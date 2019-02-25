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Youtube'un yeni sorunu, çocuk aşısına karşı olan kanallar

YouTube hizmet koşullarını ihlal eden uygunsuz, tehlikeli veya komplo teorileri içeren kanallara karşı mücadele etmeye devam ediyor. Şirketin yeni hedefi ise çocuk aşısına karşı yayınlanan videolar.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Komplo teorilerinin ve diğer yanlış bilgilerin yayılmasını kolaylaştırdığı için ateş altında olan YouTube, aşı karşıtı söylemleri destekleyen kanallarda reklam yayınlamayacağını açıkladı. Google'ın sahip olduğu video devi, söz konusu kanalların para kazanma programındaki "tehlikeli ve zararlı" içerik kapsamına girerek reklamcılık politikasını ihlal ettiklerini belirtiyor.

Youtube katı kurallar uyguluyor

YouTube tarafından yapılan açıklamada: "Hangi reklamların görünmesine izin verdiğimizi yöneten katı politikalarımız var ve aşılama karşıtı içeriği destekleyen videolar bu politikaların ihlalidir. Bu politikaları özenle uyguluyoruz ve onları ihlal eden bir video bulursak, hemen harekete geçip reklamları kaldırıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Aşı karşıtı olanlar, aşıların çocuklar için bir şekilde güvensiz olduklarını ileri süren iddiaları, YouTube ve diğer platformlarda yaymaya çalışıyorlar. Ancak çocukluk çağı aşılarının hastalık salgınlarını önlemede hem güvenli, hem de etkili olduğuna dair çok büyük bilimsel ve tıbbi kanıtlar olduğu da bir gerçek. Bunun yanında Youtube bu gibi komplo teorileri videoları için de Wikipedia makalelerine linkler vermeye başladı. Örneğin, YouTube'daki aşılama önleme videoları artık izleyicileri Wikipedia'nın "Aşılanmada tereddüt" makalesine yönlendiriyor.

