ZTE Grand S II farklı olarak 4GB RAM ile gelebilir





Kısa süre önce lanse ettiği Nubia X6 amiral gemi modeli ile ses getiren Çinli ZTE, akıllı telefon dünyasına yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor olabilir. Bilgiler firmanın 4GB RAM içeren bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.





Çinli kaynakların elde ettiği dökümanlara göre firmanın CES 2014 fuarında tanıttığı Grand S II modeli 4GB RAM ile tüketiciye sunulacak. Modelin orijinalinde Snapdragon 800 yongaseti, 5.5 inçlik Full HD çözünürlük ve 2GB RAM şeklinde özellikler yer alıyordu.





Android işletim sistemli cihazlarda RAM miktarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Google, Android 4.4 ile RAM tüketimi konusunda optimizasyon yaparak 512MB RAM'li cihazlarda da akıcı çalışacak bir sistem ortaya koymuştu. Ancak analizler üst seviye cihazlarda 2GB veya 3GB RAM'in ideal olduğunu ifade ediyor.





Model halen Çin haberleşme kurumunda onay bekliyor ve onay sonrasında detaylı donanım özelliklerinin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan 4GB RAM bilgisi şimdilik kesin bir bilgi değil.





Ancak iddialar doğruysa ZTE, akıllı telefon dünyasında ilk 4GB RAM sunan cihaza sahip olmuş olacak. Hali hazırda amiral gemi modellerinde en fazla 3GB RAM kullanılıyor. Son dönemde yerel bazda ilk Full HD ekran, ilk 2K ekran, ilk 13MP ön kamera gibi pek çok ilke imza atan Çinli üreticilerden 4GB RAM rekorunun gelmesi kimseyi şaşırtmayacaktır.

http://www.androidheadlines.com/2014/03/will-zte-grand-s-ii-first-android-smartphone-4gb-ram.html