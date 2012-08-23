ZTE Blade III ortaya çıktı





ZTE, çok yakında Blade serisinin üçüncü modelini duyurabilir. Cihazı gün yüzüne çıkartan Finlandiyali bir perakendeciye göre; Blade III adlı akıllı telefon 2-4 hafta içerisinde dağıtılmaya başlayacak.

Cihaza; 3.5 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü 56 bin renkli TFT ekran, 1.0GHz hızında tek çekirdekli ARM Cortex-A5 işlemcisiyle Qualcomm'un 45nm üretim teknolojisini uyguladığı MSM7227A çipset, 5MP kamera, LED flaş, ön kamera, 200MB dahili hafıza, 512MB RAM, microSD kart desteği, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, FM radyo ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi eşlik ediyor.

10.9mm kalınlık ve 113 gram ağırlığındaki Blade III, tasarımıyla Samsung ve Google'ın ortak geliştirdiği Galaxy Nexus akıllı telefonuyla benzerlik taşıyor. Halihazırda 199€ fiyat etiketine sahip olan telefon, Blade serisinin en ucuz aygıtı olacak. Özellikler gayet doğru sıralansa da görüntülerdeki cihazın Gingerbread sürümünü kullanıyor oluşu kafaları karıştırıyor. Aygıtın eski basın görüntüleri kullanılmış olabilir.

ZTE'nin Blade III'ü Ağustos sonunda düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de tanıtması bekleniyor. Teknik detayları değişmeyen, ancak tasarımı popüler Galaxy Nexus'tan ögeler taşıyan Blade III'ün giriş seviyede en azından diğer Blade modelleriyle benzer satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

http://www.esphoneblog.com/2012/08/22/zte-blade-iii-leaked-via-finnish-retailer-images-and-full-specs-included/