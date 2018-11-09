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Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine 3 kat zam

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücretlerinde 3 katlık bir zam getirildi. Resmi Gazete’de de yayınlanan karar bugün itibariyle yürürlüğe girmiş oldu.
6 ay
17,2b
1
255
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine 3 kat zam
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Cep telefonu pasaport kaydı ücreti konusu ilk olarak 2012 yılında karşımıza çıkmıştı. Usulsüz olarak yurda sokulan cihazların kayıt altına alınıp denetlenebilmesi adına hayata geçirilen IMEI kontrolü, özellikle yolcu beraberinde getirilen telefonların sayısının ciddi ölçüde azalmasına ve devletin vergi kaybının önlenmesine imkan tanımıştı. Her ne kadar bu durum o zaman için bir kontrol mekanizması şeklinde ilerlese de gelen zam ile birlikte işim seyri biraz değişti ve imei pasaport kayıt ücreti bugün itibariyle epey yüksek bir rakam ile konumlandı.

500 lira oldu

2012 yılında 100TL olarak belirlenen IMEI kaydı işlemleri zaman içinde farklı şekiller kazanarak devam ediyordu ancak ilk defa böylesi bir artış ile karşılaştık. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre cep telefonlarının pasaporta kayıt işlemleri için artık ödenmesi gereken ücret 500 liraya yükseltildi.

2012 yılında 100 lira olan cep telefonu kayıt harcı ücreti, 2016 yılında 138.80 lira, 2017 yılında 149.20 lira, 2018 yılında 170.70 lira olarak belirleniyordu. Yeni rakam %193’lük bir artışa tekabül ediyor.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-18.pdf Yorum Yaz
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grafman09 6 ay en beğenilen
Bu ampül fazla enerji tüketiyor, anlaşıldı. Az biraz tasarruflu olanla değiştirmek lazım :)
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napolyon94 6 ay
Enflasyon ile topyekun mucadele kapsaminda %300 zam
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hobametin 6 ay
1 ayda hapis cezası verseydiniz
1 Yanıt Yanıtla +185
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aycibin 3 ay
dünyada imei kaydı yapılmıyor.bize özel bir uygulama.bunu bilmeyen yok değil mi?
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onur1301 3 ay aycibin
Ukrayna'da imei'siz telefonlar bile çalıyor
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invadersmustdie 3 ay
2016 yılında imei kaydettirmiştim, şimdi telefon değiştirmek istersem işlem nasıl oluyor acaba bilen varmı ?
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AhmediNesaj 5 ay
bu nankörlere az bile, güzel olmuş güzel, çöp dolu memleket...
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azeotrop 5 ay
Merhaba, 9 kasımda vergi dairesine 170,70 kuruşumu ödedim var şuan telefonumu kayıt ettirmeye çalışıyorum fakat e devlette ödeme görüntülenemedi sorunu alıyorum bununla ilgili vergi dairesini ve btkyı aradığımda artık 500 lira olduğunu bu yüzden 500 lira ödemeden kayıt ettiremeyeceğimi söylüyorlar böyle bir saçmalık olabilir mi ? verilen hak geri alınabilir mi? bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş yardımcı olabilirse sevinirim.
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Task force 5 ay
Arkadaşlar Çin'den getirilen ı phone anakartında imei numarası var mı? Bazıları imei numaraları yok diyor.
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mipa90 6 ay
lan şu dakikadan sonra tr içinden tel alıp size para kazandırırsam 2 olsun! kan emiciler sizi! imei atacağım tellerden alcam bundan sonra
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DH Misafiri 6 ay
Haberi yapan editör arkadaş önce temel matematik öğrensin, daha sonra haberi tekrar yapsın.
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DH Misafiri 6 ay
Reis çakmış imzayı
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DH Misafiri 6 ay
imei attırıp kullanırz devlet 200 tl alıyordu şimdi hiç alamaz 50 tl ye imeı attırırım daha iyi.
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onur1301 6 ay
Sıfırdan yurtdışına çıkıp telefon almak istediğinde, sadece devlete ödediğin maliyet;
Dünya'nın en pahalı pasaportu 764 tl + 15 tl yurt dışı çıkış pulu + 500 tl imei kaydı toplam 1279 tl!!
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9 etiket daha cep telefonu MPopüler kayıt ücreti kayıt harcı pasaport kaydı ücreti pasaport kaydı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
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