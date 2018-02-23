Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü

Tüketici ilgisi ve teşvik programları arttı
IEA'ya göre güneş paneli kullanıcılarının, daha yüksek ücretler ödeyerek yüksek verimli güneş panellerini tercih eder hale gelmesi ve teşvik programları monokristal güneş paneli üretimini artırdı. ABD'de konutları için güneş paneli arayan kullanıcıların önemli bir kısmı artık monokristal güneş panelini tercih ediyor. Öte yandan Çin hükümeti yüksek verimliliğe sahip güneş paneli üreticilerine çeşitli teşvikler sağlarken polikristal güneş panellerini üreten işletmelere ise para cezası veriyor. Tüm bu durumların doğal sonucu olarak üreticiler monokristal güneş paneli üretimi artırmaya yöneliyor. Üretimin artması da bu güneş panellerinin çok daha ucuz ulaşılabilir hale gelmesini sağlamış durumda.
IEA'nın hazırladığı son rapora göre geçtiğimiz yılın başında watt başına ortalama 72 cent olan monokristal güneş panellerinin fiyatı yıl sonunda watt başına 45 cent'e kadar geriledi. Böylece bir yıl içinde yüksek verimliliğe sahip güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 oranında düşmüş oldu. Uzun vadede ise çok daha ciddi bir düşüş göze çarpıyor. Rapora göre 2013 yılında watt başına ortalama 90 cent'e monokristal güneş paneli alınabiliyordu. Yani 5 yıllık süreçte monokristal güneş panellerinin fiyatı yarı yarıya azaldı.
Tabi söz konusu fiyatlar bireysel kullanıcılar için geçerli. Büyük ölçekli kullanımlarda ya da güneş santrallerinde bu fiyatın watt başına 30 cent'e kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında artan enerji talebini karşılamak için kilit rol oynayan güneş enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması son derece önemli. Monosilikon güneş panellerinin ucuzlaması ile küresel anlamda verimliliğin artması bekleniyor.
https://electrek.co/2018/02/21/high-efficiency-solar-panel-panels-fell-37-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen, geç ama güzel bir karar. Geçen sene bende araştırdım biraz doğru düzgün firma yok. Bu işin lokomotif ülkesi Almanya ise oradan bazı firmaların getirtilmesi şart.
Alıp satmadığımızı düşünsek Tesla çözümü akü inverter v.s 6600 dolar. Ancak tekrarlayan maliyet kalemlerini ve kullanılan malzemenin üretiminin ve atılmasının çevreye zararlarını da ortaya koymak gerekli.
Tesla recommends 1 Powerwall
Based on your estimated energy usage: 24 kWh/day
$700 Supporting hardware
$6,600 Total equipment cost
Edit: Yanlış hesap oldu, düzeltiyorum. Aylık 150TL elektrik faturası ödediğimizi kabul edersek, günlük tükettiğimiz elektrik enerjisi 12,5kwh ediyor. Biraz fazla yazalım ve 14kwh diyelim. Yarısı gündüz yarısı gece olacağı için 7kwh depolayacak batarya yeterli gelecektir. Güneş panelleri gündüz hem bataryaları dolduracak hem de evin ihtiyacını karşılayacak. Bu yüzden 1,2kw güç veren paneller olsa uyar. İnverter de yarı yarıya düşse (5kw) yeterli olur. Bu şekilde tekrar hesap yaparsak, paneller 1200x0,45x3,78=2041,2TL, bataryalar 66150TL, inverter de 2500TL olsa kurulum ve işçilik dahil 75000TL ile bu iş hallolur. Peki bu sistemi kurmayıp normal elektrik kullansak ne olurdu dersek 150x12=1800TL yıllık elektrik faturası ödemiş oluruz. 5 yılda 9000TL eder. 10 yılda 18000TL eder. Bataryalar 42 yıl dayanmalı ki sistem maliyetini karşılasın. Bu da zor. Yine sonuç Tedaş çıktı
Zaten bunların 20 tanesi 5 kw enerji ihtiyacı sağlıyor senin hesabında 80 tane takmak gerekki sadece bir evin enerji ihtiyacını karşılasın. Ben bu panellerin 80 tanesinin bile evin çatısına sığacağını sanmıyorum sen bir evin ihtiyacının 20kw olduğunu yazmışsın :) Evinde ne tür elektrikli cihazlar kullanıyorsun merak ettim doğrusu :)
Misal bana bu ay 110 tl elektrik faturası gelmiş hesapladım günlük 21 kw/s elektrik tüketmişim. Ama 20 panelli (260w*20) bir sistem 12 saat güneşlenme ile 60 kw/s enerji üretiyor yani 45.000 tl lik bir sistem bir kış ayında 3 evin ihtiyacını çıkarıyor yani alsam hem kendi evimin elektiriğini karşılayıp hemde 2 hane için elektirik satabilirim :)