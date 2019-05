Yürüyerek akıllı telefon şarj etmede yeni ve daha iyi bir yöntem

Genellikle akıllı telefonlarımızı her gün şarj etmek zorunda kalıyoruz. Tabi her zaman bir elektrik prizine veya bilgisayara ulaşmamız mümkün olmuyor. Power bank'ler ise bu sorunu çözmede her zaman yeterli olmuyorlar; çünkü onları da şarj etmemiz gerek.



Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacılar akıllı telefonlarımızı şarj edecek yeni bir yöntem üzerinde çalışıyorlar. Bilim adamları "bubbler" adını verdikleri enerji biriktiren nesnelerle "ters elektrowetting" dedikleri yöntemi kullanıyorlar. Bu yöntemin electromanyetik, piezoelektrik veya elektrostatik'ten daha verimli olduğu söyleniyor.







Peki bu yöntem nasıl enerji üretiyor. Fonksiyonu hayata geçirmek için bubbler'lar iki bölme arasındaki basınçlı gazın olduğu yere yerleştiriliyorlar. Her adım attığımızda basınç yoluyla bu gaz hareket ediyor ve binlerce titreşim ortaya çıkararak elektrik enerjisi üretiyor. Böylece her adımımız mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlıyor.



Makina mühendisi Tom Krupenkin'in bu konudaki açıklaması şu şekilde: "İnsanın yürümesinde yüksek miktarda enerji bulunuyor. Teorik olarak her bir ayakkabı 10 watt enerji üretebilir ve bu enerji şu an ısı olarak boşa gidiyor. Özellikle mobil cihazların enerji ihtiyaçları göz önüne alındığında yürüyerek 20 watt enerji üretmek küçümsenecek bir şey değil"

Aşağıda bu yöntemi anlatan bir video var. Ayakkabının nasıl tasarlandığını, USB girişinin nereye konumlandırıldığını bu videoda görebilirsiniz.





http://www.tweaktown.com/news/50495/high-tech-shoes-charge-phone-walk/index.html