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YouTube'un yeni Android sürümünde arkaplan ses oynatma desteği gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'un yeni Android sürümünde arkaplan ses oynatma desteği gelebilir
YouTube, yakın zaman içerisinde Android uygulamasına yapacağı güncelleme ile arka plan ses oynatma desteğini kullanıma sunulabilir.
Android Police isimli internet sitenin yaptığı ayrıntılı YouTube 5.2.27 APK incelemesi içerisinde bulunan kodlar doğrultusunda ortaya çıkan gelişme, kullanıcıların servis üzerinde açtıkları herhangi bir videoda çalan müziğin farklı bir uygulamaya geçildiği zaman bile çalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Ayar menüsü içerisinden isteğe bağlı olarak kapatılabileceği belirtilen "Background audio" özelliği yanında ayrıca, mobil uygulamalara konacak "cihaza ekle" butonuyla seçilen videoların 48 saatlik zaman dilimi içerisinde internet bağlantısı olmadan izlenmesine imkan verecek özelliğin de bu yeni güncelleme kapsamıyla Android kullanıcılarına sunulacağı belirtiliyor.
Konu hakkında ayrıntılı bilgiye ve kodlara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2013/10/22/apk-teardown-youtube-5-2-27-hallelujah-background-audio-is-finally-coming-to-youtube-for-android/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
swat882 6 yıl en beğenilen
Bu zamana kadar gelmemesi hata
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aykut.. 5 yıl
Vival yukleyin. Youtubenin kendi programindan iyi.
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W.Fichtner 5 yıl
gelsin artık çok iyi olacak bu
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StoryLine 5 yıl
Yeni sandım haberi sevindim
Halen gelişme yok..
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28tatar 5 yıl
SMS yazıp gönderebilmek, birisini arayınca sesini duymak kadar doğal bir özelliğin senelerdir olmaması çok garip zaten. En kısa zamanda yayınlanması ümidiyle..
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Srcn81 5 yıl
Çok iyi olur.
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kemaloztin 5 yıl
Oh be sonunda
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viper17 5 yıl
Hala gelmedi
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HeavyClocker 6 yıl
3rd party uygulamalardan yavaş yavaş kurtuluyorum
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CnkYgT 6 yıl
arkadaşlar samsung s3 telefonum var ama youtube'da inatla videoları HQ olarak açıyor bir türlü düzeltemedim.arkadaşımdaki discovery HD olarak açıyor . ayarlar menüsünden düzelttim yinede HQ olarak diretiyor sebebini bilen var mıdır
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Elitforce 6 yıl
Güzel
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rbyygt2 6 yıl
bunu bekliyorduk youtubeeeee. tabi yine 4 işlemcili 0lan bi cihazda bile donmayacaksa.
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black_67 6 yıl rbyygt2
rbyygt2

bunu bekliyorduk youtubeeeee. tabi yine 4 işlemcili 0lan bi cihazda bile donmayacaksa.

play.google.com/...

bu uyglumayı deneyin donup donmadığını test edersiniz 4 çekirdekle
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Balawitz 6 yıl
Multitasking yapabilen cihazlarimiz var bi zahmet olsun
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xxxone 6 yıl

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X@ndeR 6 yıl
çok şükür
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