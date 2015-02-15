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Yüzen Rüzgar Türbinleri Kapasitenin Anahtarı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Yüzen Rüzgar Türbinleri Kapasitenin Anahtarı
Deniz üzerinden rüzgar enerjisi ülkemizde çok yoğun kullanılmasa da özellikle Avrupa'da oldukça sık kullanılan hepimizin bildiği bir teknoloji. Burada sorun şu ki bu gördüğünüz tüm rüzgar türbinleri sığ sulara yapılıyor ve hepsi deniz tabanına kazıklama sistemi ile inşa ediliyor.

Hal böyle olunca enerji üretilebilen alan düştüğü gibi rüzgarın daha güçlü ve sürekli olduğu derin ama kıyıdan uzak noktalarda bir üretim yapılamıyor. Üstelik bu bölgelerin üretim kapasitesinin Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacının 4 katını sağlayabildiğini düşünürseniz mevcutta daha çok bakir kaynağın olduğu aşikar.

Hali hazırdaki sığ alanları daha bitiremediğimizden bu yöndeki ilerlemeyi cezbedecek tek şey maliyet avantajı olacaktır. Bu yönden bakarsak yeni hesaplamalar ile karada üretilip birleştirilen sonra denizde yüzdürülerek yerine götürülen bir sistem, denizin üzerinde inşaa edilene göre %25-30 maliyet avantajı sağlayabiliyor.

Bir çok ülke bu sistemleri geliştirmek adına çalışma yapmakta ama aralarından sadece Alman Gicon çeşitli prototipleri ile dünyanın bir çok ülkesinde test yapmakta. Bu odaktaki son projelerden birinin nihayet ticari boyuta geçmesi planlanıyor. Sadece 3.6 MW enerji üreten ama 250 ton devasa ağırlığa sahip olan platformdan gelecek senelerde yılda 50 tane üretilecek.

Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 13. sayısında yayınlanmıştır.

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http://cleantechnica.com/2014/10/13/floating-wind-turbine-foundations-built-germany/ Yorum Yaz
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Derek Vinyard 4 yıl
Yüzen türbinler çok yapıcı bir çalışma. Ancak maliyeti nedir, kaç yılda kendi maliyetini çıkarabilir sorularını da beraberinde getiriyor. Alternatiflerine göre verim/maliyetinin düşük olması yakın zamanda etkin olarak hayata geçirilmeyecek olması anlamına geliyor.
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xtyper 4 yıl
İnsanoglunun enerji ihtiyacı asla bitmiycegi icin Tek çare yenilenebilir enerji kaynaklari
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umut_baris 4 yıl
Enerji sorununun bir diğer çözümü de tüketimi optimuma indirmektir.

Ben evde tüketim konusunda titiz biriyim. Standby da cihaz, prizde şarj cihazı unutmam.

Gece lambası kullanmam.
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redwolf0 4 yıl
biz hala nükleer ile uğraşıyoruz
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gun 4 yıl redwolf0
Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve enerji üretim garantisi ve bağımsızlığını elde etmeye çalışıyoruz dediniz sanırım tam anlamadım.
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gcb1903 4 yıl
Diyelim saldın bunu 3-5 mil açığa. Hadi biz içdeniz dalga olsa olsa 3 -5 metre oluyor. Ya okyanus kıyısındakiler bu meret yukarda olacak ve sabit bir yöne bakacak ki dönsün. Acaba onu nasıl yapmışlar. Gerçi yapan düşünmüştür de keşke haberde olsaydı merakım giderdi.
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Parola_18 4 yıl
bi ara aya'a devasa paneller kurulup dünyaya enerji nakil etmek gibi iyi bir fikir vardı aslında dünyanın güçlü ülkeleri bir olsa bu projeyi hayata geçirip enerji ihtiyacının %60 belki 70 'ini karşılayabilir uzay olu film serileri de gelecekteki dünyadan esintiler vardı enerji ihtiyacı ve yemek ihtiyacı artık kalmamıştı örnegin kaptan pickard kahve istediginde makina fincanda kahve meydana getirebiliyordu.. ileri ki yıllarda bu muhakkak olacak atomlara hükmedilirse ve dünyada ki tüm olgular atomla ve bilmedigimiz daha alt elemenetlerle meydana geliyorsa örnegin pişmiş bir ekmek gin bile şifreleri dns çözülüp elde edilen bilgilerle hiç zahmet çekmeden oluşturulabilir ve bu dünyanın da kurtuluşu olablir bence uzay yolunun senaristleri çok ileri görüşlü imiş olayı çözmüşler ama biz çözemedik :)
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gun 4 yıl Parola_18
Onu bir ara yazmayı düşünmüştüm ama pratikte yapılmayacağı için yazmadım. Daha Dünya'da çok kaynak var elde edecek onlar bitsin Dışarıya bakarız.
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trakyAli-1986 4 yıl Parola_18
Bahsettiğiniz düşünce ile bağlantılı konusu olan film izlemiştim. Uyudular yollayıp dev güneş panelleri ile toplanan güneş enerjisi manyetik iletim ile dünyadaki toplam merkezine yollanıyor. Fakat bu manyetik alan öyleydi iyi gozlenmesi gereken tehlikeli manyetik fırtınaya sebep oluyor ki bütün metaller gökyüzüne çıkıyor.

Belki film ama teoride gerçeklik payida olabilir.
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selahattın ısık 4 yıl
Ruzgar ile elektrik uretmek gibi temiz enerji kaynak ve yontemleri oldukca cesitli fakat ne yazik ki yeterince ilgi goaterilmediginden dolayi bilinirliligi buna orantili sekilde sinirli...
Buna benzer bir yontemde bir birine baglu silindirlerden olusan ve dalgalarin mekanik enerjisini elektrik enerjisine cevirek yilan seklindeki proje..Hem elektrik uretiliyor hemde dalgalarin enerjisi azaldigindan dalgakiran gorevi gormekte...
Haberde bahsi edilen yontem oldukca ilgi cekici fakat enerinin laraya nakli yeni cikacak proberin basinda geliyor...
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gun 4 yıl selahattın ısık
Rüzgar enerjisi Dünya'da ciddi derecede ilgi gösterilen ve ciddi getiri sağlayan hem ekonomik hemde çevreci bir enerji yöntemi. O yüzden bence çok büyük gelişme gösteriyor.

Dalga enerjisi için ilgili çeşitli yöntemler var ama dediğiniz yılan gibi olan sistem 7-8 senedir geliştiriliyor. Sadece okyanus gibi yerlerde olabilecek birşey birde kendini daha ispatlamış bir sistem değil. Başka yöntemler duba ile yada sahile kurulan sistemler daha sağlıklı gözüküyor.
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Gece772 4 yıl
Fantastik
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