Yüksek hızlı takip kamerası, spor yayıncılığına yeni bir soluk getirebilir





Tokyo Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen dinamik hedef izleme kamera sisteminin, oldukça hızlı ve kararlı takip yetenekleri ile spor yayıncılığına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Standart kamera mekanizmalarının aksine dikey ve yatay olarak konumlandırılmış aynalar yardımıyla belirlenen objeleri oldukça yüksek bir hızda takip edebilen kameranın, televizyon yayıncılarına sınırsız kullanım olanağı verebileceği belirtiliyor. İki yıl içerisinde aktif olarak sektörde kullanılacağı tahmin edilen dinamik hedef izleme kamera sistemi, özellikle beyzbol, masa tenisi ya golf gibi spor dallarının çekimine büyük katkı sağlayarak, izleyicilerin çok daha farklı deneyimler elde etmesine imkan verebilecek.

Sisteminin gerçekte nasıl çalıştığını ve sağladığı takip yeteneğini aşağıdaki video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.





http://www.diginfo.tv/v/13-0049-r-en.php