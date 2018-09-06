Youtube'un karanlık mod özelliği nihayet Android'e de geldi

Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana uzun süredir konuşulan YouTube'un karanlık mod özelliği, iOS işletim sistemli cihazlarda aktif duruma geçmişti. Android kullanıcılarının henüz tanışamadığı bu özellik bugün itibariyle kullanıma sunulmaya başlandı.

Türkiye'de de aktif durumda

Uygulamaların karanlık modları hem göz sağlığımız hem de cihazlarımızın pil ömürleri için oldukça faydalı oluyor. Twitter ve YouTube platformlarının ardından diğer birçok popüler uygulamanın da karanlık mod seçeneği sunması artık bir standart haline gelmesi gerektiği su götürmez bir gerçek.

YouTube'un Android kullanıcıları için aktif ettiği bu karanlık mod, uygulamadaki renkleri tersine çevirerek, özellikle gece karanlığında telefonunda video izleyen kullanıcıların gözlerinin daha rahat etmesini sağlıyor. Özelliği aktif etmek için Genel ayarlardan Gece Modu seçeneğini aktif duruma getirmeniz yeterli. Eğer uygulamayı güncellemenize rağmen cihazınızda böyle bir seçenek yoksa, YouTube'un bu özelliği tüm kullanıcılara sunmasını beklemeniz gerekiyor. Zira bizim cihazımızda Gece Modu özelliği kullanıma sunulmuştu.