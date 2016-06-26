"YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor"

Son dönemde hızla büyüyen ve kendi online içerik platformuna sahip olan neredeyse her şirketin dikkatini çeken orijinal içerik alanı, Google'ın gelecek planları arasında da önemli bir yere sahip. Paralı video servisi YouTube Red için orijinal film ve diziler çeken şirket, bugüne kadar düşük bütçeli, pek dikkat çekmeyen yapımlarla yetinmiş olsa da, artık daha büyük projelere geçmeye hazır görünüyor.

Aynı isimli popüler film serisinden uyarlanacak olan Step Up, YouTube'un orijinal içerik alanında ilk önemli yatırımı oldu. İlk Step Up filminin başrolünü üstlenen yıldız oyuncu Channing Tatum'un yapımcılığını üstleneceği Step Up dizisi, bir Lionsgate TV yapımı olacak. Çekimlerine bu yılın sonunda başlanacak olan dizi, önümüzdeki yıl yayınlanacak ve YouTube'un ilk büyük bütçeli dizisi olacak.

YouTube'un hazırlık aşamasındaki tek yeni dizisi Step Up değil. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Vidcon sırasında orijinal içerik alanındaki planlarını paylaşan YouTube orijinal içerik yöneticisi Susanne Daniels, Step Up'ın yanı sıra yeni dizi, film ve belgeseller çekeceklerini duyurdu.

Bugüne kadar çıkan beş filmi ile dünya genelinde 650 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden Step Up serisi, sokak dansçılarının renkli maceralarını anlatıyor. YouTube'un çekeceği Step Up dizisi de, "modern sanatlar okulundaki bir grup dansçının hayatını anlatan, müzik dolu bir drama" olarak tanıtıldı.

http://deadline.com/2016/06/step-up-tv-series-channing-tatum-youtube-1201778617/