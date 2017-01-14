YouTube'da artık canlı yayınlara gelen yorumlardan para kazanabilirsiniz

YouTube, bu kez kullanıcıların sevdikleri isimlerle daha etkin şekilde iletişime geçmelerini sağlayacak "Super Chat" yeniliğini duyurdu. Twitch’in "Cheering" sistemine benzeyen bu özellik, belirleyeceğiniz bir ücret karşılığında yorumunuzu sohbet ekranında ön plana çıkarıyor. Geçtiğimiz aralık ayında 4K çözünürlüğünde canlı yayınların müjdesini veren, bu kez kullanıcıların sevdikleri isimlerle daha etkin şekilde iletişime geçmelerini sağlayacakyeniliğini duyurdu. Twitch’in "Cheering" sistemine benzeyen bu özellik, belirleyeceğiniz biryorumunuzu sohbet ekranında ön plana çıkarıyor.

Böylelikle yayıncılara ufak da olsa maddi destek sağlarken, diğer taraftan mesajınızın -hızla akıp giden diğer mesajlar arasında- okunma ihtimali de artıyor. Öncelikle sohbet ekranına eklenen dolar simgesine tıklayarak bağış miktarını belirlemeniz gerekiyor. İkinci adımda ise yorumunuzu yazarak ilgili talimatları izlemeniz yeterli. Kişi ne kadar fazla para gönderirse mesajı daha uzun süre renkli kutu içerisinde vurgulanıyor.

İçerik sahipleri için yeni gelir kapısı yaratacak "Super Chat"in hakaret, küfür, argo ya da taciz içerikli yorumlara sahne olmaması için gelişmiş yönetim araçları yer alacak. İlerleyen dönemlerde sistemin reklam amaçlı kullanılma ihtimali de hayli yüksek. Şimdilik sınırlı sayıdaki YouTuber ile test edilen özelliğin 31 Ocak itibariyle 20 yeni ülkede hayata geçirileceği ifade ediliyor.

https://youtube.googleblog.com/2017/01/can-we-chat-hello-super-chat.html