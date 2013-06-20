Yüksek hızlı takip kamerası, spor yayıncılığına yeni bir soluk getirebilir

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Tokyo Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen dinamik hedef izleme kamera sisteminin, oldukça hızlı ve kararlı takip yetenekleri ile spor yayıncılığına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.
Standart kamera mekanizmalarının aksine dikey ve yatay olarak konumlandırılmış aynalar yardımıyla belirlenen objeleri oldukça yüksek bir hızda takip edebilen kameranın, televizyon yayıncılarına sınırsız kullanım olanağı verebileceği belirtiliyor. İki yıl içerisinde aktif olarak sektörde kullanılacağı tahmin edilen dinamik hedef izleme kamera sistemi, özellikle beyzbol, masa tenisi ya golf gibi spor dallarının çekimine büyük katkı sağlayarak, izleyicilerin çok daha farklı deneyimler elde etmesine imkan verebilecek.
Sisteminin gerçekte nasıl çalıştığını ve sağladığı takip yeteneğini aşağıdaki video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
http://www.diginfo.tv/v/13-0049-r-en.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu uygulama, spor yayınlarında değil, aslında sporcu eğitiminde oldukça fazla yardımcı olur. Bu cihaz, hareket dijitalleştirme kameraları ile birlikte çok güzel uygulama alanına sahip: Pas atma, şut çekme, top kontrolü ve durdurma (futbol); şut çekme, dripling, smaç, blok, pas atma (basketbol); smaç, blok, servis, falso (voleybol); yüzme, stil geliştirme, dönüşler, sürtünmeyi azaltma (yüzme); atlama, koşu, yükselme, denge, takla, tutma, sürtünmeyi azaltma, minimum sarfiyatla maksimum hız, pozisyon alma, vb. (atletizm); daha sayayım mı?
Ama nerede öyle yönetici, eğitimci, nasıl olsa iddaa, yayın geliri, federasyon, taraftardan bedava para geliyor. Bir kerede biz yetiştirelim, deneyelim en azından denemedik demeyiz, ya bunlar yapıyor acaba neden olaki demek yok. Gelsin bedavalar nasıl olsa haydan gelen huya gidermiş.
İlk kez Amerikalılar düşünseydi bunu,kesin silah üzerinde görürdük.