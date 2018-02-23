Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü

İlk olarak 1918 yılında üretilen monokristal güneş panelleri, 1970'li yıllara kadar güneş paneli denildiğinde akla gelen ilk tür olurken 1970'lerde ABD'nin petrol krizi dolayısıyla güneş enerjisine yönelmesiyle birlikte polikristal güneş panelleri ortaya çıkmıştı. Monokristal güneş panellerine kıyasla çok daha ucuz olan ancak enerji verimliliği konusunda monokristal panellerin yüzde 10 gerisinde kalan düşük verimliliğe sahip polikristal güneş panelleri ucuz fiyatı ve üretim kolaylığı ile pazarda yaygın hale gelmiş durumda ancak Uluslararası Enerji Ajansı(IEA)'nın raporu, polikristal panellerin pazardaki hakim konumunun değişebileceğini gösteriyor.





Tüketici ilgisi ve teşvik programları arttı

IEA'ya göre güneş paneli kullanıcılarının, daha yüksek ücretler ödeyerek yüksek verimli güneş panellerini tercih eder hale gelmesi ve teşvik programları monokristal güneş paneli üretimini artırdı. ABD'de konutları için güneş paneli arayan kullanıcıların önemli bir kısmı artık monokristal güneş panelini tercih ediyor. Öte yandan Çin hükümeti yüksek verimliliğe sahip güneş paneli üreticilerine çeşitli teşvikler sağlarken polikristal güneş panellerini üreten işletmelere ise para cezası veriyor. Tüm bu durumların doğal sonucu olarak üreticiler monokristal güneş paneli üretimi artırmaya yöneliyor. Üretimin artması da bu güneş panellerinin çok daha ucuz ulaşılabilir hale gelmesini sağlamış durumda.





IEA'nın hazırladığı son rapora göre geçtiğimiz yılın başında watt başına ortalama 72 cent olan monokristal güneş panellerinin fiyatı yıl sonunda watt başına 45 cent'e kadar geriledi. Böylece bir yıl içinde yüksek verimliliğe sahip güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 oranında düşmüş oldu. Uzun vadede ise çok daha ciddi bir düşüş göze çarpıyor. Rapora göre 2013 yılında watt başına ortalama 90 cent'e monokristal güneş paneli alınabiliyordu. Yani 5 yıllık süreçte monokristal güneş panellerinin fiyatı yarı yarıya azaldı.





Tabi söz konusu fiyatlar bireysel kullanıcılar için geçerli. Büyük ölçekli kullanımlarda ya da güneş santrallerinde bu fiyatın watt başına 30 cent'e kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında artan enerji talebini karşılamak için kilit rol oynayan güneş enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması son derece önemli. Monosilikon güneş panellerinin ucuzlaması ile küresel anlamda verimliliğin artması bekleniyor.