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ZTE Blade III ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
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18
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ZTE, çok yakında Blade serisinin üçüncü modelini duyurabilir. Cihazı gün yüzüne çıkartan Finlandiyali bir perakendeciye göre; Blade III adlı akıllı telefon 2-4 hafta içerisinde dağıtılmaya başlayacak.  
Cihaza; 3.5 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü 56 bin renkli TFT ekran, 1.0GHz hızında tek çekirdekli ARM Cortex-A5 işlemcisiyle Qualcomm'un 45nm üretim teknolojisini uyguladığı MSM7227A çipset, 5MP kamera, LED flaş, ön kamera, 200MB dahili hafıza, 512MB RAM, microSD kart desteği, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, FM radyo ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi eşlik ediyor.
10.9mm kalınlık ve 113 gram ağırlığındaki Blade III, tasarımıyla Samsung ve Google'ın ortak geliştirdiği Galaxy Nexus akıllı telefonuyla benzerlik taşıyor. Halihazırda 199€ fiyat etiketine sahip olan telefon, Blade serisinin en ucuz aygıtı olacak. Özellikler gayet doğru sıralansa da görüntülerdeki cihazın Gingerbread sürümünü kullanıyor oluşu kafaları karıştırıyor. Aygıtın eski basın görüntüleri kullanılmış olabilir.
ZTE'nin Blade III'ü Ağustos sonunda düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de tanıtması bekleniyor. Teknik detayları değişmeyen, ancak tasarımı popüler Galaxy Nexus'tan ögeler taşıyan Blade III'ün giriş seviyede en azından diğer Blade modelleriyle benzer satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor. 

http://www.esphoneblog.com/2012/08/22/zte-blade-iii-leaked-via-finnish-retailer-images-and-full-specs-included/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maxmania 7 yıl
yeni t serisi telefonun donanımı belli oldu desenize. artık şöyle hızlı, böyle yetenekli hemi de züpper indirim kampanyalı sadece 1000 tl'cik diye reklamını yaparlar.
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OneMoreChance 7 yıl
bu fiyata bu kadar gibi.
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kungi888 7 yıl
199€ da bir şey değil. Tasarım biraz yavan mı kalmış ne?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Amedra 7 yıl
Bit an şaşırdım one x zannettim
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MattPegasus 7 yıl
One X ile yanyana koy karıştırır insan
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Dark Shade 7 yıl
önden htc one s'i yandan galaxy s3'ü arkadan da iphone 3gs'yi andırıyo...
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JoeyBane 7 yıl
Orta segment için gayet iyi bir ara model olmuş. 199€ da bir şey değil. Tasarım biraz yavan mı kalmış ne?
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Guest-F8946C419 7 yıl
Biraz daha zorlasalar HTC one x diyecekler :)
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Xioami mi-two'dan başka umudumuz kalmadı.
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tekno_gus 7 yıl
3-5$ lık kamera flashı koymuyorlar ya şu tel. Lara aklım almıyor
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xda-developer 7 yıl
Htc one terk :D
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danGerfuLL 7 yıl
200€'ya bu kadar.
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oKsyqeN 7 yıl
1.0GHz hızında tek çekirdekli ARM Cortex-A5 işlemci ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich ? Alanlara şimdiden geçmiş olsun ,kullanıcısını baya çıldırtacağa benziyor =)
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