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Yürüyerek akıllı telefon şarj etmede yeni ve daha iyi bir yöntem

Dışarı çıktığımızda telefonumuzu şarj etmek için her zaman bir elektrik prizi veya bilgisayar bulamayabiliyoruz. Bu zor durumda devreye ayakkabılarımız giriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Yürüyerek akıllı telefon şarj etmede yeni ve daha iyi bir yöntem
 
Genellikle akıllı telefonlarımızı her gün şarj etmek zorunda kalıyoruz. Tabi her zaman bir elektrik prizine veya bilgisayara ulaşmamız mümkün olmuyor. Power bank'ler ise bu sorunu çözmede her zaman yeterli olmuyorlar; çünkü onları da şarj etmemiz gerek.
Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacılar akıllı telefonlarımızı şarj edecek yeni bir yöntem üzerinde çalışıyorlar. Bilim adamları "bubbler" adını verdikleri enerji biriktiren nesnelerle "ters elektrowetting" dedikleri yöntemi kullanıyorlar. Bu yöntemin electromanyetik, piezoelektrik veya elektrostatik'ten daha verimli olduğu söyleniyor.

Peki bu yöntem nasıl enerji üretiyor. Fonksiyonu hayata geçirmek için bubbler'lar iki bölme arasındaki basınçlı gazın olduğu yere yerleştiriliyorlar. Her adım attığımızda basınç yoluyla bu gaz hareket ediyor ve binlerce titreşim ortaya çıkararak elektrik enerjisi üretiyor. Böylece her adımımız mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlıyor.
Makina mühendisi Tom Krupenkin'in bu konudaki açıklaması şu şekilde: "İnsanın yürümesinde yüksek miktarda enerji bulunuyor. Teorik olarak her bir ayakkabı 10 watt enerji üretebilir ve bu enerji şu an ısı olarak boşa gidiyor. Özellikle mobil cihazların enerji ihtiyaçları göz önüne alındığında yürüyerek 20 watt enerji üretmek küçümsenecek bir şey değil"
Aşağıda bu yöntemi anlatan bir video var. Ayakkabının nasıl tasarlandığını, USB girişinin nereye konumlandırıldığını bu videoda görebilirsiniz. 


http://www.tweaktown.com/news/50495/high-tech-shoes-charge-phone-walk/index.html Yorum Yaz
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Sidigimizlede tirbun cevirelim tam olsun.
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Wüste 3 yıl
1 Yıl önce sanırım Tübitak için bir öğrenci yapmıştı.Buda onun geliştirilmişi olmuş.
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Virinom 3 yıl
interwap
Marmara Üniversitesi otomobillerin geçtiği kasislerden 3 Watt enerji elde ettiğini duyurdu. Wisconsin-Madison Üniversitesi insanların kullandığı bir ayakkabıdan 10 Watt bir çift ayakkabıdan toplamda 20 Watt enerji elde ettiğini duyurdu.

Haberdeki 10 watt değeri pek inandırıcı gelmedi ama kasisten üretilen 3watt gerçekten düşük bir rakam.
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Virinom 3 yıl
ufuk172
Ayagi yananlar, parmagini patlamada kaybedenler... Yok, Ben almayayim. Evde 3 tane 10000lik xiaomi guc bankasi var, borini aliyorum yanima cikarken. Baskada biseey istemem

Hocam 10wattlık bir enerjiden bahsediliyor ne ayak yanması ne patlaması küçükken hiç mi 9V'luk pili diline değdirmedin :))
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interwap 3 yıl
Marmara Üniversitesi otomobillerin geçtiği kasislerden 3 Watt enerji elde ettiğini duyurdu.
Wisconsin-Madison Üniversitesi insanların kullandığı bir ayakkabıdan 10 Watt bir çift ayakkabıdan toplamda 20 Watt enerji elde ettiğini duyurdu.
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Berkæn 3 yıl
Bunlar yerine şarj kapasitesini arttırsalar ya.
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ufuk172 3 yıl
Ayagi yananlar, parmagini patlamada kaybedenler... Yok, Ben almayayim. Evde 3 tane 10000lik xiaomi guc bankasi var, borini aliyorum yanima cikarken. Baskada biseey istemem
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kadirirdem 3 yıl
bunu daha önce düşünen olmamış ama gerçekten güzel bir proje...
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aspirin_00 3 yıl
bir öğrenci yapmıştı haberi neden yok onun
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hakanlevent 3 yıl
bunu türk bir kardeşimizde başardı dh neden yayınlamadı
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Sidigimizlede tirbun cevirelim tam olsun.
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MyCoDeR 3 yıl
Gençleri iskelete çevirir bu teknoloji :)
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akıllı telefon, şarj ve
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