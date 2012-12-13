Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE, CES 2013'e damga vurmaya hazırlanıyor

6 yıl
352
1
8
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin hükümetinden aldığı dev kredi ile gündeme gelen ve AB tarafından adil rekabet incelemesi açılması düşünülen ZTE, bununla birlikte önemli hamleler yapmaya devam ediyor. 

Bir süre önce ZTE'nin 5 inç ekranlı ve Snapdragon S4 Pro işlemcili Nubia Z5 adlı modeli ile ilgili görseller ortaya çıkmıştı. Firma CES 2013 fuarında modeli görücüye çıkaracak. Ayrıca model büyük ihtimalle ay sonuna doğru Çin'de satışa sunulacak. 

Firma bunun dışında CES 2013 fuarında üst seviye bir cihaz daha tanıtacaklarını açıkladı. Z5 modelinin pazarda pek çok rakibi olduğu düşünüldüğünde tanıtılacak yeni cihazın daha gelişmiş özelliklere sahip olması bekleniyor. 

Firma ayrıca bu modelin, kendileri için yeni bir tasarım çağının başlangıcı olacağını da ifade etti. Model ile birlikte farklı tasarıma sahip bir çizgi karşımızda olacak. Bu çizgide üst seviye cihazlar göreceğiz. 

Nubia ise firmanın buna paralel olarak devam ettireceği yeni üst seviye akıllı telefon serisi olacak ve uzun bir vadede devam edecek. Bu serilerden hangisi ABD için hangisi uluslararası pazarlar için şimdilik kesin bir bilgi yok. Ancak CES 2013 fuarında ZTE'nin gövde gösterisine şahit olabiliriz.  

http://androidheadlines.com/2012/12/zte-going-to-attempt-to-steal-the-show-at-ces-next-month.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talerk 6 yıl
ces 2013 e damga vuracak marka zte değil sony dir
bknz: xperia 4, xperia 5 ve xperia 6
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 6 yıl talerk
talerk

ces 2013 e damga vuracak marka zte değil sony dir

bknz: xperia 4, xperia 5 ve xperia 6

yukuberk?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Freedom- 6 yıl
Lumia yi nubia yapmislar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alainn 6 yıl
ZTE connection people :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raikirin 6 yıl
CES 2013'ü bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Çinliler boylarından büyük işlere imza atıyor helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Bize tüm modelleri neden gelmiyor ? Evet ZTE Türkiye ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: iPhone 5 tarifeleri, Çin'den yeni süper telefon, oyun odaklı tablet pc ve çok daha fazlası 6 yıl Japon depolama devi Buffalo Türkiye'de, video röportaj 6 yıl Avea inTouch video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim