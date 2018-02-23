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Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre yüksek verimli monokristal güneş panellerinin fiyatı 2017 yılında watt başına 72 cent'ten, Watt başına 45 cent'e kadar düştü.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü
 
İlk olarak 1918 yılında üretilen monokristal güneş panelleri, 1970'li yıllara kadar güneş paneli denildiğinde akla gelen ilk tür olurken 1970'lerde ABD'nin petrol krizi dolayısıyla güneş enerjisine yönelmesiyle birlikte polikristal güneş panelleri ortaya çıkmıştı. Monokristal güneş panellerine kıyasla çok daha ucuz olan ancak enerji verimliliği konusunda monokristal panellerin yüzde 10 gerisinde kalan düşük verimliliğe sahip polikristal güneş panelleri ucuz fiyatı ve üretim kolaylığı ile pazarda yaygın hale gelmiş durumda ancak Uluslararası Enerji Ajansı(IEA)'nın raporu, polikristal panellerin pazardaki hakim konumunun değişebileceğini gösteriyor.


Tüketici ilgisi ve teşvik programları arttı 

IEA'ya göre güneş paneli kullanıcılarının, daha yüksek ücretler ödeyerek yüksek verimli güneş panellerini tercih eder hale gelmesi ve teşvik programları monokristal güneş paneli üretimini artırdı. ABD'de konutları için güneş paneli arayan kullanıcıların önemli bir kısmı artık monokristal güneş panelini tercih ediyor. Öte yandan Çin hükümeti yüksek verimliliğe sahip güneş paneli üreticilerine çeşitli teşvikler sağlarken polikristal güneş panellerini üreten işletmelere ise para cezası veriyor. Tüm bu durumların doğal sonucu olarak üreticiler monokristal güneş paneli üretimi artırmaya yöneliyor. Üretimin artması da bu güneş panellerinin çok daha ucuz ulaşılabilir hale gelmesini sağlamış durumda.


IEA'nın hazırladığı son rapora göre geçtiğimiz yılın başında watt başına ortalama 72 cent olan monokristal güneş panellerinin fiyatı yıl sonunda watt başına 45 cent'e kadar geriledi. Böylece bir yıl içinde yüksek verimliliğe sahip güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 oranında düşmüş oldu. Uzun vadede ise çok daha ciddi bir düşüş göze çarpıyor. Rapora göre 2013 yılında watt başına ortalama 90 cent'e monokristal güneş paneli alınabiliyordu. Yani 5 yıllık süreçte monokristal güneş panellerinin fiyatı yarı yarıya azaldı.


Tabi söz konusu fiyatlar bireysel kullanıcılar için geçerli. Büyük ölçekli kullanımlarda ya da güneş santrallerinde bu fiyatın watt başına 30 cent'e kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında artan enerji talebini karşılamak için kilit rol oynayan güneş enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması son derece önemli. Monosilikon güneş panellerinin ucuzlaması ile küresel anlamda verimliliğin artması bekleniyor. 


https://electrek.co/2018/02/21/high-efficiency-solar-panel-panels-fell-37-2017/ Yorum Yaz
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hacı.basat 1 yıl
Asıl sorun fiyatta değil, şu anda bir evin ihtiyacını karşılayan tam bir paket 19 bin liraya bulunabiliyor ve müşteri parasından çok panel sayısına takılıyor, bu işi 1-2 güneş paneliyle halledebildikleri zaman asıl satışlar gelecek, o sıra sadece balkonunuza panel kurarak evin tüm ihtiyacı karşılanabilir hale gelecektir. Bunun içinse en az %70 verimli paneller lazımki piyasamızda %30 verimli panel bile yok, gelmesine de hayal gözüyle bakılıyor.
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kadirirdem 1 yıl
Güzel haber bu.
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Musty3535123 1 yıl
şebekeye bağlayarak elektrik üretmek çok geç kaldığımız bir şey. ben 3 sene önce çatıyı yenilerken güneş panelleriyle kurmak istedim ama ne teşvik var ne mevzuat. bataryayla falan olacak iş değil. yeni yeni yasallaştırıyorlar bizimkiler daha. çift taraflı sayaç alıp bağlıyacan. güneş panelleri her türlü kar o zaman.
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bwhiteshark 1 yıl Musty3535123
AVCI_31
şebekeye bağlayarak elektrik üretmek çok geç kaldığımız bir şey. ben 3 sene önce çatıyı yenilerken güneş panelleriyle kurmak istedim ama ne teşvik var ne mevzuat. bataryayla falan olacak iş değil. yeni yeni yasallaştırıyorlar bizimkiler daha. çift taraflı sayaç alıp bağlıyacan. güneş panelleri her türlü kar o zaman.


Aynen, geç ama güzel bir karar. Geçen sene bende araştırdım biraz doğru düzgün firma yok. Bu işin lokomotif ülkesi Almanya ise oradan bazı firmaların getirtilmesi şart.
Alıp satmadığımızı düşünsek Tesla çözümü akü inverter v.s 6600 dolar. Ancak tekrarlayan maliyet kalemlerini ve kullanılan malzemenin üretiminin ve atılmasının çevreye zararlarını da ortaya koymak gerekli.
Tesla recommends 1 Powerwall
Based on your estimated energy usage: 24 kWh/day
$700 Supporting hardware
$6,600 Total equipment cost
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ozmenakif 1 yıl
Tamam ben birşey bilmiyorum, beni yoksayın beyler
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tavernac1 1 yıl
Dolar yükseldi ne fayda...
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ozmenakif 1 yıl
Bir evin güç ihtiyacını anlık 10kw olarak varsayarsak ve 12 saat güneşli 12 saat karanlık dersek bize toplamda 20kw güç veren panel lazım. Haberdeki değere göre 20000x0,45x3,78=34020TL para vererek bir eve yetecek güneş paneli alınabiliyor. Tabi batarya ve inverter sistemi de gerekli. 5000TL gibi bir paraya 10kw inverter, 113400TL ye de 12 adet 1kwh kapasiteli batarya alınsa, toplamda 152420TL yapar. Buna işçilik ve kurulum da katarsak 160000TL gibi bir paraya bu işi hallederiz. Bu kadar para beleş elektrik için verilir mi derseniz bence verilmez. Zaten bataryalar 5-10 yıl sonra ölecek ve yenilemek gerekecek. En iyisi Tedaşa devam.

