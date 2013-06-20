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Yüksek hızlı takip kamerası, spor yayıncılığına yeni bir soluk getirebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yüksek hızlı takip kamerası, spor yayıncılığına yeni bir soluk getirebilir

Tokyo Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen dinamik hedef izleme kamera sisteminin, oldukça hızlı ve kararlı takip yetenekleri ile spor yayıncılığına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.
Standart kamera mekanizmalarının aksine dikey ve yatay olarak konumlandırılmış aynalar yardımıyla belirlenen objeleri oldukça yüksek bir hızda takip edebilen kameranın, televizyon yayıncılarına sınırsız kullanım olanağı verebileceği belirtiliyor. İki yıl içerisinde aktif olarak sektörde kullanılacağı tahmin edilen dinamik hedef izleme kamera sistemi, özellikle beyzbol, masa tenisi ya golf gibi spor dallarının çekimine büyük katkı sağlayarak, izleyicilerin çok daha farklı deneyimler elde etmesine imkan verebilecek.
Sisteminin gerçekte nasıl çalıştığını ve sağladığı takip yeteneğini aşağıdaki video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

Yüksek hızlı takip kamerası, spor yayıncılığına yeni bir soluk getirebilir

http://www.diginfo.tv/v/13-0049-r-en.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bunları yayınlamanın bir anlamı yok ki, bizim kulüp yöneticilerine pahalı gelir şimdi, yatırım yapmak istemezler; Aynen otocuların istemediği gibi. Bedava (sınırsız sayıda) yabancı oyuncuları alıp, kısa yoldan gitmeyi akıllarına koymuşlar, yokuşu tırmanmak istemiyorlar bir türlü.
Bu uygulama, spor yayınlarında değil, aslında sporcu eğitiminde oldukça fazla yardımcı olur. Bu cihaz, hareket dijitalleştirme kameraları ile birlikte çok güzel uygulama alanına sahip: Pas atma, şut çekme, top kontrolü ve durdurma (futbol); şut çekme, dripling, smaç, blok, pas atma (basketbol); smaç, blok, servis, falso (voleybol); yüzme, stil geliştirme, dönüşler, sürtünmeyi azaltma (yüzme); atlama, koşu, yükselme, denge, takla, tutma, sürtünmeyi azaltma, minimum sarfiyatla maksimum hız, pozisyon alma, vb. (atletizm); daha sayayım mı?
Ama nerede öyle yönetici, eğitimci, nasıl olsa iddaa, yayın geliri, federasyon, taraftardan bedava para geliyor. Bir kerede biz yetiştirelim, deneyelim en azından denemedik demeyiz, ya bunlar yapıyor acaba neden olaki demek yok. Gelsin bedavalar nasıl olsa haydan gelen huya gidermiş.
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Stanislas Xavier 6 yıl
mesincır
Silah sistemlerinde hedef takibi için ideal görünüyor.

İlk kez Amerikalılar düşünseydi bunu,kesin silah üzerinde görürdük.
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artenis 6 yıl
çok güzel bir teknikle çözmüşler, bravo
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mesincır 6 yıl
Silah sistemlerinde hedef takibi için ideal görünüyor.
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V4LKyR 6 yıl
Şunu Türk mühendisler yapsaydı iyiydi. Basit bir sistem aslında. Bunu düşünebilmek önemli.
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kartal1000 6 yıl
Dikkat Baş dönmesi yapabilir :D
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adam olun 6 yıl
güzelde bu milette bu hızı yakalayacak tv ve veri akışı yok belki hakemler kullanabilir
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onur01651 6 yıl
E bu su geçirmez değil :)
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veteriner69 6 yıl
Bu Japonların çalışmalarını çok beğeniyorum.
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1444 6 yıl
görüntüler sanki efekt yapılmış gibi adamlar çalışıyor
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