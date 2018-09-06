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Youtube'un karanlık mod özelliği nihayet Android'e de geldi

Popüler video akış sitesi YouTube geçtiğimiz aylarda karanlık mod özelliğini duyurmuş ve bu yenilik iOS cihazlarda kullanılmaya başlamıştı. Şimdi ise Android kullanıcılarına sunuldu.
8 ay
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20
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana uzun süredir konuşulan YouTube'un karanlık mod özelliği, iOS işletim sistemli cihazlarda aktif duruma geçmişti. Android kullanıcılarının henüz tanışamadığı bu özellik bugün itibariyle kullanıma sunulmaya başlandı.

Türkiye'de de aktif durumda

Uygulamaların karanlık modları hem göz sağlığımız hem de cihazlarımızın pil ömürleri için oldukça faydalı oluyor. Twitter ve YouTube platformlarının ardından diğer birçok popüler uygulamanın da karanlık mod seçeneği sunması artık bir standart haline gelmesi gerektiği su götürmez bir gerçek.
YouTube'un Android kullanıcıları için aktif ettiği bu karanlık mod, uygulamadaki renkleri tersine çevirerek, özellikle gece karanlığında telefonunda video izleyen kullanıcıların gözlerinin daha rahat etmesini sağlıyor. Özelliği aktif etmek için Genel ayarlardan Gece Modu seçeneğini aktif duruma getirmeniz yeterli. Eğer uygulamayı güncellemenize rağmen cihazınızda böyle bir seçenek yoksa, YouTube'un bu özelliği tüm kullanıcılara sunmasını beklemeniz gerekiyor. Zira bizim cihazımızda Gece Modu özelliği kullanıma sunulmuştu.

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eP_362 8 ay en beğenilen
Kendi işletim sistemini sona bırakan Google.
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12 Angry Men 8 ay
Böyle basit bir özellik için çok geç kalındı.
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master1453 6 ay
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ultramarine caeruleum 8 ay
YouTube cep telefonunda ekranı kapattığında dinlemeye devam ettiğin şeyi dinletmeye devam etse yeter
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nicosia 8 ay
Şükür, WhatsApp'a da gelse de gözlerimiz bir rahatlasa. Keşke telefonlara bir özellik gelse de otomatik tüm uygulamaları gece moduna alabilsek.
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Oyuncu82 8 ay
Güncelleme gelmeyenler uygulama bilgilerinden uygulamayı durdurup öyle denesinler. Yüksek ihtimal seçenek gelecektir.
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teknologokhan 8 ay
güzel olmuş. masaüstünde zaten kullanıyordum.
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svmhkn 8 ay
Fıstık gibi reklamsız Youtube Vanced varken, Youtube'nin kendi uygulamasınu kullanan var mı daha
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DH Misafiri 8 ay
Yeni Asus Zenfone 5 de koyu tema diye geçiyor..
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novalgine500 8 ay
Asus Zenfone 5'e (ze620kl) gelmiş..
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devrimdoga 8 ay
HUGOLAAA
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devrimdoga 8 ay
HUGOLAAAA
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youtube, gece modu ve
5 etiket daha android uygulama Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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