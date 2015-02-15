Yüzen Rüzgar Türbinleri Kapasitenin Anahtarı

Kurucu ve Yayın Direktörü
Hal böyle olunca enerji üretilebilen alan düştüğü gibi rüzgarın daha güçlü ve sürekli olduğu derin ama kıyıdan uzak noktalarda bir üretim yapılamıyor. Üstelik bu bölgelerin üretim kapasitesinin Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacının 4 katını sağlayabildiğini düşünürseniz mevcutta daha çok bakir kaynağın olduğu aşikar.
Hali hazırdaki sığ alanları daha bitiremediğimizden bu yöndeki ilerlemeyi cezbedecek tek şey maliyet avantajı olacaktır. Bu yönden bakarsak yeni hesaplamalar ile karada üretilip birleştirilen sonra denizde yüzdürülerek yerine götürülen bir sistem, denizin üzerinde inşaa edilene göre %25-30 maliyet avantajı sağlayabiliyor.
Bir çok ülke bu sistemleri geliştirmek adına çalışma yapmakta ama aralarından sadece Alman Gicon çeşitli prototipleri ile dünyanın bir çok ülkesinde test yapmakta. Bu odaktaki son projelerden birinin nihayet ticari boyuta geçmesi planlanıyor. Sadece 3.6 MW enerji üreten ama 250 ton devasa ağırlığa sahip olan platformdan gelecek senelerde yılda 50 tane üretilecek.
Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 13. sayısında yayınlanmıştır.
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http://cleantechnica.com/2014/10/13/floating-wind-turbine-foundations-built-germany/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben evde tüketim konusunda titiz biriyim. Standby da cihaz, prizde şarj cihazı unutmam.
Gece lambası kullanmam.
Belki film ama teoride gerçeklik payida olabilir.
Buna benzer bir yontemde bir birine baglu silindirlerden olusan ve dalgalarin mekanik enerjisini elektrik enerjisine cevirek yilan seklindeki proje..Hem elektrik uretiliyor hemde dalgalarin enerjisi azaldigindan dalgakiran gorevi gormekte...
Haberde bahsi edilen yontem oldukca ilgi cekici fakat enerinin laraya nakli yeni cikacak proberin basinda geliyor...
Dalga enerjisi için ilgili çeşitli yöntemler var ama dediğiniz yılan gibi olan sistem 7-8 senedir geliştiriliyor. Sadece okyanus gibi yerlerde olabilecek birşey birde kendini daha ispatlamış bir sistem değil. Başka yöntemler duba ile yada sahile kurulan sistemler daha sağlıklı gözüküyor.