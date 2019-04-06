Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Youtube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Premium olmayan kullanıcılarla buluşuyor

YouTube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Youtube Red abonesi olmayan kullanıcılarla buluştu. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
1 ay
4,9b
1
8
sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Youtube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Premium olmayan kullanıcılarla buluşuyor
YouTube'un 'resim içinde resim' özelliği ilk etapta yalnızca ücretli bir hizmet olan Youtube Red'in aboneleri için kullanıma açılmıştı. Ancak daha sonra geçtiğimiz yılın Haziran ayında ABD'de premium olmayan kullanıcılar ile de buluşmuştu. Dokuz aydan biraz daha uzun bir süre sonra, 'Resim içinde resim' özelliği nihayet ABD dışındaki Youtube kullanıcıları için de kullanıma açılıyor.
Özellik şu an İtalya’daki kullanıcılarla buluşmaya başlamış gibi gözüküyor ve çok büyük ihtimalle etap etap pek çok bölgede kullanıma açılacak. 'Resim içinde resim'özelliğini açmak için ilk önce YouTube'un Android uygulamasındaki "Ayarlar" kısmına, daha sonra ise orada bulunan "Genel" menüsüne girmeniz gerekiyor.
Youtube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Premium olmayan kullanıcılarla buluşuyor
 
Ancak şunu da belirtmeliyiz ki bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın işletim sisteminin Android 8.0 Oreo veya üstü olması gerekiyor.
'Resim içinde resim' özelliği ile Youtube videolarını izlerken diğer uygulamalara geçebiliyorsunuz. Bu sayede başka bir uygulamayı kullandığınız esnada video izlemeye devam edebiliyorsunuz.

https://www.gsmarena.com/youtube_pip_mode_rolling_out_for_nonpremium_users_outside_the_us-news-36423.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Angel of the Lord 1 ay en beğenilen
Youtubevanced ile hallediyorum bu işi.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tivale's 1 ay
Lucky patcher ile youtube'a yama yapıp bu özelliği ve ekran kapalı iken oynatmayı kullanıyorum ben zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 1 ay
Firefox Android'da YouTube mobil sitesinden videoyu açar ve ana ekran tuşuna basarsaniz bu güncellemeyi beklemeden PiP modunda YouTube videolarını izlersiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G1903K 1 ay yeni yorumcu
Youtube ergenlere gelir kapısı oldu. Hem de her ülkede.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 ay G1903K
G1903K
Youtube ergenlere gelir kapısı oldu. Hem de her ülkede.

Ister kabul edin ister etmeyin ama YouTube yeni medya yeni Televizyon. TV'de bir sürü salak oyuncuyu veya saçma sapan insanları ünlü ettik. Aynı şeyler farklı yollardan yaşanmaya devam ediyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 1 ay en beğenilen
Youtubevanced ile hallediyorum bu işi.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 1 ay Angel of the Lord
Bunu söylemeye gelmiştim. ROOT istemiyor. Tavsiye ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 1 ay
Samsung'da çift pencere ile hallediyodum ben o işi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
YouTube ücretsiz olması gereken bir uygulamaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir 1 ay Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek 1 ay AMD Navi HWINFO'da göründü 1 ay Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor 1 ay Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor 1 ay Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı 1 ay HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak 1 ay Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor 1 ay Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi 1 ay Samsung Galaxy S10 5G ilk kez parçalarına ayrıldı 1 ay Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna devam ediyor 1 ay Çinli temizlik işçileri artık konum takibi ve sesli uyarı yapan akıllı bileklikler takmak zorunda 1 ay Xiaomi Redmi 7 bekleme süresi canlı yayında 435 saate ulaştı 1 ay Beğenilen Spirit Roots platform oyunu Android’e geldi 1 ay Android Q, 3D Touch benzeri “deep press” özelliği ile gelecek 1 ay Apple Watch yine hayat kurtarmasıyla gündemde 1 ay Google Asistan artık daha görsel içerikli cevaplar verecek 1 ay Facebook vergi almaya başladı 1 ay Christopher Nolan'ın yeni filmiyle ilgili ilk detaylar geldi 1 ay Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitini bombaladı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Youtube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Premium olmayan kullanıcılarla buluşuyor Sonraki Amazon Alexa hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgileri bünyesinde barındıracak 1 ay Karanlık Enerji teleskobu ilk görüntüsünü yakaladı 1 ay TSMC 5 nm yongaların üretimine başladı, %15 performans getirisi var 1 ay Kötü beslenme dünya çapında erken ölüme sebep olan en büyük risk faktörü 1 ay Haziran ayına kadar dört LG modeli Android Pie güncellemesi alacak 1 ay Microsoft güncellemelerdeki ısrarından vazgeçiyor 1 ay Hyundai ve Tencent otonom araç teknolojileri geliştirmek için anlaşma imzaladı 1 ay Oppo Reno, 24 Nisan'da Zürih'te tanıtılacak 1 ay Netflix, Apple Airplay desteğini sonlandırdı 1 ay Microsoft, Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'ni resmen duyurdu 1 ay Facebook, Windows Phone uygulamalarını sonlandırıyor 1 ay Üç arka kameralı Lenovo K6 Enjoy piyasaya sürüldü 1 ay Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var 1 ay Google, Android TV kullanıcılarını beklenmeyen reklamlarla şaşırttı 1 ay Resmi Samsung Galaxy Fold kılıfları 120 dolara satılacak 1 ay Orta seviye Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL doğrulandı 1 ay The Witness oyunu Epic Store platformunda ücretsiz 1 ay 2si1 | Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun Haberleri 1 ay Apple Music ABD’de Spotify’ı geride bıraktı 1 ay Xiaomi, Mi 9 üretimini artırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim