Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine 3 kat zam

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Cep telefonu pasaport kaydı ücreti konusu ilk olarak 2012 yılında karşımıza çıkmıştı. Usulsüz olarak yurda sokulan cihazların kayıt altına alınıp denetlenebilmesi adına hayata geçirilen IMEI kontrolü, özellikle yolcu beraberinde getirilen telefonların sayısının ciddi ölçüde azalmasına ve devletin vergi kaybının önlenmesine imkan tanımıştı. Her ne kadar bu durum o zaman için bir kontrol mekanizması şeklinde ilerlese de gelen zam ile birlikte işim seyri biraz değişti ve imei pasaport kayıt ücreti bugün itibariyle epey yüksek bir rakam ile konumlandı.

500 lira oldu

2012 yılında 100TL olarak belirlenen IMEI kaydı işlemleri zaman içinde farklı şekiller kazanarak devam ediyordu ancak ilk defa böylesi bir artış ile karşılaştık. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre cep telefonlarının pasaporta kayıt işlemleri için artık ödenmesi gereken ücret 500 liraya yükseltildi.

2012 yılında 100 lira olan cep telefonu kayıt harcı ücreti, 2016 yılında 138.80 lira, 2017 yılında 149.20 lira, 2018 yılında 170.70 lira olarak belirleniyordu. Yeni rakam %193’lük bir artışa tekabül ediyor.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181109-18.pdf