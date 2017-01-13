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Dirt Showdown kısa bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu, kaçırmayın!

Yarış oyunları arasında en beğenilen yapımlar arasına girmeyi başaran Dirt Showdown'u buradaki kampanya ile kısa bir süre için tamamen ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.
2 yıl
14b
1
21
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Codemasters tarafından 2012 yılının Mayıs ayında PlayStation 3, Xbox 360 ve PC platformları için piyasaya sürülen "Dirt Showdown", aksiyon ve heyecan dolu sahnelerinin yanı sıra grafikleriyle -o günün şartlarına göre- kısa sürede oyunseverlerin beğenisini kazanmayı başardı.
Colin McRae serisinin devamı niteliğindeki yapıma özel kampanya düzenleyen Humble Bundle Store, sadece 1 gün sürecek fırsat ile oyunu tamamen ücretsiz şekilde indirmeye sundu. Eğer siz de Steam'de şu sıralar 24 TL’ye satılan "Dirt Showndown"u ücretsiz edinmek istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit.
Etkinlik sayfasında yer alan "Get Free" butonuna bastıktan sonra ekrana gelen mavi renkli "Check Out" seçeneğine tıklayın ve bilgilerinizle giriş yapın. E-posta adresinize Steam kodunun gönderilmesini isteyerek ilgili anahtarla birlikte oyunu hesabınıza ekleyebilirsiniz. Yarın akşam saat 21 dolaylarında sona erecek fırsattan yararlanmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. 

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Jeopol 2 yıl en beğenilen
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bedavaysa kiyida kosede dursun. belki bir gun oynariz
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XPerience 2 yıl
Bedava diye Humble Bunle'a üye oldum
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2 Avatar Avatar
crywolf35 2 yıl
arkadaşlar 14 şubat sevgililer günü akşam 5 de steam den gta 5 satın aldım.3 saat sonra indirime girdi.
satın aldığımı iptal ettikten sonra paranız 14 gün içinde iade edilecek diye mail geldi.
indirimli hali ile gta 5 aldım ve tam 14 gün sonra paramı kredi kartıma iade ettiler.
yardımlarınız için teşekkür etmek ve bu bilgiyi paylaşmak istedim.
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crywolf35 2 yıl
arkadaşlar steam de indirim ne zaman oluyor.gta 5 almam lazım ama şu an çok pahalı.sevgililer gününe indirime girermi ?
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bturkyasar 2 yıl
İndirimli ücretli olmuş ama ücretsiz yayını kaçırdım. Şuan satış fiyatı $2.99 usd görünüyor. Boşuna acele edip üye oldum:(
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ariftanis 2 yıl
indirdim 4k full grafiklerde baya güzel
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They Killed Kenny 2 yıl
Ileride bilgisayarı yukseltirsem oynarım kenarıda dursun
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furer 2 yıl
Playstation 3 e de indirebiliyor muyuz ?
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4yıldız 2 yıl
ben aldım bir key bilgisayarım olunca oynarım

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kill_them_all 2 yıl
Nasıl alındıgını anlatabilrimisiniz ben alamadım satın al linki cıkıyor devamlı
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XPerience 2 yıl
Bedava diye Humble Bunle'a üye oldum
Yanıtla +8
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Jeopol 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bedavaysa kiyida kosede dursun. belki bir gun oynariz
Yanıtla +36
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