https://mybroadband.co.za/news/science/297150-youtube-demonetises-anti-vaccination-videos.html Yorum Yaz
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Ussuz 2 ay en beğenilen
Bu aşı yaptirmayanlar için dünyada devletler tarafından ortak izole edilmiş bir şehir olusturulacak göndericen bunları oraya. Yaşayıp dursunlar orada doğal seçilimle yok olup giderler zamanla. Dünya nüfusunun artmasına da bir nebze engel olmuş olurlar.
Bu aşı yaptirmayanlar için dünyada devletler tarafından ortak izole edilmiş bir şehir olusturulacak göndericen bunları oraya. Yaşayıp dursunlar orada doğal seçi...
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murdocklawless 2 ay
aşı karşıtı olanlar dünya düz diyenler olabilir. alayı gerizekalı bunların.
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scorpion20 2 ay
aşı yaptırmayanlar yüzünden bazı hastalıkların tekrardan artmaya başladığı görülüyor, ama bu aşıların içinde ne var ne veriyorlar ona da güvenmemek lazım
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DH Misafiri 2 ay
kesin matematiksel katnitlar disinda, hicbir bilimsel yenilik yuzde yuz dogru ve basarili denemez. asilar acisinda da bu durum dogrudur. ayni sekilde ilaclarda da bu durum vardir. bunun ustune, asi ve ilaclar genel uretilir yani kisiye gore degil. bu nedenle, ilac asiri iyi ve guvenli olsa da olumsuz sonuclar, yan etkiler gorulebilir. sonucta bu isler youtube la falan olmaz. doktorlar bir araya gelir ve genel bir aciklama yapar sorun belirli oranda cozulur ama asi ve ilaclara karsi olan doktorlar da var. yani oy birligi degil ama oy coklugu olursa en azindan daha olumlu bakilabilir.
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TheStarBox 2 ay
Bu çocuklarını aşı yapmayanlar yüzünden gelecekte insanlığı çok büyük salgınlar bekliyor.Virüsler aşılanmış insanlara bulaştığında , bağışıklık sistemi tarafından izole edilir ve kristalize olurlar.Bu durumda tamamen işlevlerini yitirler ve ölü duruma geçerler.Ancak aşılanmamış insanların bağışıklık sistemleri bu virüsleri tanıyamaz ve bu virüsler bu kişilere bulaştığında bünyelerinde farklı mutasyonlara uğrayabilir.Bunun sonucunda kendine konak bir canlı bulan bir virüs , buranın tüm kaynaklarını evrimini ileriye taşımak ve kendini değişitrmek , güçlendirmek için kullanır. Haliyle daha sonradan bu konakta yeterince güçlenen bu virüsler daha önceden zayıf haline bağışık olan insanlara da bulaşıp onları da hasta edebilir bir hale gelir. Sonucunda elinizde daha önceden basit bir aşı ile önleyebileceğiniz basit bir virüs varken, artık yenilmez bir tür virüs vardır. Teşekkürler aşı karşıtı insanlar! insan ırkını yok ettiniz!
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MHEC 2 ay
Bu konuda kararsızım açıkçası iki tarafında haklı söylemleri var.
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medverdev 2 ay
başımıza ne geliyorsa hep yanlış yönlendirmeler yüzünden geliyor zaten
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erturkcan2 2 ay
Şu video sitesi bence çocuklara çok zararlı zaten kardeşime artık yasakladım fakat yetişkinlere de zararlı olmaya başlamış...
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firat_kilic 2 ay
nasıl linux kaynak kodu açık ve izlenebilir ise aşılarda incelenebilmeli... 10yıl sonra ne yapacağı gerçekten belli değil.. doğal bağışıklık yerine sentetik bağışıklık... sonra bir Tanrıya inanıyorlar Tanrıda sentetik olur o zaman. E vitamini alıyorsun içinde e vitamini dışında garip garip şeyler var nipazol.. bisküvide bile ekleme kökleme kimyagerler yapıyor bisküviyi --bir ağrı kesici bile damardan neleri değiştiriyor... grip aşısı domuz gribi tavuk gribi.. kuş gribi.. aşı satıp ssk soyma yöntemi mi ? global illuminati oyunu mu? hatırlayın itlaf edilen tavukları... neler değişti? tüm yerli milli tavuklar öldürüldü... kene çoğaldı... grip aşısı pazarlaması arttı... doğal tavuklar gitti.. genetik editliler mi geldi? korku ver ve para alma parayı direk değil-endirekt aldılar ssklardan... sadece bizim ülke mi? dünyada konfeksiyon bir sistem var her ülke onu kullanıyor.. şimdi elektrikli araba modası... dışarıda aynı sistem kopyalanacak... a:/sys c: sistem transferi... işte bu imparatorluk sistemi diğer adı ile.. emperyalist sistem.. yani bayrağı değiştirmene gerek yok.. sistemi transfer et kolay yönet yönetim sistemine bile yardım ediyorlar.. lan önce bisküvinin içindeki maddeleri çıkartın.. sonra vitaminlerden titanyum dioksitleri atın... d vitamin resöptörlerini azaltıyor.. onsuzda vitamin olacağını solgar gösteriyor... ekleme kökleme sağlığa zararlı maddeleri çıkarın ruhsat 1970de alınmış hala aynı formül !!! zehir zorla kimse zehir içmek istemez değil mi? yaş 40 olmuş istesen o aşıları yapmazlar biliyormusun... soracaklar tabikide... seçmeyen seçmez aşıyı.. toplu ölüm olursa o zaman yaparlar.. toplumda kaç tane aidsli dolaşıyor sanki devlet gerçekten biliyor.. ne kadar bulaşıcı hastalık var? ancak kızılaya kan verirsen çıkar oradan bile aids kapan var-mış. Bune şizofreni... Bilim bile bilim olmayınca... Kaç tane bulaşıcı hastalıklı insan dolaşıyor... devlet nerede? ne yapıyor? git bir hastaneye vitamini ölçmeden a b kompleks.. c ... çinko.. bunları kim ölçtürebildi? senin hastalığın genetik deyip arafa yolluyor mu yollamıyor mu? ADAM SOYMA SİSTEMİ ŞAHANE !!!!
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Rachsuchtig 2 ay firat_kilic
Dayi ne anlatıyon?! Bir şeyler yazmışsın da yazmamışsin. Adam gibi derdinizi anlatmayı öğrenin. Türkçe öğrenin!
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murdocklawless 2 ay
aşı karşıtı olanlar dünya düz diyenler olabilir. alayı gerizekalı bunların.
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Ussuz 2 ay en beğenilen
Bu aşı yaptirmayanlar için dünyada devletler tarafından ortak izole edilmiş bir şehir olusturulacak göndericen bunları oraya. Yaşayıp dursunlar orada doğal seçilimle yok olup giderler zamanla. Dünya nüfusunun artmasına da bir nebze engel olmuş olurlar.
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deoks 2 ay
Aşı karşıtlığına karşı bir akım da başladı bugünlerde. Baya alay konusu oluyorlar. Yetişkinler değil de gençlerin bilinçlenmesi açısından işe yarayabilir.
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