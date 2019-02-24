Lucid Motors elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor

Elektrikli araç şirketi Lucid Motors bir SUV üzerinde çalışmaya başladı ve şirketin planlarına aşina iki kişiye göre bu yeni elektrikli araç yaz başında tanıtılabilir. Üreticinin ilk arabası Lucid Air sedan modeline gelince, 2020'nin sonuna doğru üretime gireceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan destekli

Geçtiğimiz hafta The Verge ile yapılan görüşme sırasında, Lucid Motors'un Teknoloji Genel Müdürü Peter Rawlinson bir SUV'un geleceğini reddetmedi ve her şeyin mümkün olduğunu belirterek, Silikon Vadisi temelli şirketin yıl sonuna kadar %100 elektrikli bir SUV piyasaya süreceğini resmen doğruladı.

https://www.theverge.com/2019/2/21/18235019/lucid-motors-electric-suv-ev-saudi-arabia

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Lucid Motors'un yeni elektrikli SUV modeli(PIF) gibi yeni yatırımcılardan alınan yatırımlarla geliştirildiği belirtiliyor. Öte yandan, diğer büyükda iyi birelde etmek için kendi elektrikli SUV'lerini piyasaya sürmeyi planladıklarını biliyoruz. Bunun en yakın örneği ise'in siparişlerini almaya başladığı yeni elektrikli SUV modelini gösterebiliriz.