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YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor

Bir süre önce orijinal içerikler yayınlamaya başlayan YouTube, bu alanda ilk önemli projesine imza atıyor. Popüler film serisi Step Up, YouTube'un ilk büyük dizisi olacak.
2 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde hızla büyüyen ve kendi online içerik platformuna sahip olan neredeyse her şirketin dikkatini çeken orijinal içerik alanı, Google'ın gelecek planları arasında da önemli bir yere sahip. Paralı video servisi YouTube Red için orijinal film ve diziler çeken şirket, bugüne kadar düşük bütçeli, pek dikkat çekmeyen yapımlarla yetinmiş olsa da, artık daha büyük projelere geçmeye hazır görünüyor.
Aynı isimli popüler film serisinden uyarlanacak olan Step Up, YouTube'un orijinal içerik alanında ilk önemli yatırımı oldu. İlk Step Up filminin başrolünü üstlenen yıldız oyuncu Channing Tatum'un yapımcılığını üstleneceği Step Up dizisi, bir Lionsgate TV yapımı olacak. Çekimlerine bu yılın sonunda başlanacak olan dizi, önümüzdeki yıl yayınlanacak ve YouTube'un ilk büyük bütçeli dizisi olacak.
YouTube'un hazırlık aşamasındaki tek yeni dizisi Step Up değil. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Vidcon sırasında orijinal içerik alanındaki planlarını paylaşan YouTube orijinal içerik yöneticisi Susanne Daniels, Step Up'ın yanı sıra yeni dizi, film ve belgeseller çekeceklerini duyurdu.
Bugüne kadar çıkan beş filmi ile dünya genelinde 650 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden Step Up serisi, sokak dansçılarının renkli maceralarını anlatıyor. YouTube'un çekeceği Step Up dizisi de, "modern sanatlar okulundaki bir grup dansçının hayatını anlatan, müzik dolu bir drama" olarak tanıtıldı.

http://deadline.com/2016/06/step-up-tv-series-channing-tatum-youtube-1201778617/ Yorum Yaz
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Batuist 2 yıl
Başlığa kafam takıldı..
"YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor"
Yani youtube'un bir dizisi var birde "orijinal dizisi" mi var? Yani ya dizisi vardır yada yoktur. eğer orijinal dizisi dersen demek ki orijinal olmayan bir diziside mevcut.. en basit 2500 yıllık klasik mantıkla düşünsen bile bu çıkar..
orjinal dizisi dediğinde orijinal olmayan filan saçma yaa... ne demek istediğini anlıyorum ama anlatış yöntemi yanlış... yani youtube'un dizisi var dediğinizde ben bunu sahte, fason kaçak şeklinde algılamam ki..
mercedes araba yapınca arabanın ismine "orijinal mercedes" yada ne bileyim audi "orijinal Q7" demiyor ki :))) anladınız mı?
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Lord Melkor 2 yıl Batuist
Başlıkta bir sıkıntı yok. Ordaki orijinal kelimesi çakmanın zıttı olan orijinal değil. Youtube'a ait anlamında kullanılan bir kelime. Mesela Google Trt nin bir dizisini alıp Youtube da yayınlayabilir. Bu dizi Youtube dizisi olur ama Youtube original series olmaz. Türkçe'de tercih edilmesi benim de hoşuma gitmiyor ama kelimelerin dilimize girmesi yetmiyor yeni anlamlar da yükleniyor.
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lapatid 2 yıl
step up revolution da konu olarak youtube un yeri onemliydi.ilginc bir fikir olmus
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VenomS 2 yıl
fame 80'lerin en güzel hatta bence bu türün en iyi dizisidir.
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casperfriendly 2 yıl
Bildiğiniz bir dans dizisi var mıdır ? Ben aradım ama bulamadım. Teşekkür ederim.
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