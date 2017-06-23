YouTube aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

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Google çatısı altında faaliyetlerini sürdüren video paylaşım ağı YouTube, yeni hizmetleri ve kullanıcılarına sunduğu imkanlar ile büyümeye devam ediyor. VidCon etkinliğinde platforma ait yeni rakamları paylaşan YouTube CEO’su Susan Wojcicki, YouTube’un aylık 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısını geride bıraktığını dile getirdi.

Televizyonu Tehdit Ediyor

Facebook ve Twitter canlı yayın imkanı ve video servisleriyle, Netflix ve benzeri içerik üreticileri ise orijinal içerikleriyle insanların izleme alışkanlıklarını değiştirip televizyonun egemenliğini kırmaya çalışsa da YouTube, televizyonu tehdit eden en önemli platform. Bu durumun altını çizen Susan Wojcicki, kullanıcıların mobil cihazlarda günde ortalama 1 saatten fazla video izlediğini ve ABD’de insanların günde ortalama 4 saat TV izlediğini dile getirdi. YouTube halen TV’nin çok daha gerisinde görünse de kullanıcıların bilgisayar üzerinden günde kaç saat video izlediği bilinmiyor.

Wojcicki ayrıca halihazırda 37 orijinal içeriğe sahip olan YouTube Red’in neredeyse çeyrek milyar kullanıcı tarafından izlendiğini dile getirdi ve 12 adet yeni yapımın YouTube Red’e ekleneceğini duyurdu.

http://www.cnbc.com/2017/06/22/youtube-claims-1-point-5-billion-monthly-users.html