Youtube, kanallara uyguladığı ceza sistemini değiştirdi

YouTube, kurallara uymayan kanalları uyaran ve cezalandıran yeni bir sistem geliştirerek kurallarını güncelledi. Daha net ve tutarlı bir şekilde tasarlandığı belirtilen yeni sistem, üç uyarı ve ceza esasına dayanıyor. Uyarıları dikkate almayan kanalların ise kapatılacağı belirtiliyor.

Üç ceza kuralı

Sistemdeki en büyük değişiğin ise, 25 Şubat tarihinden itibaren uygulamaya konacak olan uyarı sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Kuralların ilk ihlalini takiben YouTube, rahatsız edici kabul edilen içeriğin kaldırılması dışında herhangi bir cezaya yol açmayacak basit bir bildirim gönderir. İlk uyarıdan sonra, platform kanallara çeşitli engellemeler getiren bir prosedürü uygulamaya koyacak.

- Üçüncü uyarı, son olarak 90 gün içinde yeni bir kural ihlali yapılırsa da Youtube kanalı sonsuza dek kapatacak.

YouTube, tüm içerik oluşturuculara aynı şekilde davranmaya karar vermiştir: İster 100 bin, ister 1 milyon aboneniz olsun, cezalar herkese uygulanır ve bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. YouTube, üçlü sisteme bağlı kalmak istediğini, çünkü çok iyi çalıştığını belirtiyor. Şirkete göre, kullanıcılarının %98'i hiçbir zaman topluluk kurallarını ihlal etmiyor ve en önemlisi, ilk cezayı alanların %94'ü hiçbir zaman ikinci bir ceza almıyor.

https://www.theverge.com/2019/2/19/18231382/youtube-strike-system-warning-punishment-community-guidelines

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kanalın bir hafta engellenmesine neden olacak. Kullanıcılar yeni içerik yükleyemeyecek ve yayınlayamayacak., sonraki 90 gün içinde bir kural ihlali yapılırsa kanal iki hafta engellenecek.