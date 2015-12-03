Youtube, Red servisine filmleri ve TV programlarını da ekleyecek

Aylık 10 dolar ücretle Youtube'da bazı ayrıcalıklar kazandıran Red servisi sınırlarını genişleterek diğer platformlara rakip oluyor. Youtube Music, reklamsız video izleme, özel içerikler, arka planda müzik dinleyebilme gibi özelliklere sahip Youtube Red çıktığı günden bu yana tartışma konusu olmuştu. Google ise servisin fiyatını hak ettiğini gösterebilmek için çalışmalara devam ediyor.





Bu hamleyle birlikte yeni rakipleri Netflix ve Hulu'ya göz kırpan Google sizce doğru yolda mı? Red servisi ülkemizde kullanılabilir olsa abone olmayı düşünür müydünüz? The Wall Street Journal'da yer alan habere göre Google bir çok Hollywood stüdyosunun kapısını anlaşma imzalamak için çalmış. Bunun yanı sıra farklı yapımcı şirketleriyle de görüştüğü belirtilen Google bu şirketlerden ise Red servisine özel içerikler hazırlamasını istemiş. Anlaşma sağlanması halinde bazı filmlerin vizyon tarihleriyle birlikte Youtube Red'de yer alacak olması konuşuluyor. TV şovları ise televizyon ile aynı anda Youtube ekranlarına taşınarak Red aboneleri tarafından Youtube üzerinden izlenilebilecek.

http://www.engadget.com/2015/12/03/youtube-licensed-programming/