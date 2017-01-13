Dirt Showdown kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu, kaçırmayın!

Codemasters tarafından 2012 yılının Mayıs ayında PlayStation 3, Xbox 360 ve PC platformları için piyasaya sürülen "Dirt Showdown", aksiyon ve heyecan dolu sahnelerinin yanı sıra grafikleriyle -o günün şartlarına göre- kısa sürede oyunseverlerin beğenisini kazanmayı başardı.

Colin McRae serisinin devamı niteliğindeki yapıma özel kampanya düzenleyen Humble Bundle Store, sadece 1 gün sürecek fırsat ile oyunu tamamen ücretsiz şekilde indirmeye sundu. Eğer siz de Steam'de şu sıralar 24 TL’ye satılan "Dirt Showndown"u ücretsiz edinmek istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit.

"Get Free" butonuna bastıktan sonra ekrana gelen mavi renkli "Check Out" seçeneğine tıklayın ve bilgilerinizle giriş yapın. E-posta adresinize Steam kodunun gönderilmesini isteyerek ilgili anahtarla birlikte oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz. Yarın akşam saat 21 dolaylarında sona erecek fırsattan yararlanmak için Etkinlik sayfasında yer alanbutonuna bastıktan sonra ekrana gelen mavi renkliseçeneğine tıklayın ve bilgilerinizle giriş yapın. E-posta adresinizegönderilmesini isteyerek ilgili anahtarla birlikte oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz. Yarın akşam saat 21 dolaylarında sona erecek fırsattan yararlanmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.