.
Benim hesabım tanımlı olduğu için bana da ilk açılışta çocuk videoları önerilse de, gerek profil bilgilerimden, gerek aramalarımdan ben olduğumu anlıyor ve buraların videolarını önermeye başlıyor.

Benim yeğen daha bir buçuk yaşında. Bizden göre göre telefon kullanmayı öğrendi. İstediği akıllı telefonun önce kilit açma tuşuna basıyor sonrada ekrana elini kaydırarak açıyor.
İşin ilginç tarafı, annesinin lg g3 ün kilit açma tuşunun arkada, abimin note 4 'ün önde , benim huawei telefonun kilit açma tuşunun yanda olduğunu biliyor. Karıştırmıyor birbirine.

Kamera açma ve youtube u kullanmayı biliyor şimdilik. YOUTUBE kullanış şeklini anlatayım.

Önceden girildiği için y youtube önerilen videolarda doğal olarak çizgi film videoları var.

Bizim bir buçuk yaşındaki çocuk , telefonun kilidini açıyor, youtube uygulamasına tıklıyor( youtube un kırmızı simgesini öğrenmiş, ana ekranda yoksa youtybee uygulamasını arıyor telefonda) sonra çizgi film açıyor. Begenmeyince videoyu önce aşağı kaydırıp küçültüyor sonrada sağa sola doğru kaydırıp kapatıyor. Başka videolara bakıyor.

Çocukların beyinlerinin sünger gibi olduğunu biliyorum ama bir buçuk yaşında ki çocuğun bu kadar şeyi yapmasına şaşırdım açıkçası.


Her yeni nesil daha çok zeki oluyor gün geçtikçe. Çünkü bilgi, daha küçük yaşta etrafında dolaşıyor.
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mehmet4428 3 yıl
Çokda güzel öğreniyor, izlediğim videolardan ona göre öneriler veriyor özellikle cinsel olanlarını çok öneriyor demekki hoşuna gidiyor kendisinin.
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