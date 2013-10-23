YouTube'un yeni Android sürümünde arkaplan ses oynatma desteği gelebilir





YouTube, yakın zaman içerisinde Android uygulamasına yapacağı güncelleme ile arka plan ses oynatma desteğini kullanıma sunulabilir.

Android Police isimli internet sitenin yaptığı ayrıntılı YouTube 5.2.27 APK incelemesi içerisinde bulunan kodlar doğrultusunda ortaya çıkan gelişme, kullanıcıların servis üzerinde açtıkları herhangi bir videoda çalan müziğin farklı bir uygulamaya geçildiği zaman bile çalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Ayar menüsü içerisinden isteğe bağlı olarak kapatılabileceği belirtilen "Background audio" özelliği yanında ayrıca, mobil uygulamalara konacak "cihaza ekle" butonuyla seçilen videoların 48 saatlik zaman dilimi içerisinde internet bağlantısı olmadan izlenmesine imkan verecek özelliğin de bu yeni güncelleme kapsamıyla Android kullanıcılarına sunulacağı belirtiliyor.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye ve kodlara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2013/10/22/apk-teardown-youtube-5-2-27-hallelujah-background-audio-is-finally-coming-to-youtube-for-android/