YouTube istemcisi Tubecast güncellendi

Windows Phone 7.5, 8, 8.1 cihazlar ve Windows 8.1 bilgisayarlar için hazırlanan alternatif YouTube istemcisi Tubecast, yeni iyileştirmelerle 3.0.8.3 sürümüne güncellendi

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan Tubecast uygulaması, geçtiğimiz günlerde YouTube'un API v3'üne geçiş yapmış ve olası uyum sorunları ortadan kaldırmıştı. Uygulama yayınlanan son sürümüyle ise abonelik kanallarıyla alakalı bir hatadan kurtuluyor, birçok yeni televizyon modeli için DLNA desteği getiriliyor, AtivS, 925,535,520 telefonlar için siyah ekran sorunu çözülüyor, birçok arayüz iyileştirmesi alıyor, bellek yetersiz hatası düzeltiliyor ve yüklenen videoların kaybolmasına neden olan bug kaldırılıyor.

Ücretsiz sunulan Tubecast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/tubecast/bee1728a-4c19-495e-86b2-ce13e4eaa6d4