Youtube'un 'resim içinde resim' özelliği ABD dışındaki ülkelerde de Premium olmayan kullanıcılarla buluşuyor

YouTube'un 'resim içinde resim' özelliği ilk etapta yalnızca ücretli bir hizmet olan Youtube Red'in aboneleri için kullanıma açılmıştı. Ancak daha sonra geçtiğimiz yılın Haziran ayında ABD'de premium olmayan kullanıcılar ile de buluşmuştu. Dokuz aydan biraz daha uzun bir süre sonra, 'Resim içinde resim' özelliği nihayet ABD dışındaki Youtube kullanıcıları için de kullanıma açılıyor.

Özellik şu an İtalya’daki kullanıcılarla buluşmaya başlamış gibi gözüküyor ve çok büyük ihtimalle etap etap pek çok bölgede kullanıma açılacak. 'Resim içinde resim'özelliğini açmak için ilk önce YouTube'un Android uygulamasındaki "Ayarlar" kısmına, daha sonra ise orada bulunan "Genel" menüsüne girmeniz gerekiyor.

Ancak şunu da belirtmeliyiz ki bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın işletim sisteminin Android 8.0 Oreo veya üstü olması gerekiyor.

'Resim içinde resim' özelliği ile Youtube videolarını izlerken diğer uygulamalara geçebiliyorsunuz. Bu sayede başka bir uygulamayı kullandığınız esnada video izlemeye devam edebiliyorsunuz.

https://www.gsmarena.com/youtube_pip_mode_rolling_out_for_nonpremium_users_outside_the_us-news-36423.php