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Youtube, kanallara uyguladığı ceza sistemini değiştirdi

Popüler video platformu Youtube, kanallara uyguladığı ceza sisteminde yeni düzenlemeler yaptı. Bundan böyle kanallar üç uyarıdan sonra açılmamak üzere kapatılacak.
3 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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YouTube, kurallara uymayan kanalları uyaran ve cezalandıran yeni bir sistem geliştirerek kurallarını güncelledi. Daha net ve tutarlı bir şekilde tasarlandığı belirtilen yeni sistem, üç uyarı ve ceza esasına dayanıyor. Uyarıları dikkate almayan kanalların ise kapatılacağı belirtiliyor.

Üç ceza kuralı

Sistemdeki en büyük değişiğin ise, 25 Şubat tarihinden itibaren uygulamaya konacak olan uyarı sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Kuralların ilk ihlalini takiben YouTube, rahatsız edici kabul edilen içeriğin kaldırılması dışında herhangi bir cezaya yol açmayacak basit bir bildirim gönderir. İlk uyarıdan sonra, platform kanallara çeşitli engellemeler getiren bir prosedürü uygulamaya koyacak.
- İlk uyarı kanalın bir hafta engellenmesine neden olacak. Kullanıcılar yeni içerik yükleyemeyecek ve yayınlayamayacak.
- İkinci uyarı, sonraki 90 gün içinde bir kural ihlali yapılırsa kanal iki hafta engellenecek.
- Üçüncü uyarı, son olarak 90 gün içinde yeni bir kural ihlali yapılırsa da Youtube kanalı sonsuza dek kapatacak.

YouTube, tüm içerik oluşturuculara aynı şekilde davranmaya karar vermiştir: İster 100 bin, ister 1 milyon aboneniz olsun, cezalar herkese uygulanır ve bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. YouTube, üçlü sisteme bağlı kalmak istediğini, çünkü çok iyi çalıştığını belirtiyor. Şirkete göre, kullanıcılarının %98'i hiçbir zaman topluluk kurallarını ihlal etmiyor ve en önemlisi, ilk cezayı alanların %94'ü hiçbir zaman ikinci bir ceza almıyor.

https://www.theverge.com/2019/2/19/18231382/youtube-strike-system-warning-punishment-community-guidelines Yorum Yaz
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Galatas4ray 3 ay en beğenilen
"YouTube, tüm içerik oluşturuculara aynı şekilde davranmaya karar vermiştir: İster 100 bin, ister 1 milyon aboneniz olsun, cezalar herkese uygulanır"
Bunu yanlış biliyorsunuz abone sayınız yüksek olunca ayrıcak tanıyor youtube milyon aboneli kanallarda birsürü kurallara aykırı video var ve defalarca şikayet edilmesine rağmen kaldırılmıyor çünkü youtubeye iyi para kazandırıyorlar.
"YouTube, tüm içerik oluşturuculara aynı şekilde davranmaya karar vermiştir: İster 100 bin, ister 1 milyon aboneniz olsun, cezalar herkese uygulanır"Bunu y...
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akyol16 3 ay
Xiaomi çok kral marka bence. Helal olsun.
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Bağıran Saman 3 ay
kendilerini vazgeçilmez sanıyorlar, biz nelerden vazgeçtik be youtube!
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Çağdaş 3 ay
Şu asmr videoları çekenlere sineye çeksinler, muzu alıp cup cup cup pudding'e saplıyorlar
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Olgi 3 ay
Kanalı abonesi yuksek olanı kapatmıyorlar
Rezil bir platform haline geldi
Doğallık kalmadı
Herkes para peşinde
Eskiden bilgilendirme amaçlı videolar yayınlanırdı.şimdi ise kanalıma abone olun paylaşın like atın rank alacak ua sanki dünyayı yaratmışlar
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mehmetkyc 3 ay
1m üzeri takipçi sayısı olan kanalları kapatacaklarını sanmam
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Mr.Legend 3 ay mehmetkyc
Bir kanal kapanır diğeri açılır çok de şey yapmamak lazım
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sreylare 3 ay
Şu kabadayı Google ve ürünleri sonsuza kadar batar umarım. Android de dahil. Yeni sistem lazım.
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akyol16 3 ay
Xiaomi çok kral marka bence. Helal olsun.
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Rachsuchtig 3 ay

akyol16
Xiaomi çok kral marka bence. Helal olsun.

Konuyla ne alakası var la
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Üç Kağıtçı Mesut 3 ay akyol16
Kamerası da güzel olsa tek geçerim.
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Galatas4ray 3 ay en beğenilen
"YouTube, tüm içerik oluşturuculara aynı şekilde davranmaya karar vermiştir: İster 100 bin, ister 1 milyon aboneniz olsun, cezalar herkese uygulanır"
Bunu yanlış biliyorsunuz abone sayınız yüksek olunca ayrıcak tanıyor youtube milyon aboneli kanallarda birsürü kurallara aykırı video var ve defalarca şikayet edilmesine rağmen kaldırılmıyor çünkü youtubeye iyi para kazandırıyorlar.
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