Yüzen Rüzgar Türbinleri Kapasitenin Anahtarı

Bir çok ülke bu sistemleri geliştirmek adına çalışma yapmakta ama aralarından sadece Alman Gicon çeşitli prototipleri ile dünyanın bir çok ülkesinde test yapmakta. Bu odaktaki son projelerden birinin nihayet ticari boyuta geçmesi planlanıyor. Sadece 3.6 MW enerji üreten ama 250 ton devasa ağırlığa sahip olan platformdan gelecek senelerde yılda 50 tane üretilecek.

Deniz üzerinden rüzgar enerjisi ülkemizde çok yoğun kullanılmasa da özellikle Avrupa'da oldukça sık kullanılan hepimizin bildiği bir teknoloji. Burada sorun şu ki bu gördüğünüz tüm rüzgar türbinleri sığ sulara yapılıyor ve hepsi deniz tabanına kazıklama sistemi ile inşa ediliyor.Hal böyle olunca enerji üretilebilen alan düştüğü gibi rüzgarın daha güçlü ve sürekli olduğu derin ama kıyıdan uzak noktalarda bir üretim yapılamıyor. Üstelik bu bölgelerin üretim kapasitesinin Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacının 4 katını sağlayabildiğini düşünürseniz mevcutta daha çok bakir kaynağın olduğu aşikar.Hali hazırdaki sığ alanları daha bitiremediğimizden bu yöndeki ilerlemeyi cezbedecek tek şey maliyet avantajı olacaktır. Bu yönden bakarsak yeni hesaplamalar ile karada üretilip birleştirilen sonra denizde yüzdürülerek yerine götürülen bir sistem, denizin üzerinde inşaa edilene göre %25-30 maliyet avantajı sağlayabiliyor.

Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 13. sayısında yayınlanmıştır.

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http://cleantechnica.com/2014/10/13/floating-wind-turbine-foundations-built-germany/