Youtube'un yeni sorunu, çocuk aşısına karşı olan kanallar

Teknoloji Editörü
Komplo teorilerinin ve diğer yanlış bilgilerin yayılmasını kolaylaştırdığı için ateş altında olan YouTube, aşı karşıtı söylemleri destekleyen kanallarda reklam yayınlamayacağını açıkladı. Google'ın sahip olduğu video devi, söz konusu kanalların para kazanma programındaki "tehlikeli ve zararlı" içerik kapsamına girerek reklamcılık politikasını ihlal ettiklerini belirtiyor.
Youtube katı kurallar uyguluyor
YouTube tarafından yapılan açıklamada: "Hangi reklamların görünmesine izin verdiğimizi yöneten katı politikalarımız var ve aşılama karşıtı içeriği destekleyen videolar bu politikaların ihlalidir. Bu politikaları özenle uyguluyoruz ve onları ihlal eden bir video bulursak, hemen harekete geçip reklamları kaldırıyoruz." ifadeleri yer aldı.Aşı karşıtı olanlar, aşıların çocuklar için bir şekilde güvensiz olduklarını ileri süren iddiaları, YouTube ve diğer platformlarda yaymaya çalışıyorlar. Ancak çocukluk çağı aşılarının hastalık salgınlarını önlemede hem güvenli, hem de etkili olduğuna dair çok büyük bilimsel ve tıbbi kanıtlar olduğu da bir gerçek. Bunun yanında Youtube bu gibi komplo teorileri videoları için de Wikipedia makalelerine linkler vermeye başladı. Örneğin, YouTube'daki aşılama önleme videoları artık izleyicileri Wikipedia'nın "Aşılanmada tereddüt" makalesine yönlendiriyor.
https://mybroadband.co.za/news/science/297150-youtube-demonetises-anti-vaccination-videos.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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