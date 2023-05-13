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    İzlenme uğruna uçak düşüren YouTuber için 20 yıl hapis cezası

    İzlenme sayısı için kasıtlı olarak bir uçağı düşüren bir YouTuber'ın, kaza yerini temizleyerek federal bir soruşturmayı engellemekten suçlu bulunacağı söyleniyor.
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    İzlenme uğruna uçak düşüren YouTuber için 20 yıl hapis cezası Tam Boyutta Gör
    Bazı şeylerin bir sınırı var ancak görünüşe göre sanal dünyada bu sınırlar giderek bulanıklaşıyor. ABD Adalet Bakanlığı yaptığı duyuruda bir YouTuber'ın, izlenme ve sponsorluk parası için kasıtlı olarak düşürdüğü bir uçağın enkazını yok ederek federal bir soruşturmayı engellemekten suçlu bulunduğunu açıkladı.

    YouTuber'a 20 yıl hapis cezası

    İzlenme uğruna uçak düşüren YouTuber için 20 yıl hapis cezası Tam Boyutta Gör
    29 yaşındaki Trevor Jacob, uçak kazasının videosunu Aralık 2021'de YouTube'da yayınladı ve bunun bir kaza olduğunu ima etti. Video bugüne kadar 3 milyondan fazla izlendi. Jacob yaptığı, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini söyledi. Ve şimdi ABD Adalet Bakanlığı, kendisine 20 yıla kadar hapis cezası vermeye hazırlanıyor. Jacob ise yaptığı anlaşmada uçağın bir sponsorluk için düşürüldüğünü kabul etti.

    Jacob uçuşa geçmeden önce uçağı video kameralarla, kendisini de paraşüt, video kamera ve selfie çubuğu ile donattı. Uçuşun yaklaşık 35. dakikasında kendini uçaktan fırlatan Jacob, uçağın ulusal ormanlıkta bulunan kuru çalılık bir alana düşüşünü kayda aldı. Jacob daha sonra kameralarını ve kayıtlarını kurtarmak için kaza mahalline gitti.

    İzlenme uğruna uçak düşüren YouTuber için 20 yıl hapis cezası Tam Boyutta Gör
    Jacob'ın kurgulanmış kazası burada bitmedi. Kendisi olayı yetkililere bildirmek için iki gün bekledi; Raporda olayı yanlış bir şekilde, kaza olarak tanımlayan YouTuber, ayrıca enkazın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ardından, yetkililer kendisine enkazdan sorumlu olduğunu aktardı. Yapılan açıklamada Jacob'un enkazın yerini zaten bildiği ve helikopterle geri dönerek enkazı emniyete alıp kaldırdığı ve daha sonra da imha ettiği belirtiliyor. Jacob'un önümüzdeki haftalarda ilk duruşmasına çıkması bekleniyor. Bu arada 23 Aralık 2021'de yayınlanan video halen yayında ve 3,6 milyon kez izlendi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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