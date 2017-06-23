Snap Haritalar özelliği devreye girdi

Son dönemde sıkı rekabet nedeniyle kullanıcı artışında sıkıntı yaşayan Snapchat, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Snap Haritalar kullanıcıların çevresindeki etkinlikleri keşfedebilmesini sağlıyor.

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Snap Haritalar, kamera arayüzü içerisinde iken iki parmak ile uzaklaştırma yaptığınızda otomatik olarak karşınıza geliyor. Harita üzerinde en yakınınızdaki bölgelerden başlayarak dünyaya doğru kim ne paylaşmış görebiliyorsunuz. Aslında bu tür bir sistem Periscope platformunda da kullanılıyordu.

Harita öne çıkan içerikleri size gösterirken, herhangi bir şehir veya ilçeye dokunursanız o bölgedeki kaydedilen içerikler de oynatılmaya başlanıyor. Bir içerik yoksa zaten harita sizi bu konuda uyarıyor. İçerikler 24 saat harita üzerinde kalıyor ve haritaya çıkması için de Hikayeler kısmında kayıtlı olması gerekiyor.

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Kullanıcı isterse hikayesini sadece kendisine veya herkese açık olmasını sağlayabiliyor. Böylece arkadaşlarınız sizi görememiş oluyor. Ayrıca arama çubuğunda belirli bir arkadaşı veya içeriği de aratabiliyorsunuz.

Snap Haritalar ilk etapta ilgi çekecek gibi duruyor. Kendi şehrinde veya çevresinde neler olup bittiğini öğrenmek isteyen kullanıcılar özellikten memnun kalacak. Bununla birlikte sosyal ağ sektöründe rakipler birbirini hızlı kopyaladığı için yakın zamanda diğer platformlarda da bu özelliği görebiliriz.