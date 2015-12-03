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Youtube, Red servisine filmleri ve TV programlarını da ekleyecek

Geçtiğimiz günlerde aboneliğe dayalı servisi Red'i duyuran Youtube bu servisine TV yapımlarını ve Filmleri ekleyerek Netflix ve Hulu gibi platformlara rakip olmayı planlıyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Youtube, Red servisine filmleri ve TV programlarını da ekleyecek
 
Aylık 10 dolar ücretle Youtube'da bazı ayrıcalıklar kazandıran Red servisi sınırlarını genişleterek diğer platformlara rakip oluyor. Youtube Music, reklamsız video izleme, özel içerikler, arka planda müzik dinleyebilme gibi özelliklere sahip Youtube Red çıktığı günden bu yana tartışma konusu olmuştu. Google ise servisin fiyatını hak ettiğini gösterebilmek için çalışmalara devam ediyor.
The Wall Street Journal'da yer alan habere göre Google bir çok Hollywood stüdyosunun kapısını anlaşma imzalamak için çalmış. Bunun yanı sıra farklı yapımcı şirketleriyle de görüştüğü belirtilen Google bu şirketlerden ise Red servisine özel içerikler hazırlamasını istemiş. Anlaşma sağlanması halinde bazı filmlerin vizyon tarihleriyle birlikte Youtube Red'de yer alacak olması konuşuluyor. TV şovları ise televizyon ile aynı anda Youtube ekranlarına taşınarak Red aboneleri tarafından Youtube üzerinden izlenilebilecek.

Bu hamleyle birlikte yeni rakipleri Netflix ve Hulu'ya göz kırpan Google sizce doğru yolda mı? Red servisi ülkemizde kullanılabilir olsa abone olmayı düşünür müydünüz?

http://www.engadget.com/2015/12/03/youtube-licensed-programming/ Yorum Yaz
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Roark 3 yıl
bunu yaparsa diğer film ve içerik servisleri top atar. çünkü hemenh er platformla uyumlu youtube uygulaması ve stabilitesini kanıtlamış altyapısı var. son kullanıcı açısından harika olur.
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john ronald reuel tolkien 3 yıl
Spotify tarzı bir şey olsa aylık ücret alsalar ve istediğimiz film ya da programı izleyebilsek müthiş olur.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Şu içerikleri reklamsız, çevrimdışı veya yalnızca ses olarak oynatma gibi 3. parti ücretsiz uygulamalar ile sahip olduğumuz şeyler için para istemesi saçmaydı. Ama bu hizmet ile film ve tv içeriklerini sunmak kesinlikle doğru bir adım. Hatta aylık 10 dolar ile güncel tüm içeriğe sınırsız erişebileceksek ben varım. Diğer taraftan üyelik yerine iTunes gibi filmleri sinema bileti parasına satın alıp indirebileceksek o da süper olur bence.
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