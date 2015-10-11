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ZTE AXON mini ülkemize geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,4b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE AXON mini ülkemize geliyor

Yakın zamanda ülkemizde resmi olarak satışa başlamaya hazırlanan Çinli ZTE, başlangıcı Blade V6 modeli ile yapacak olsa da farklı özellikleri ile dikkat çeken yeni AXON serisini de piyasaya sürmeyi planlıyor. Eylül başlarında firma Axon Elite adındaki amiral gemisi modelini ülkemize getirmeyi planladığını duyurmuştu. Şimdi buna Axon mini modeli de eklendi. 

5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran barındıran Axon mini modeli hızı biraz daha artırılmış Snapdragon 616 yongasetinden gücünü alıyor. Modelde 3GB RAM ile sistem desteklenirken 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor. 

Cihazın gövdesi Boeing 787 modelinde de kullanılan alüminyum-titanyum alaşımdan imal edilmiş. Bu sayede en ince noktada 3.5mm kalınlık arz ediyor. 0.85mm ekran çerçevesi ile kompakt bir gürünüme kavuşan modelin ekranı da 2.5D eğime sahip. Güvenlik konusunda da dikkat çeken model parmak izi okuyucusunun yanında ön kamera odaklı göz tarama ve ses tanıma şeklinde 3 farklı giriş metodunu kullanıcılarına sunuyor. 

Yukarıda sayılanlar haricinde modelde 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip arka kamera, geniş açılı lense sahip 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2800mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi, AKM4961 Hi-Fi ses yongası gibi dikkat çekici özellikler bulunuyor. 

Axon mini modelinin standart versiyonu 329 Avro iken, kırmızı altın renkli versiyonu ise 349 Avro fiyat etiketine sahip. Axon Elite modelinde ise 5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB LPDDR4 RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 13MP ve 2MP şeklide çift arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikler yer alıyor ve fiyatı 420 Avro. Her iki model için önümüzdeki aylar işaret ediliyor ancak bu süreç yıl sonuna kadar da gidebilir.  

http://www.businesswire.com/news/home/20151010005022/en/ZTE-launches-AXON-devices-announces-flagship-product#.VhqZQhPtmkp Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
chtsydn 4 yıl en beğenilen stalker(1979)
stalker(1979)
Snapdragon 616 değilde 620 kullansalar daha iyi olurmuş. 5.2 inç Super amoled deyince aklıma samsung geldi. Bu ekran büyüklüğünde super amoled'i sadece samsung kullanıyordu. (Eskiden tabi ki:)

İşlemci piyasasıyla ilgili çok bilgim yoktur ama sadece meraktan soruyorum, 620 kullanmış olsaydılar o zamanda onun bir üst modelini kullansalar daha iyi olurmuş diyecek miydiniz?
stalker(1979)Snapdragon 616 değilde 620 kullansalar daha iyi olurmuş. 5.2 inç Super amoled deyince aklıma samsung geldi. Bu ekran büyüklüğünde...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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BekirHan 4 yıl
5,2" ekran ve mini ibaresi...
1 Yanıt Yanıtla +6
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shadowtr 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

zibartan

Bu hep Hintlilerin halt yemesi. 5.5" 'e bile küçük diyor Hintliler. Onların yüzünden 5" altı güçlü telefon çıkmaz oldu.

Aynen
Asyalılar küçük insanlar ama kullandıkları telefonlar devasa

Kompleks

Fire_67zibartanBu hep Hintlilerin halt yemesi. 5.5" 'e bile küçük diyor Hintliler. Onların yüzünden 5" altı...
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nslookup 4 yıl
Doğrudan kuru çevirdiğinde 1100 gibi bir şey yapıyor. Fiyat ülkemizde biraz daha fazla olacağından marka algısı nedeniyle tutma ihtimali düşük.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Pahalı çok pahalı, türk milleti o paraları zte markasına vermez.
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kraix 4 yıl
HTC ONE S gördüm sanki
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Saki3d 4 yıl
Burda adı geçen ZTE,
Turkcell T50 leri yapan ZTE firması ise
ürün çıktıktan 6 ay sonra kullanıcı yorumlarına göre almaya karar vermenizi öneririm
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Sharparrow 4 yıl
Miniye bak.... 5.2" ekran...
ama çok iyi görünüyor...
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fuujitsu 4 yıl
5.2" i farkedene kadar Sony nin compactlarına rakip çıktı diyordum varya. Böyle mini telefon mu olur ya.
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aycibin 4 yıl


dahiyane bir isimlendirme olmuş mini -> 5.2"
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alemburda34 4 yıl
Süper telefonlar geliyorda bakalım nihai fiyatları ne olacak?
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BekirHan 4 yıl
5,2" ekran ve mini ibaresi...
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zibartan 4 yıl
Bu hep Hintlilerin halt yemesi. 5.5" 'e bile küçük diyor Hintliler. Onların yüzünden 5" altı güçlü telefon çıkmaz oldu.
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tugares 4 yıl
Arkada iki kamera var birisi 13 megapiksel birisi 8 mp
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Stanislas Xavier 4 yıl
Arkadaş bir haberi okuyun, 420 avro olan Axon Elite modeli, mini model 329 avro.
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