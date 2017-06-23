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YouTube aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

2013 yılında aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aşan YouTube önemli bir kilometretaşını daha geride bıraktı. Video paylaşım devi artık aylık 1.5 milyarın üstünde aktif kullanıcıya sahip.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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YouTube aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştı
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Google çatısı altında faaliyetlerini sürdüren video paylaşım ağı YouTube, yeni hizmetleri ve kullanıcılarına sunduğu imkanlar ile büyümeye devam ediyor. VidCon etkinliğinde platforma ait yeni rakamları paylaşan YouTube CEO’su Susan Wojcicki, YouTube’un aylık 1.5 milyar aktif kullanıcı sayısını geride bıraktığını dile getirdi.

Televizyonu Tehdit Ediyor 

Facebook ve Twitter canlı yayın imkanı ve video servisleriyle, Netflix ve benzeri içerik üreticileri ise orijinal içerikleriyle insanların izleme alışkanlıklarını değiştirip televizyonun egemenliğini kırmaya çalışsa da YouTube, televizyonu tehdit eden en önemli platform. Bu durumun altını çizen Susan Wojcicki, kullanıcıların mobil cihazlarda günde ortalama 1 saatten fazla video izlediğini ve ABD’de insanların günde ortalama 4 saat TV izlediğini dile getirdi. YouTube halen TV’nin çok daha gerisinde görünse de kullanıcıların bilgisayar üzerinden günde kaç saat video izlediği bilinmiyor.

Wojcicki ayrıca halihazırda 37 orijinal içeriğe sahip olan YouTube Red’in neredeyse çeyrek milyar kullanıcı tarafından izlendiğini dile getirdi ve 12 adet yeni yapımın YouTube Red’e ekleneceğini duyurdu. 


http://www.cnbc.com/2017/06/22/youtube-claims-1-point-5-billion-monthly-users.html Yorum Yaz
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PresidentBerke 1 yıl sniper23
senden bilinçli olan sayısı %95 o kesin
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ONY86 1 yıl en beğenilen
salak diziler,spam-troll kalitesinde reklamlar uygulaması olduğu sürece tv kan kaybetmeye devam edecek.
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Cihat_, 1 yıl
TV çoktan bitti bile, gözlemlediğim kadarıyla tv izleyenlerin çoğu orta yaş üstü, gençlerden izleyen çok az kaldı, şahsen ben evdeki televizyonu video film izlemek için kullanılıyorum.
TV çoktan bitti bile, gözlemlediğim kadarıyla tv izleyenlerin çoğu orta yaş üstü, gençlerden izleyen çok az kaldı, şahsen ben evdeki televizyonu video film iz...
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DH Misafiri 1 yıl
İndirme kotası diye bir kavram olmasaydı, televizyonun devri çoktan bitmiş olacaktı; bundan hiç şüphem yok.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
6. ay sonu itibariyle akıllı TV'lerde youtube uygulaması son buluyor !
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kadirirdem 1 yıl
Ben Youtube'dan çıkmaz oldum,Televizyonun yüzünü gördüğüm yok..
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Quard 1 yıl
Youtube'yi izleme ve kullanma artsada Tv her zaman izlenilecektir. Tv de kendini geliştirecek ve zamana ayak uyduracaktır. Özellikle de internette altyapı vs sorunları olan Türkiye gibi ülkelerde tv, her zaman sosyal medya araçlarından önde olacağını/geleceğini düşünüyorum.
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Cihat_, 1 yıl
TV çoktan bitti bile, gözlemlediğim kadarıyla tv izleyenlerin çoğu orta yaş üstü, gençlerden izleyen çok az kaldı, şahsen ben evdeki televizyonu video film izlemek için kullanılıyorum.
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ONY86 1 yıl en beğenilen
salak diziler,spam-troll kalitesinde reklamlar uygulaması olduğu sürece tv kan kaybetmeye devam edecek.
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sniper23 1 yıl
Acaba bu kullanıcı sayısının kaç bini gerçekten bilinçli kullanıcı merak ediyorum...
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PresidentBerke 1 yıl sniper23
senden bilinçli olan sayısı %95 o kesin
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