Edit: Yanlış hesap oldu, düzeltiyorum. Aylık 150TL elektrik faturası ödediğimizi kabul edersek, günlük tükettiğimiz elektrik enerjisi 12,5kwh ediyor. Biraz fazla yazalım ve 14kwh diyelim. Yarısı gündüz yarısı gece olacağı için 7kwh depolayacak batarya yeterli gelecektir. Güneş panelleri gündüz hem bataryaları dolduracak hem de evin ihtiyacını karşılayacak. Bu yüzden 1,2kw güç veren paneller olsa uyar. İnverter de yarı yarıya düşse (5kw) yeterli olur. Bu şekilde tekrar hesap yaparsak, paneller 1200x0,45x3,78=2041,2TL, bataryalar 66150TL, inverter de 2500TL olsa kurulum ve işçilik dahil 75000TL ile bu iş hallolur. Peki bu sistemi kurmayıp normal elektrik kullansak ne olurdu dersek 150x12=1800TL yıllık elektrik faturası ödemiş oluruz. 5 yılda 9000TL eder. 10 yılda 18000TL eder. Bataryalar 42 yıl dayanmalı ki sistem maliyetini karşılasın. Bu da zor. Yine sonuç Tedaş çıktı
6 Yanıt Yanıtla +1
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darkexecuter 1 yıl ozmenakif
Anlık 10kW mı? Bu hesaba göre bir ev ortalama ayda 10x24x30 = 7200kWh enerji tüketir ki bunu faturası yaklaşık 3000TL yapar. Naptın hocam sen fabrika mı işletiyorsun :))
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darkexecuter 1 yıl ozmenakif
Ayrıca batarya almaya gerek yok. Şebekeye satabiliyorsunuz. Yani gündüz fazla ürettiğin enerjiyi şebekeye basıp satarken, gece şebekeden çekerek işini görebiliyorsun. Batarya eneji şebekesinin ulaşmadığı yerler için gerekli olur. Sizin hesabınız zaten tamamen yanlış.
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StarSOzi 1 yıl ozmenakif
Üstad ne yaptın sen ne tür bir hesap çıkardın sen ortalama bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sistemlerin şu an halihazırda satış fiyatları ortalama 20.000 ila 30.000 arası. Daha lüks (villa müstakil bol odalı ev) olsun sabah akşam evim ısınsın soğusun dersen de maksimum 45.000 liraya şu anda halihazırda (herşey dahil)sistemler mevcut.
Zaten bunların 20 tanesi 5 kw enerji ihtiyacı sağlıyor senin hesabında 80 tane takmak gerekki sadece bir evin enerji ihtiyacını karşılasın. Ben bu panellerin 80 tanesinin bile evin çatısına sığacağını sanmıyorum sen bir evin ihtiyacının 20kw olduğunu yazmışsın :) Evinde ne tür elektrikli cihazlar kullanıyorsun merak ettim doğrusu :)
Misal bana bu ay 110 tl elektrik faturası gelmiş hesapladım günlük 21 kw/s elektrik tüketmişim. Ama 20 panelli (260w*20) bir sistem 12 saat güneşlenme ile 60 kw/s enerji üretiyor yani 45.000 tl lik bir sistem bir kış ayında 3 evin ihtiyacını çıkarıyor yani alsam hem kendi evimin elektiriğini karşılayıp hemde 2 hane için elektirik satabilirim :)
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StarSOzi 1 yıl
Monokristallerin gölgeli zamanlarda ve toz kar gibi durumlarda Polikristallere göre veriminin oldukça düşük olduğunu okumuştum. Polikristaller bu tür etkenlerdeen çok daha az etkileniyor ve buna nazaranda daha ucuzlar. Bilmediğimden sormak isterim. Durum boyle iken neden Monokristallere yönelelim ki? Ayrıca çin neden Polikristal üreticilerine bu tarz yaptırımlar uyguluyor ki. Ben mi yanlış bilgilenmişim acaba?
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tobepeople 1 yıl StarSOzi
Doğuda yaşayanların yüzde 90'ı şebekeden eve tel çekiyor zaten. Zaten tek güneş enerjisine güveniyorsan Antalya'da falan yaşayacaksın, yılda 5 gün kar görürsen iyisin :) Özetle en mantıklı sistem hibrit olanlar yani güneş rüzgar, imkanın varsa denizdeki gelgit ya da akarsuyun gücü vs gördün mü yapışacaksın. Ayrıca Direk çekilen gücü hafifletmek için de kullanılabiliyor güneşli bir bölgedesin misal klima ücretini güneş paneline geçirebilirsin. Çektiği güç kadar panel ve bir inventör bağlayıp gelen elektrik şebekene takıyorsun harcanan güç miktarını düşürüyorsun. 700watt ise misal 100 watt oluyor bu sistemde aküye de gerek yok. Ama güneş ya da rüzgar enerjisi olduğunda işer yarıyor sadece.
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FatihAsl 1 yıl
Acaba Almanya güneş enerjisi yatırımlarının %35 ini amorti etti mi
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