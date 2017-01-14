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YouTube'da artık canlı yayınlara gelen yorumlardan para kazanabilirsiniz

YouTube, kullanıcıların canlı yayınlara gelen yorumlar üzerinden para kazanabilecekleri yeni gelir modeli "Super Chat" özelliğini tanıttı. Sistemin çalışma mantığı ve diğer detaylar haberimizde.
2 yıl
9,5b
1
15
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aralık ayında 4K çözünürlüğünde canlı yayınların müjdesini veren YouTube, bu kez kullanıcıların sevdikleri isimlerle daha etkin şekilde iletişime geçmelerini sağlayacak "Super Chat" yeniliğini duyurdu. Twitch’in "Cheering" sistemine benzeyen bu özellik, belirleyeceğiniz bir ücret karşılığında yorumunuzu sohbet ekranında ön plana çıkarıyor.
Böylelikle yayıncılara ufak da olsa maddi destek sağlarken, diğer taraftan mesajınızın -hızla akıp giden diğer mesajlar arasında- okunma ihtimali de artıyor. Öncelikle sohbet ekranına eklenen dolar simgesine tıklayarak bağış miktarını belirlemeniz gerekiyor. İkinci adımda ise yorumunuzu yazarak ilgili talimatları izlemeniz yeterli. Kişi ne kadar fazla para gönderirse mesajı daha uzun süre renkli kutu içerisinde vurgulanıyor. 
İçerik sahipleri için yeni gelir kapısı yaratacak "Super Chat"in hakaret, küfür, argo ya da taciz içerikli yorumlara sahne olmaması için gelişmiş yönetim araçları yer alacak. İlerleyen dönemlerde sistemin reklam amaçlı kullanılma ihtimali de hayli yüksek. Şimdilik sınırlı sayıdaki YouTuber ile test edilen özelliğin 31 Ocak itibariyle 20 yeni ülkede hayata geçirileceği ifade ediliyor. 

https://youtube.googleblog.com/2017/01/can-we-chat-hello-super-chat.html Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen V4LKyR
Orijinalden alıntı: V4LKyR

Bu ve bunun gibi şeyler boş işler arkadaşlar. Para zaman ayırarak, alın teri dökerek kazanılır. YouTube'a koymuşlar 2-3 tane model, sanki para kazanmak basit bir şey gibi özendiriyorlar. Fakat YouTube'un kullanıcı sayısına da bakmak lazım. 2 milyarda 100 kişi nasıl bir yüzdeye tekabül eder?

Büyük Youtuberlar milyonlar kazanırken asgari ücret ile 'Ter dökerek' sürünmeye devam sanırım ?
Orijinalden alıntı: V4LKyRBu ve bunun gibi şeyler boş işler arkadaşlar. Para zaman ayırarak, alın teri dökerek kazanılır. YouTube'a koymuşlar 2-3 ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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BekirTemel 2 yıl
Bakalım kaç kişi daha bu haberden sonra youtubır olacak
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tolgardaaa 2 yıl
Biraz VIP özelliği gibi olmuş. Bu pek hoşuma gitmedi. Herkesin eşit olması gerekir bence böyle bir platformda.
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exterminant 2 yıl
iyice saçma yerlere gidiyor bu işler...
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kadirirdem 2 yıl
Youtuberlar sevinecek bu işe...
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V4LKyR 2 yıl
Bu ve bunun gibi şeyler boş işler arkadaşlar. Para zaman ayırarak, alın teri dökerek kazanılır. YouTube'a koymuşlar 2-3 tane model, sanki para kazanmak basit bir şey gibi özendiriyorlar. Fakat YouTube'un kullanıcı sayısına da bakmak lazım. 2 milyarda 100 kişi nasıl bir yüzdeye tekabül eder?
2 Yanıt Yanıtla +1
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sniper23 2 yıl V4LKyR
Orijinalden alıntı: V4LKyR

Bu ve bunun gibi şeyler boş işler arkadaşlar. Para zaman ayırarak, alın teri dökerek kazanılır. YouTube'a koymuşlar 2-3 tane model, sanki para kazanmak basit bir şey gibi özendiriyorlar. Fakat YouTube'un kullanıcı sayısına da bakmak lazım. 2 milyarda 100 kişi nasıl bir yüzdeye tekabül eder?

Büyük Youtuberlar milyonlar kazanırken asgari ücret ile 'Ter dökerek' sürünmeye devam sanırım ?
2 Yanıt Yanıtla +9
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Stand Alone 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Bu ve bunun gibi şeyler boş işler arkadaşlar. Para zaman ayırarak, alın teri dökerek kazanılır. YouTube'a koymuşlar 2-3 tane model, sanki para kazanmak basit bir şey gibi özendiriyorlar. Fakat YouTube'un kullanıcı sayısına da bakmak lazım. 2 milyarda 100 kişi nasıl bir yüzdeye tekabül eder?

Kusura bakmayın ama çok saçma bir yorum olmuş.
Özellikle Türkiye gibi ülkeleri bakarsak, birinin yanında maaş işle çalışmak son derece yanlış oldu. Çalışanların büyük bir kısmı maaşını bile alamazken, üniversite mezunları asgari ücretten hallice paralara çalıştırılırken neden girişimciliğin önünü tıkıyorsunuz ki? Ne olacak yani bir yere girip çalışınca, istediğin okulu bitir bugün alacağın maaş 1,500-1,900 TL arasıdır. Sektör belli maaşlar ortada, insanları kandırmayı bırakın bence. Yok alın teriymiş, evet ter akıtıyorsun ama para kazanamıyorsun bu ülkede.
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darkdiva 2 yıl
Bu sistem Türkiye'de devreye girmez tabi ki.
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CrowMeister 2 yıl
Saçma salak kanalları da şikayet ederek para kazansak keşke? Önüne gelen "yutıbır" oluyo..
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Kusadasi76 2 yıl
Şimdi bunun gibi kişilere tanımadığı kişilerden mesajın gitmesi için facebook deneyip kaldırmıştı. Bu bana çöpçatan sitelerinin para tuzağına benziyor.
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Lene 2 yıl
Şaka maka İyi para var sanırım bu işler de..Bende başlayım bakalım :) Hayat pahalı Canlı lazım :)
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BekirTemel 2 yıl
Bakalım kaç kişi daha bu haberden sonra youtubır olacak
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6 etiket daha youtube para kazanma super chat Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan MPopüler
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