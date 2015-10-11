ZTE AXON mini ülkemize geliyor

Yakın zamanda ülkemizde resmi olarak satışa başlamaya hazırlanan Çinli ZTE, başlangıcı Blade V6 modeli ile yapacak olsa da farklı özellikleri ile dikkat çeken yeni AXON serisini de piyasaya sürmeyi planlıyor. Eylül başlarında firma Axon Elite adındaki amiral gemisi modelini ülkemize getirmeyi planladığını duyurmuştu. Şimdi buna Axon mini modeli de eklendi.





5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran barındıran Axon mini modeli hızı biraz daha artırılmış Snapdragon 616 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 3GB RAM ile sistem desteklenirken 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor.





Cihazın gövdesi Boeing 787 modelinde de kullanılan alüminyum-titanyum alaşımdan imal edilmiş. Bu sayede en ince noktada 3.5mm kalınlık arz ediyor. 0.85mm ekran çerçevesi ile kompakt bir gürünüme kavuşan modelin ekranı da 2.5D eğime sahip. Güvenlik konusunda da dikkat çeken model parmak izi okuyucusunun yanında ön kamera odaklı göz tarama ve ses tanıma şeklinde 3 farklı giriş metodunu kullanıcılarına sunuyor.





Yukarıda sayılanlar haricinde modelde 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip arka kamera, geniş açılı lense sahip 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2800mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi, AKM4961 Hi-Fi ses yongası gibi dikkat çekici özellikler bulunuyor.





Axon mini modelinin standart versiyonu 329 Avro iken, kırmızı altın renkli versiyonu ise 349 Avro fiyat etiketine sahip. Axon Elite modelinde ise 5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 13MP ve 2MP şeklide çift arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikler yer alıyor ve fiyatı 420 Avro. Her iki model için önümüzdeki aylar işaret ediliyor ancak bu süreç yıl sonuna kadar da gidebilir.

http://www.businesswire.com/news/home/20151010005022/en/ZTE-launches-AXON-devices-announces-flagship-product#.VhqZQhPtmkp