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ZTE Grand S II farklı olarak 4GB RAM ile gelebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Grand S II farklı olarak 4GB RAM ile gelebilir

Kısa süre önce lanse ettiği Nubia X6 amiral gemi modeli ile ses getiren Çinli ZTE, akıllı telefon dünyasına yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor olabilir. Bilgiler firmanın 4GB RAM içeren bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Çinli kaynakların elde ettiği dökümanlara göre firmanın CES 2014 fuarında tanıttığı Grand S II modeli 4GB RAM ile tüketiciye sunulacak. Modelin orijinalinde Snapdragon 800 yongaseti, 5.5 inçlik Full HD çözünürlük ve 2GB RAM şeklinde özellikler yer alıyordu.

Android işletim sistemli cihazlarda RAM miktarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Google, Android 4.4 ile RAM tüketimi konusunda optimizasyon yaparak 512MB RAM'li cihazlarda da akıcı çalışacak bir sistem ortaya koymuştu. Ancak analizler üst seviye cihazlarda 2GB veya 3GB RAM'in ideal olduğunu ifade ediyor.  

Model halen Çin haberleşme kurumunda onay bekliyor ve onay sonrasında detaylı donanım özelliklerinin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan 4GB RAM bilgisi şimdilik kesin bir bilgi değil.

Ancak iddialar doğruysa ZTE, akıllı telefon dünyasında ilk 4GB RAM sunan cihaza sahip olmuş olacak. Hali hazırda amiral gemi modellerinde en fazla 3GB RAM kullanılıyor. Son dönemde yerel bazda ilk Full HD ekran, ilk 2K ekran, ilk 13MP ön kamera gibi pek çok ilke imza atan Çinli üreticilerden 4GB RAM rekorunun gelmesi kimseyi şaşırtmayacaktır.

http://www.androidheadlines.com/2014/03/will-zte-grand-s-ii-first-android-smartphone-4gb-ram.html Yorum Yaz
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Besıktas19031903 5 yıl en beğenilen
İyice b.ku cıktı bu işin sanki masaustu sistem topluyoruz :@
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ProsesMuhendisi 5 yıl
Son dakika : ZTE Yeni nesil akıllı telefonunda GTX 780 GPU'sunu kullanacak.Ayrıntılar birazdan.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
4.4.2 düşük ram ile çalışıyor ise
512 mb ram i olan telefonlara firmalar geriye dönük destek versinler.
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1 Avatar
ECDAD_OSMANLI 5 yıl
ya göz boyama diyosun galaxy s4 alıyosun 6 ay sonra s5 cıkıyo bu telefon artık yetmıyo deyıp s5 alıyosun bu ne perhiz bu ne lahana turşusu bızım mıllet işkembeden atmayı iyi bılıyor.anca sallıyoruz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yakında mobil dünyaya cinli üreticiler yön vercek
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DH Misafiri 5 yıl
Oldu olacak ram slotu koyun biz ekleyelim
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selmand 5 yıl
16 gb ram ile gelirse masaüstü sistem olarakda kullanabiliriz sanırım. donanım üreticileri google a para veriyor kesin daha fazla ram tüketen cihazlar yap diye. daha bir çok laptopda bile standart olamadı 4 gb ram :)
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onizuka_sensei 5 yıl
İsterse 10 gb ram le gelsin
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keskin53 5 yıl
bu telefona baraj baglasan sarj dayandıramazsın
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khytr89 5 yıl
Telefonumda 2gb ram var.. hardcore kullaniciyimdir ama max 1.350gb yi gordum daha otesine cikmiyor :) tabi ayni anda sirf aleti yormak icin 20 30 programi acik tutarsaniz bilemem :)


Ayrica nokia dava acmali.. nubia x6 da nedir :D
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furkanzaa 5 yıl
gel görki bu canavarlar ülkemize gelemiyor
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Toshiromifune53 5 yıl
Bu android nasıl bi işletim sistemi arkadaş. Şaka gibi. Mobil işletim sistemi için bu değerler çok uçuk
( Android kullanıcısıyım LG G2 )
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MaDMaxiBo 5 yıl
3gb ram hiç kulağa hoş gelmiyor zaten. 2gb dan sonra 4gb a geçmeleri güzel olur.

ddr3 ram kullanıyorlar bildiğim. ramdisk programı ile 3gb rami telefonun ana diski yapıp 1gb ramle idare ederek telefonu ddr3 ram üzerinden kullansak daha hızlı olur mu acaba

pc de ssd hızını aşmak için 16gb ram alıp ramdisk kurarak üzerine windows kurup kullanmayı düşündüğüm günlerde telefon için iyi haber


cidden; acaba telefonun romu ddr3 raminden daha yavaş mıdır ? kaç gb rom kullanıyor acaba ? bu rom yerine ddr3 ram kullanabilseler nasıl olurdu ???
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.AnasoN. 5 yıl
Bu ne arkadas ya, ben daha yeni 2gb ramli telefon kullanmaya basladim. 4 gbdan bahsediyolar
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E30a Biner Yan Yan Gider 5 yıl
Oldu olacak RAM Slotu koyun biz arttıralım ...
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