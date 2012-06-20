Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE Cool, Turkcell tarafından satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,6b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Çinli ZTE firmasının ülkemizde KVK üzerinden satışa sunacağı modellerinin tanıtımını yaptığı etkinlikte, alt segmente hitap eden Cool modeli de görücüye çıkmıştı. ZTE Cool modeli Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunuldu.

3.5 inçlik 800 x 480 çözünürlüklü dokunmatik ekran, 800 MHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, microSD slotu, 5 MP arka kamera, 802.11b/g Wi-Fi, Bluetooth 2.1, HSDPA, 0.3 MP ön kamera, Android 2.3 sürümü modelin sunduğu özellikler arasında.

ZTE Cool modeli kontratsız olarak 549TL fiyat etiketine sahip. İnterneti içinde paketlerde ise 12/24 aylık kontratlarla 250MB kotalı 59TL/37TL, 1GB kotalı 69TL/47TL, 4GB kotalı 78TL/56TL şeklinde tüketicilerle buluşacak.

Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/ZTE-Cool.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
java 7 yıl en beğenilen
Bunu kontratlı alacak biri varsa Allah ona akıl fikir versin... Çakmanın da ötesi iPhone taklidi peh peh...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seksanddirt 7 yıl
Arka kapağını tam oturtamamışlar adeta, foto çekiminden önce birisi şöyle alttan bastırıverseymiş keşke...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bradley Cooper 5 yıl
ifade yanlış. şöyle olmalıydı " türkcell tarafından kazıklanmaya sunuldu"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 5 yıl
ZTE nin ne kadar kaliteli telefonu varsa ülkemde satışa sunulmuyor ve getirilmiyor ya yazıklar olsun

Bu da ZTE buyrun !

gsmarena.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector1745 5 yıl
bende kvkdan aldim 350 tl.artik pahali telefon masraflari bezdirdi.gittigi kadar gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghostomer 5 yıl
Bu telefona para verilmez. Şöyle konuşmak isteyen yada internette iki tur atmak isteyen durumu olmayan kullanıcılar için aylık max 25tl lik bir paket dahilinde taahütüyle bedavaya verilse en azından amacına hizmet eder. Yazıktır günahtır bunların pazarlama stratejilerini kim belirliyor anlamıyorum. Zerre müşteri odaklı değil hep ceplerine çalışıyorlar. Şunu getireceğine adam akıllı bir telefon mu yok memlekette. En basitinden bana ayaküstü sorsan Motorola Moto G getirin satın derim. Anlamıyorum gerçekten. Kim müdürünüz bağlayın bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ciddi söylüyorum beş para etmez bi cihaz arkadaşlar ben kullanıyorum hiç mi hiç memnun değil internet tarayıcı kasıyo bi kere ne bi oyun açıyo ne bişey çok iğrenç dokunmatiği felan güzelmiş felan diyen var hepsi hikaye sakın almayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Zte cool bir galaxy ace göre çok daha seri sağlam hızlı ve mağliyeti uygun android telefona 370 lira gibi bir fiyatla sahib olabilmek mucize ve çok harika bir telefon bence en uygun android telefon diyebilirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar Bende 1 ay önce ZTE Cool aldım çok memnunum kullanımı çok güzel ve rahat bu fiyata bundan iyi alınabilecek bir telefon yok 370 tl ye sıfır aldım siz bu paraya nokıanın 2 mp kameralı bi telefonu veya samsungun basit bi telefonunu ancak alırsınız hiç kimse bilmeden telefonu kötülemesin kullanımı çok çok rahat şarzı 2 gün gidiyor dokunmatiği çok hassas ve güzel interneti hızlı youtube den beklemeden video açabilirsiniz bence alınabilecek bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webercan 6 yıl
Ya Arkadaşlar Kamu çalışanları için daha doğrusu benim abim öğretmen benim tel. abimin adına daha önce avea kamu hattı kullanıyordum faturam 30-32 arası geliyordu. Ben bugün itibari ile Turkcell geçtim eko600 tarifesi ile kullanacağım benim gibi tel. fazla konuşmayan kişi için ayda sadece 39 tl vererek bir telefon sahibi olacağım hıı bu değil tel. belki çok iyi olmayabilir ama teknolojinin peşinden koşan dona kalır bu tel. arıza verene kadar veya 2 yıl sonra başka bir operatör böyle bir kampanya yapana kadar kullanırım kimse bize 24 ay taksitle ayda 7 tl'ye telefon satmaz yani 168 tl'ye telefon veriyor e daha ne istiyorsunuz.Çok paranız varsa gidin Ipone5 veya Galaxy S4 alın herşey gönlünüzce olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bence çok güzel bir telefon şikayet edenleride kınıyorum kullandınızda konuşuyorsunuz gayetde gzel bir telefon parasıda gayet iyi ben bu paraya alırdım aslında ama bana torpilli 350 tl ye aldım gayette gzel herkese tavsiye ederim... NOT:bilip bilmeden kimse konuşmasın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 7 yıl
berbat bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bu telefon T- Mobile markasi ile ingilterde satilmakta.Fiyati 80-100 £ arasinda turkiyede pahali veriyorlar.Ancak cihazin calismasi beklentileri yuksek olmayanlar icin gayet iyi.you.T video cok rahat seyredilebiliyor.Yani Wi-Fi gayet iyi ben ingilterdeki fiyata alindiginda performansni basarili buldum.Ancak turkiye icin herkesin kullanmasini bekleyip daha sonra degerlendirme yapmakta fayda olacagini dusunuyorum.And. tlf dusunenler icin Turkiyede ki fiyat haric iyi derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
endulusi 7 yıl
bir Türkcell kazığı daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tientzu1968 7 yıl
ceza olarak turkcell yoneticilerine ve calisanlarina bu modelden dagitacan.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theruler 7 yıl
bence fiyatına yakın cihazlara göre düzgün görünüyor. en azından huawei gibi değil, telefon kendi üretimi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-technology4ever- 7 yıl
Bu kadar para verdkten sonra loqel arkaşın da dediği gibi İdeos x5, Galaxy Gio, HTC Desire C ya da Sony Xperia U falan alınır gidip bir çin firmasına 550 lira yzzıktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
loqel 7 yıl
Bu fiyat aralığında Huawei ideos x5 ve Galaxy Gio varken pek iş yapamaz gibi duruyor .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8641 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, zte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech G9x Modern Warfare 3 Oyuncu Faresi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim