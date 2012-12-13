ZTE, CES 2013'e damga vurmaya hazırlanıyor





Çin hükümetinden aldığı dev kredi ile gündeme gelen ve AB tarafından adil rekabet incelemesi açılması düşünülen ZTE, bununla birlikte önemli hamleler yapmaya devam ediyor.





Bir süre önce ZTE'nin 5 inç ekranlı ve Snapdragon S4 Pro işlemcili Nubia Z5 adlı modeli ile ilgili görseller ortaya çıkmıştı. Firma CES 2013 fuarında modeli görücüye çıkaracak. Ayrıca model büyük ihtimalle ay sonuna doğru Çin'de satışa sunulacak.





Firma bunun dışında CES 2013 fuarında üst seviye bir cihaz daha tanıtacaklarını açıkladı. Z5 modelinin pazarda pek çok rakibi olduğu düşünüldüğünde tanıtılacak yeni cihazın daha gelişmiş özelliklere sahip olması bekleniyor.





Firma ayrıca bu modelin, kendileri için yeni bir tasarım çağının başlangıcı olacağını da ifade etti. Model ile birlikte farklı tasarıma sahip bir çizgi karşımızda olacak. Bu çizgide üst seviye cihazlar göreceğiz.





Nubia ise firmanın buna paralel olarak devam ettireceği yeni üst seviye akıllı telefon serisi olacak ve uzun bir vadede devam edecek. Bu serilerden hangisi ABD için hangisi uluslararası pazarlar için şimdilik kesin bir bilgi yok. Ancak CES 2013 fuarında ZTE'nin gövde gösterisine şahit olabiliriz.

http://androidheadlines.com/2012/12/zte-going-to-attempt-to-steal-the-show-at-ces-next-month.html