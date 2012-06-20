ZTE Cool, Turkcell tarafından satışa sunuldu





Çinli ZTE firmasının ülkemizde KVK üzerinden satışa sunacağı modellerinin tanıtımını yaptığı etkinlikte, alt segmente hitap eden Cool modeli de görücüye çıkmıştı. ZTE Cool modeli Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunuldu.





3.5 inçlik 800 x 480 çözünürlüklü dokunmatik ekran, 800 MHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, microSD slotu, 5 MP arka kamera, 802.11b/g Wi-Fi, Bluetooth 2.1, HSDPA, 0.3 MP ön kamera, Android 2.3 sürümü modelin sunduğu özellikler arasında.





ZTE Cool modeli kontratsız olarak 549TL fiyat etiketine sahip. İnterneti içinde paketlerde ise 12/24 aylık kontratlarla 250MB kotalı 59TL/37TL, 1GB kotalı 69TL/47TL, 4GB kotalı 78TL/56TL şeklinde tüketicilerle buluşacak.





Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.