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YouTube'un Android uygulamasına Gizli Mod özelliği geldi

Arama devi Google bir süredir YouTube uygulamasında test ettiği "Gizli Mod" özelliğini sonunda herkesin kullanımına sundu. Artık izleme ve arama geçmişinizi kolayca devre dışı bırakabileceksiniz.
10 ay
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14
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Arama devi Google nihayet YouTube'un Android uygulamasına izleme ve arama geçmişinizi tek dokunuşla devre dışı bırakmanızı sağlayacak "Gizli Mod" özelliğini ekledi. Söz konusu özelliği aktif duruma getirebilmek için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açarak "Gizli Modu aç" seçeneğine dokunmanız yeterli.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan uygun fiyatlı tablet PC geldi: Karşınızda Surface Go"
Gizli modu ilk kez etkinleştirdiğinizde özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan ve aşağıdaki ifadelerin yer aldığı bir mesaj kutusu göreceksiniz:
"Gizli modu kapattığınızda veya etkin durumdan çıktığınızda, bu oturumdaki etkinlikleriniz temizlenir ve son kullandığınız hesaba dönersiniz. İşvereniniz, okulunuz veya internet servis sağlayıcınız etkinliğinizi görmeye devam edebilir."

Gizli modu hemen kullanabilirsiniz

Gizli moda geçebilmeniz için "ANLADIM" seçeneğine dokunmanız gerekecek. Gizli modu kapattıktan sonra oturumunuzdaki etkinliğiniz temizlenecek ve hesabınız normal durumuna geri dönecek.
Android cihazınıza yüklü YouTube uygulamasını Google Play Store üzerinden güncelleyerek herkesin kullanımına sunulan bu özellikten hemen faydalanabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube Yorum Yaz
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oyuncudroid 10 ay en beğenilen
Gizli mod aslında bir şey aramamız gerektiğinde ama onunla ilgili reklam görmek istemediğimizde yardımcı olan bir özellik. Niye herkes ona bu kadar çamur atıyor anlamıyorum.
Gizli mod aslında bir şey aramamız gerektiğinde ama onunla ilgili reklam görmek istemediğimizde yardımcı olan bir özellik. Niye herkes ona bu kadar çamur atıyo...
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Altnz47 10 ay
Oleyy Enes Batur abimi izleyebileceğim artık.
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
Ama hala arka planda calismiyor
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Das Boot 10 ay
Andorid e halen karanlik tema bekliyoruz
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mstcngny 10 ay
Şimdi kontrol ettim, gizli mod gelmiş fakat dediğiniz gibi dark mode yok herhangi bir yerde.
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Vega 10 ay mstcngny
Özellik iPhone'da "Tema" olarak geçiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mstcngny 10 ay
Bundan önce daha önemli olan dark mode. Ama hala inatla gelmedi.
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theJuDGe_41 10 ay mstcngny
Dark mode bende aktif. Uygulumayı güncelleyip ayarlar-genel-koyu tema menüsü var mı bi kontrol edebilirsin
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sosisvesalam 10 ay
anladığım kadarıyla "gizli pencere" gibi ortak kullanımlarda işe yarayacak gerçi geçmişi silme diye bir şey vardı onun dışında google zaten havada karada adamı takip eder adroid google a ait sonuçta
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arel.gr 10 ay
.... bunu bilmediklerinden hocam.
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SEO-Uzmanı 10 ay
google arama geçmişi misali !
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Altnz47 10 ay
Oleyy Enes Batur abimi izleyebileceğim artık.
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oyuncudroid 10 ay en beğenilen
Gizli mod aslında bir şey aramamız gerektiğinde ama onunla ilgili reklam görmek istemediğimizde yardımcı olan bir özellik. Niye herkes ona bu kadar çamur atıyor anlamıyorum.
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DH Misafiri 10 ay
gizli mod olayı tamamen tuzaktır.
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